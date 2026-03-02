Portfolio SuperPoD firmy Huawei otwiera nowe możliwości dla światowej branży obliczeniowej podczas MWC Barcelona 2026

BARCELONA, Hiszpania, 2 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas MWC Barcelona 2026, Huawei zaprezentował na globalnym rynku swój najnowszy produkt SuperPoD, Atlas 950 SuperPoD, TaiShan 950 SuperPoD oraz serię rozwiązań obliczeniowych. To część najnowszej inicjatywy firmy na rzecz otwartego oprogramowania i otwartej współpracy, której celem jest budowa odpornej infrastruktury obliczeniowej oraz stworzenie nowej opcji dla użytkowników na całym świecie.

Innowacje technologiczne budują odporną infrastrukturę obliczeniową

Huawei will showcase SuperPoD products at MWC Barcelona 2026

Wraz z szybkim rozwojem technologii AI oraz modelami wykorzystującymi już biliony parametrów, agentowa sztuczna inteligencja zaczyna przenikać do kluczowych procesów produkcyjnych w wielu branżach. Wpływa to na wzrastające zapotrzebowanie na większą skalę mocy obliczeniowej oraz niższe opóźnienia. Jednak te ogromne modele są poza zasięgiem możliwości konwencjonalnego skalowania horyzontalnego; większe klastry często cierpią na niższe wykorzystanie zasobów i częste przerwy w procesie szkolenia.

Huawei odpowiedział na te wyzwania dzięki innowacyjnemu połączeniu UnifiedBus dla SuperPoD. Przełomowa architektura systemowa „klaster + SuperPoD" jest dostosowana do rosnących wymagań obliczeniowych i napędzania postępu AI. Podczas targów MWC Huawei zaprezentował na światowej arenie swoją najnowszą ofertę SuperPoD, w tym Atlas 950 SuperPoD i Atlas850E. Zbudowane w oparciu o technologię UnifiedBus, produkty z serii nadają się do szerokiego zakresu scenariuszy szkolenia i wnioskowania AI. Na przykład Atlas 950 SuperPoD łączy do 8192 NPU poprzez UnifiedBus, zapewniając ultrawysoką przepustowość, ultraniskie opóźnienia oraz zunifikowane adresowanie pamięci. System działa jak jeden logiczny komputer do uczenia, wnioskowania i przetwarzania.

Huawei zaprezentował również TaiShan 950 SuperPoD - pierwszy w branży SuperPoD do obliczeń ogólnego przeznaczenia - wraz z serwerami nowej generacji, takimi jak TaiShan 500 i TaiShan 200. Zapewniają one elastyczne opcje obliczeniowe dla obciążeń o wysokiej i niskiej intensywności.

Otwarte źródło i otwarta współpraca sprzyjają symbiotycznemu ekosystemowi

Huawei konsekwentnie promuje open source i otwarte systemy, aby przyspieszać innowacje deweloperskie i rozwój ekosystemu. Firma odgrywa kluczową rolę w rozwoju openEuler, który szybko stał się jedną z wiodących na świecie społeczności systemów operacyjnych open source. Huawei w pełni udostępnił na zasadach open source swoją heterogeniczną architekturę obliczeniową CANN. Dzięki warstwowej dekorelacji wszystkie komponenty oprogramowania - od bibliotek operatorów, bibliotek akceleracyjnych i obliczeń grafowych po języki programowania - są całkowicie dostępne dla deweloperów. CANN wspiera również społeczności i projekty open source, takie jak Triton, TileLang, PyTorch, vLLM oraz verl, co realnie ułatwia pracę programistom pod względem dostępności i efektywności.

W miarę, jak inteligentne rozwiązania odmieniają całe branże, Huawei nadal z zaangażowaniem buduje odporną infrastrukturę obliczeniową oraz symbiotyczny ekosystem, tworząc nowe możliwości dla ery AI.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2922855/image1.jpg