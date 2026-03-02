Huawei'nin SuperPoD Portföyü MWC Barcelona 2026'da Küresel Bilgi İşlem için Yeni Seçenekler Yaratıyor

BARCELONA, İspanya, 2 Mart 2026 /PRNewswire/ -- Huawei, MWC Barcelona 2026'da en yeni SuperPoD ürünü Atlas 950 SuperPoD, TaiShan 950 SuperPoD ve bir dizi bilgi işlem çözümünü küresel pazara sunuyor. Bu, şirketin esnek bir bilgi işlem temeli oluşturmak ve dünya çapında yeni bir seçenek yaratmak amacıyla açık kaynak ve açık işbirliğine yönelik en güncel çabasını temsil ediyor.

Teknolojik yenilikler dayanıklı bir bilgi işlem temeli oluşturuyor

Huawei will showcase SuperPoD products at MWC Barcelona 2026

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi ve modellerin artık trilyonlarca parametre kullanmasıyla birlikte, ajansal yapay zeka birçok sektördeki temel üretim süreçlerine nüfuz etmeye başlıyor. Bu durum, daha büyük bilgi işlem ölçeği ve daha düşük gecikme süresine yönelik talebi artırıyor. Ancak, bu devasa modeller geleneksel yatay ölçeklendirmenin erişiminin ötesindedir; daha büyük kümeler genellikle daha düşük kullanım ve sık eğitim kesintilerinden muzdariptir.

Huawei, SuperPoD'lar için yenilikçi UnifiedBus ara bağlantısı ile bu zorlukların üstesinden geldi. Çığır açan "küme+ SuperPoD" sistem mimarisi, artan bilgi işlem talepleri ve yapay zekanın ilerlemesi için özel olarak tasarlanmıştır. MWC'de Huawei, Atlas 950 SuperPoD ve Atlas 850E dahil olmak üzere en yeni SuperPoD tekliflerini küresel bir arenada tanıttı. UnifiedBus üzerine inşa edilen bu ürünler, çok çeşitli yapay zeka eğitimi ve çıkarım senaryoları için uygundur. Örneğin Atlas 950 SuperPoD, UnifiedBus aracılığıyla 8.192 adede kadar NPU'yu birbirine bağlayarak ultra yüksek bant genişliği, ultra düşük gecikme süresi ve birleşik bellek adreslemesi sunar. Öğrenme, akıl yürütme ve işleme için tek bir mantıksal bilgisayar olarak çalışır.

Huawei ayrıca TaiShan 500 ve TaiShan 200 gibi yeni nesil sunucuların yanı sıra sektörün ilk genel amaçlı bilgi işlem SuperPoD'u olan TaiShan 950 SuperPoD'u da sergiliyor. Bunlar, yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa kadar bir ölçekte iş yüklerini hesaplamak için esnek bilgi işlem seçenekleri sağlar.

Açık kaynak ve açık işbirliği simbiyotik bir ekosistemi teşvik eder

Huawei, geliştirici inovasyonunu ve ekosistem refahını hızlandırma vizyonuyla açık kaynak ve açık sistemleri desteklemeye devam ediyor. Şirket, dünyanın önde gelen açık kaynaklı işletim sistemi topluluklarından biri olarak hızla yükselen openEuler'in ilerlemesinde önemli bir rol oynuyor. Huawei, CANN heterojen bilgi işlem mimarisini tamamen açık kaynaklı hale getirmiştir. Katmanlı ayrıştırma sayesinde, operatör kütüphaneleri, hızlandırma kütüphaneleri ve grafik hesaplamadan programlama dillerine kadar tüm yazılım bileşenleri geliştiriciler için açık bir şekilde kullanılabilir. CANN ayrıca Triton, TileLang, PyTorch, vLLM ve verl gibi açık kaynak topluluklarını ve projelerini destekleyerek geliştiricilere erişilebilirlik ve verimlilik açısından somut kolaylıklar sağlamaktadır.

Zeka endüstrileri dönüştürürken Huawei, yapay zeka dönemi için yeni bir seçenek oluşturmak üzere esnek bir bilgi işlem temeli ve simbiyotik bir ekosistem oluşturmaya odaklanmıştır.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2922855/image1.jpg