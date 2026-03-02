Портфель SuperPoD компании Huawei на MWC Barcelona 2026 открывает новые возможности для глобальных вычислений

БАРСЕЛОНА, Испания, 2 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2026 компания Huawei впервые представила мировому рынку свой новейший продукт в сегменте SuperPoD Atlas 950 SuperPoD, TaiShan 950 SuperPoD и серию вычислительных решений. В этом воплощено стремление компании к открытому исходному коду и открытому сотрудничеству с целью создания устойчивой вычислительной базы и новой опции для всего мира.

Технологические инновации создают устойчивую вычислительную базу

Huawei will showcase SuperPoD products at MWC Barcelona 2026

В условиях стремительного развития ИИ-технологий и использования моделями триллионов разных параметров, агентный ИИ начинает проникать в основные производственные процессы во многих отраслях. Это повышает спрос на больший масштаб вычислений и более низкую задержку. Однако эти массивные модели находятся вне зоны обычного горизонтального масштабирования; более крупные кластеры зачастую страдают от более низкого использования и частых перерывов в обучении.

Huawei решила эти проблемы с помощью инновационного соединения UnifiedBus для систем SuperPoD. Новаторская архитектура системы «кластер + SuperPoD» разработана специально для удовлетворения растущих потребностей в вычислениях и стимулирования прогресса ИИ. На MWC Huawei впервые представила свои последние продукты SuperPoD мировому рынку, включая Atlas 950 SuperPoD и Atlas 850E. Построенные на базе UnifiedBus, эти продукты подходят для различных сценариев обучения ИИ и логических выводов. Atlas 950 SuperPoD, например, соединяет до 8 192 нейронных процессоров через UnifiedBus, обеспечивая сверхвысокую пропускную способность, сверхнизкую задержку и унифицированную адресацию памяти. Он работает как единый логический компьютер для обучения, рассуждения и обработки.

Huawei также демонстрирует TaiShan 950 SuperPoD — первое в отрасли вычислительное решение SuperPoD общего назначения, наряду с серверами следующего поколения, такими как TaiShan 500 и TaiShan 200. Они обеспечивают гибкие вычислительные возможности для вычисления рабочих нагрузок в масштабе от высокой до низкой интенсивности.

Открытый исходный код и открытое сотрудничество способствуют созданию симбиотической экосистемы

Huawei продолжает продвигать открытый исходный код и открытые системы ради ускорения инноваций для разработчиков и процветания экосистемы в целом. Компания играет ключевую роль в продвижении openEuler, которое быстро стало одним из ведущих мировых сообществ операционных систем с открытым исходным кодом. Huawei предоставила полный исходный код своей гетерогенной вычислительной архитектуры CANN. Благодаря многоуровневой развязке все программные компоненты — от библиотек операторов, библиотек ускорения и графических вычислений до языков программирования — открыты для разработчиков. CANN также поддерживает сообщества и проекты с открытым исходным кодом, такие как Triton, TileLang, PyTorch, vLLM и verl, что значительно облегчает работу разработчиков в плане доступности и эффективности.

По мере того, как искусственный интеллект трансформирует отрасли, Huawei по-прежнему привержена построению устойчивой вычислительной базы и симбиотической экосистемы для создания новой опции для эпохи ИИ.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2922855/image1.jpg