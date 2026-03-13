[MWC 2026] GSMA vydává specifikace zkušeností pro nativní aplikace AI volání
News provided byGSMA
Mar 13, 2026, 08:02 ET
BARCELONA, Španělsko, 13. března 2026 /PRNewswire/ -- Na summitu 5G Futures Summit, pořádaném asociací GSMA v rámci MWC v Barceloně 2026, zveřejnila tato asociace bílou knihu Gigauplink, deterministická latence a vývoj sítí pro éru mobilní AI. Tato bílá kniha nastiňuje trendy vývoje a evoluce, scénáře použití a obchodní modely pro nativní hlasové služby operátorů v éře mobilní AI. Zároveň podrobně popisuje specifikace pro hodnocení zkušeností s AI voláním, pomáhá operátorům budovat sítě zaměřené na hlasové služby a výrazně zlepšit uživatelské zkušenosti s hlasovými službami.
Nová bílá kniha poukazuje na to, že díky synergii mezi 5G-A a AI vstoupila mobilní komunikace do éry mobilní AI. To znamená, že operátoři transformují nativní hlasové služby z konvenčních hlasových hovorů na AI hlasové hovory. Díky integraci algoritmů AI a výpočetního výkonu do nativní hlasové sítě IMS se konvenční hlasové hovory vyvíjejí směrem k vylepšeným službám a inovativním aplikacím. Tato evoluce přinese uživatelům skutečnou novou generaci stabilních, HD, vizuálních, inteligentních a efektivních zážitků z volání. Nové služby AI volání, jako jsou imerzivní AI volání a interaktivní AI volání, zároveň kladou nové požadavky na připojení k síti a schopnosti AI.
Jak uvádí bílá kniha, typickou aplikací imerzivního AI volání je redukce šumu založená na AI. Díky využití AI algoritmů k eliminaci okolního hluku v různých podmínkách dokážou operátoři poskytovat srozumitelnější nativní hovory a uživatelům nabídnout lepší imerzi. Algoritmy redukce šumu na bázi AI lze použít v nejrůznějších scénářích, jako jsou kanceláře (hladina hluku > 40 dB), ulice (hladina hluku > 60 dB) a dokonce i staveniště (hladina hluku > 80 dB) a nabídnout tak uživatelům vysoce kvalitní hlasové služby nezávislé na terminálech. Typickou aplikací interaktivních AI hovorů je také překlad v reálném čase pomocí umělé inteligence. Vylepšení schopností hlasových sítí zde umožňuje odstranit dlouhodobé jazykové bariéry. AI volání nabízí při videohovorech přesný přepis řeči nebo její překlad v reálném čase, což účinně pomáhá obchodníkům na mezinárodních online konferencích, turistům cestujícím do zahraničí a lidem se sluchovým postižením.
Jak je zdůrazněno v bílé knize, operátoři mohou integrací AI do nativních hlasových služeb vylepšit svůj obchodní model a vnést do každodenního volání novou dynamiku. Uživatelé získají po zaplacení předplatného přístup k vylepšeným AI funkcím během běžných hovorů, což operátorům umožňuje transformovat jednorozměrnou monetizaci přenosu na vícerozměrnou monetizaci zážitků.
Ve scénářích AI volání je tedy pro operátory novou výzvou právě měření uživatelských zkušeností. Nová bílá kniha proto systematicky definuje specifikace modelu hodnocení zkušeností s AI voláním. Kromě tří ukazatelů zkušeností, které známe u běžných HD hlasových služeb (kvality prožitku QoE, kvality služby QoS a pokrytí) jsou do specifikací modelu hodnocení zkušeností s AI voláním přidány další tři ukazatele – imerzivní AI zkušenosti, interaktivní AI zkušenosti a QoI (kvality informací). Imerzivní volání má potenciál výrazně zlepšit také uživatelské zkušenosti se základními hlasovými hovory. A to například podstatným zvýšením MOS (Mean Opinion Score, průměrného hodnocení vjemu) a SNR (Signal to Noise Ratio, míry utlumení hluku). Interaktivní volání nicméně vyžaduje vybavenost sítě novými interakčními kanály a funkcemi, včetně datového kanálu (DC) a video kanálu (VC), které poskytují vylepšené zkušenosti, jako je sdílení obrazovky, překlad v reálném čase a interakce s agenty. Klíčovým ukazatelem pro měření inteligence hlasové sítě je tedy QoI. Měření zahrnuje vysoce kvalitní modely AI, flexibilní správu AI, povědomí o stavu sítě/uživatele založené na AI a rozhodování a inkluzivní funkce služeb AI. Ty mohou poskytnout základní zajištění sítě pro vylepšení hlasových zkušeností.
Mezinárodní telekomunikační unie ITU již zahájila pracovní projekt s názvem P.AI-MOS, jehož cílem je vyhodnotit uživatelské zkušenosti s multimodálními aplikacemi AI. Návrhy standardů hlasových zkušeností při AI volání (AI Calling) jsou nyní ve fázi výzkumu. Pro urychlení vývoje modelu hodnocení zkušeností nyní GSMA spolu s partnery z oboru vyzývají k společnému úsilí o stanovení pravidel, která budou mapovat klíčové ukazatele kvality (KQI) aplikací AI na klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) sítí. Cílem těchto snah je urychlit formulování standardů pro mobilní služby AI a poskytnout tak kvalitnější podporu pro rozvoj odvětví mobilní AI.
