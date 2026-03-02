Los productos SuperPoD de Huawei crean una nueva opción para la computación mundial en el MWC de 2026 en Barcelona

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC (Mobile World Congress) de 2026 en Barcelona, Huawei presenta sus últimos productos SuperPoD, Atlas 950 SuperPoD,TaiShan 950 SuperPoD y una serie de soluciones de cómputo para el mercado mundial. Esto representa el último esfuerzo de la empresa por el código abierto y la colaboración abierta, con el objetivo de construir una infraestructura de cómputo resiliente y crear una nueva opción a nivel mundial.

La innovación tecnológica construye una infraestructura de cómputo resiliente

Huawei mostrará los productos SuperPoD en el MWC de 2026 en Barcelona (PRNewsfoto/Huawei)

Con las tecnologías de IA en rápida evolución y los modelos que ahora utilizan billones de parámetros, la IA agéntica comienza a integrarse en los principales procesos de producción de diversos sectores. Esto impulsa la demanda de una mayor escala de computación y menor latencia. Sin embargo, estos modelos masivos superan el alcance del escalamiento horizontal convencional; los grupos más grandes a menudo sufren una menor utilización e interrupciones frecuentes del entrenamiento.

Huawei aborda estos desafíos con su innovadora interconexión UnifiedBus para SuperPoD. La innovadora arquitectura del sistema "cluster + SuperPoD" se diseñó a medida para las crecientes demandas de cómputo e impulsar el progreso de la IA. En el MWC, Huawei presentó sus más recientes ofertas de SuperPoD a nivel mundial, que incluyen el Atlas 950 SuperPoD y el Atlas 850E. Basados en UnifiedBus, estos productos son aptos para una amplia variedad de escenarios de inferencia y capacitación en IA. El Atlas 950 SuperPoD, por ejemplo, conecta hasta 8192 NPU (unidades de procesamiento neuronal) mediante UnifiedBus, lo que ofrece un ancho de banda ultra alto, latencia ultrabaja y direccionamiento de memoria unificado. Funciona como una computadora única y lógica para el aprendizaje, razonamiento y procesamiento.

Huawei también exhibe TaiShan 950 SuperPoD, la primera SuperPoD de computación de propósito general de la industria, junto con servidores de próxima generación como TaiShan 500 y TaiShan 200. Estos proporcionan opciones de cómputo flexibles para calcular cargas de trabajo en una escala de alta a baja intensidad.

El código abierto y la colaboración abierta fomentan un ecosistema simbiótico

Huawei continúa promoviendo el código abierto y los sistemas abiertos con el objetivo de acelerar la innovación de los desarrolladores y la prosperidad del ecosistema. La empresa desempeña un papel fundamental en el avance de openEuler, que se ha posicionado rápidamente como una de las principales comunidades de sistemas operativos de código en el mundo. Huawei abrió por completo su arquitectura de computación heterogénea CANN. Mediante el desacoplamiento por capas, todos los componentes de software, desde bibliotecas de operadores, bibliotecas de aceleración y computación de gráficos hasta lenguajes de programación, están disponibles de forma abierta para los desarrolladores. CANN también es compatible con comunidades y proyectos de código abierto caracterizados por Triton, TileLang, PyTorch, vLLM y verl, lo que facilita de forma tangible e trabajo de los desarrolladores en términos de accesibilidad y eficiencia.

A medida que la inteligencia transforma todos los sectores, Huawei sigue dedicada a construir una infraestructura de cómputo resiliente y un ecosistema simbiótico para crear una nueva opción para la era de la IA.

