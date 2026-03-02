محفظة SuperPoD من هواوي تطرح خياراً جديداً للحوسبة العالمية في MWC Barcelona 2026

برشلونة، إسبانيا, 2 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- خلال MWC Barcelona 2026، تكشف هواوي عن أحدث منتجاتها ضمن محفظة SuperPoD، وهي Atlas 950 SuperPoD وTaiShan 950 SuperPoD، إلى جانب مجموعة من حلول الحوسبة الموجهة للسوق العالمية. ويجسد ذلك أحدث مساعي الشركة في تبني المصادر المفتوحة والتعاون المفتوح، بهدف بناء أساس حوسبة قادر على الصمود وإتاحة خيار جديد على مستوى العالم.

الابتكار التقني يبني أساس حوسبة قادراً على الصمود

مع التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، واعتماد النماذج حالياً على تريليوناتٍ من المعاملات، بدأ الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء في التغلغل ضمن عمليات الإنتاج الأساسية في العديد من القطاعات. ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على نطاق حوسبة أكبر وزمن كمون أقل. غير أن هذه النماذج الضخمة تتجاوز قدرات التوسّع الأفقي التقليدي، إذ غالباً ما تعاني العناقيد الأكبر حجماً من انخفاض معدلات الاستفادة وتكرار انقطاعات التدريب.

وتصدّت هواوي لهذه التحديات عبر ابتكارها تقنية الربط البيني UnifiedBus لأنظمة SuperPoD. وتُعد معمارية النظام الرائدة «العنقود + SuperPoD» مصممة خصيصاً لتلبية الطلب المتنامي على الحوسبة ودفع تقدم الذكاء الاصطناعي. وخلال المعرض، طرحت هواوي أحدث عروضها من SuperPoD على الساحة العالمية، بما في ذلك Atlas 950 SuperPoD وAtlas 850E. وبالاستناد إلى UnifiedBus، تلائم هذه المنتجات طيفاً واسعاً من سيناريوهات تدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال. فعلى سبيل المثال، يربط Atlas 950 SuperPoD ما يصل إلى 8,192 وحدة معالجة عصبية (NPU) عبر UnifiedBus، موفراً عرض نطاق ترددي فائق الارتفاع وزمن كمون فائق الانخفاض، إلى جانب عنونة موحّدة للذاكرة. ويعمل كحاسوب منطقي واحد للتعلّم والاستدلال والمعالجة.

وتعرض هواوي أيضاً TaiShan 950 SuperPoD، وهو أول SuperPoD للحوسبة ذات الأغراض العامة في الصناعة، إلى جانب خوادم الجيل التالي مثل TaiShan 500 وTaiShan 200. وتوفر هذه المنتجات خيارات حوسبة مرنة لأحمال عمل حوسبية تتراوح كثافتها من العالية إلى المنخفضة.

المصادر المفتوحة والتعاون المفتوح يعززان نظاماً بيئياً تكافلياً

تواصل هواوي دعم المصادر المفتوحة والأنظمة المفتوحة انطلاقاً من رؤية لتسريع ابتكار المطورين وتعزيز ازدهار المنظومة. وتؤدي الشركة دوراً محورياً في تطوير openEuler، التي برزت سريعاً بوصفها واحدة من أبرز مجتمعات أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر في العالم. كما أتاحت هواوي الشفرة المصدرية لمعمارية الحوسبة غير المتجانسة CANN بالكامل. ومن خلال فكّ الارتباط على مستوى الطبقات، أصبحت جميع مكونات البرمجيات، من مكتبات المشغّلات ومكتبات التسريع وحوسبة الرسوم البيانية وصولاً إلى لغات البرمجة، متاحة علناً أمام المطورين. ويدعم CANN أيضاً مجتمعات ومشاريع المصادر المفتوحة، بما في ذلك Triton وTileLang وPyTorch وvLLM وverl، بما يسهّل على المطورين الوصول ويعزز كفاءتهم.

ومع إعادة تشكيل الذكاء لمختلف الصناعات، تواصل هواوي التزامها ببناء أساس حوسبة قادر على الصمود ونظام بيئي تكافلي، لإتاحة خيار جديد لعصر الذكاء الاصطناعي.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2922855/image1.jpg