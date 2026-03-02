Huawei Hadirkan Portofolio SuperPoD di MWC Barcelona 2026, Tawarkan Opsi Baru untuk Komputasi Global

BARCELONA, Spanyol, 2 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Di ajang MWC Barcelona 2026, Huawei memperkenalkan sejumlah produk SuperPoD terbaru, termasuk Atlas 950 SuperPoD, TaiShan 950 SuperPoD, serta berbagai solusi komputasi lain untuk pasar global. Langkah ini mencerminkan komitmen Huawei terhadap open source dan kolaborasi terbuka guna membangun fondasi komputasi yang tangguh serta menghadirkan opsi baru bagi pasar global.

Inovasi Teknologi untuk Fondasi Komputasi yang Tangguh

Huawei will showcase SuperPoD products at MWC Barcelona 2026
Seiring perkembangan pesat teknologi AI dan munculnya model dengan triliunan parameter, AI berbasiskan agen (agentic AI) mulai digunakan dalam proses produksi inti di berbagai industri. Hal tersebut meningkatkan kebutuhan akan kapasitas komputasi yang lebih besar dan latensi yang lebih rendah. Namun, model berskala besar sulit ditangani dengan metode penskalaan horizontal biasa. Klaster yang semakin besar sering menghadapi tingkat pemanfaatan yang rendah dan gangguan pelatihan yang berulang.

Menjawab tantangan tersebut, Huawei menghadirkan inovasi UnifiedBus interconnect untuk SuperPoD. Arsitektur sistem "klaster + SuperPoD" ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan komputasi yang terus meningkat dan mendorong perkembangan AI. Di MWC, Huawei memperkenalkan Atlas 950 SuperPoD dan Atlas 850E untuk pasar global. Dirancang dengan UnifiedBus, kedua produk ini mendukung berbagai skenario pelatihan dan inferensi AI. Atlas 950 SuperPoD, misalnya, dapat menghubungkan hingga 8.192 NPU melalui UnifiedBus, menghadirkan bandwidth sangat tinggi, latensi sangat rendah, serta alamat memori terpadu. Sistem ini beroperasi sebagai satu komputer logis untuk proses pembelajaran, penalaran, dan pemrosesan data.

Huawei juga menampilkan TaiShan 950 SuperPoD—SuperPoD komputasi serbaguna pertama di industri—serta server generasi terbaru seperti TaiShan 500 dan TaiShan 200. Solusi tersebut menghadirkan pilihan komputasi fleksibel untuk beban kerja dengan intensitas tinggi maupun rendah.

Open Source dan Kolaborasi Terbuka Membangun Ekosistem yang Saling Mendukung

Huawei terus mendorong penggunaan sistem terbuka dan open source untuk mempercepat inovasi pihak pengembang, serta memperkuat ekosistem industri. Huawei berperan penting mengembangkan openEuler, kini menjadi salah satu komunitas sistem operasi open source terkemuka di dunia. Huawei juga telah membuka sepenuhnya arsitektur komputasi heterogen CANN. Melalui pendekatan pemisahan berlapis, seluruh komponen perangkat lunak—mulai dari pustaka operator, pustaka akselerasi, komputasi graf, hingga bahasa pemrograman—tersedia secara terbuka bagi para pengembang. CANN juga mendukung berbagai komunitas dan proyek open source seperti Triton, TileLang, PyTorch, vLLM, dan verl sehingga meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi bagi pihak pengembang.

Sejalan dengan transformasi digital berbasiskan teknologi cerdas yang semakin luas di berbagai industri, Huawei menegaskan komitmennya untuk membangun fondasi komputasi yang tangguh dan ekosistem yang saling mendukung, guna menghadirkan opsi baru di era AI.

