Portfólio SuperPoD od Huawei prináša novú možnosť pre globálne výpočty na MWC Barcelona 2026
Mar 01, 2026, 23:39 ET
BARCELONA, Španielsko, 2. marca 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu MWC Barcelona 2026 uvádza spoločnosť Huawei na globálny trh svoj najnovší produkt SuperPoD – Atlas 950 SuperPoD, TaiShan 950 SuperPoD a sériu výpočtových riešení. Ide o stelesnenie najnovšieho úsilia spoločnosti o otvorený zdrojový kód a otvorenú spoluprácu s cieľom vybudovať odolný výpočtový základ a vytvoriť novú možnosť pre celý svet.
Technologické inovácie budujú odolný základ pre výpočtovú techniku
Vzhľadom na rýchly vývoj technológií AI a modely, ktoré v súčasnosti používajú bilióny parametrov, začína agentická AI prenikať do základných výrobných procesov v mnohých odvetviach. To zvyšuje dopyt po väčších výpočtových možnostiach a nižšej latencii. Tieto masívne modely sú však mimo dosahu konvenčného horizontálneho škálovania; väčšie klastre sa často menej využívajú a ich trénovanie býva prerušované.
Spoločnosť Huawei sa s týmito výzvami vysporiadala prostredníctvom svojho inovatívneho prepojenia UnifiedBus pre SuperPoD. Prelomová architektúra systému „klaster + SuperPoD" je prispôsobená rastúcim výpočtovým požiadavkám a pokroku v oblasti AI. Na veľtrhu MWC spoločnosť Huawei predstavila na globálnej scéne svoje najnovšie produkty z radu SuperPoD, vrátane modelov Atlas 950 SuperPoD a Atlas 850E. Tieto produkty, postavené na platforme UnifiedBus, sú vhodné pre širokú škálu scenárov trénovania a inferencie AI. Napríklad Atlas 950 SuperPoD pripája až 8192 NPU cez UnifiedBus, čím poskytuje ultra vysokú šírku pásma, ultra nízku latenciu a zjednotené adresovanie pamäte. Funguje ako jeden logický počítač na učenie, uvažovanie aj spracovanie informácií.
Huawei okrem toho vystavuje TaiShan 950 SuperPoD – úplne prvý univerzálny výpočtový SuperPoD v odvetví – spolu so servermi novej generácie, ako sú TaiShan 500 a TaiShan 200. Tie poskytujú flexibilné výpočtové možnosti pre výpočtové pracovné zaťaženie v rozsahu od vysokej až po nízku intenzitu.
Otvorený zdrojový kód a otvorená spolupráca podporujú symbiotický ekosystém
Huawei naďalej presadzuje otvorený zdrojový kód a otvorené systémy s víziou urýchlenia inovácií vývojárov a prosperity ekosystému. Spoločnosť zohráva kľúčovú úlohu v rozvoji openEuler, ktorá sa rýchlo stala jednou z popredných svetových komunít operačných systémov s otvoreným zdrojovým kódom. Spoločnosť Huawei plne sprístupnila svoju heterogénnu výpočtovú architektúru CANN. Vďaka vrstvenému oddeleniu sú všetky softvérové komponenty – od knižníc operátorov, knižníc akcelerácie a grafových výpočtov až po programovacie jazyky – otvorene dostupné pre vývojárov. CANN tiež podporuje komunity a projekty s otvoreným zdrojovým kódom, ako sú Triton, TileLang, PyTorch, vLLM a verl, čo vývojárom výrazne uľahčuje prístupnosť a efektívnosť.
Keďže inteligencia transformuje priemyselné odvetvia, spoločnosť Huawei je naďalej odhodlaná budovať odolný výpočtový základ a symbiotický ekosystém s cieľom vytvoriť novú možnosť pre éru AI.
