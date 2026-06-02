Silvio Napoli assume o cargo de CEO da Lucid após a conclusão da transição de liderança

NEWARK, Califórnia, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), fabricante dos veículos e tecnologias definidos por software mais avançados do mundo, anunciou hoje que Silvio Napoli assumiu o cargo de diretor executivo (CEO), com efeito imediato.

Napoli já havia sido anunciado como novo CEO em 14 de abril.

Silvio Napoli assumiu o cargo de diretor executivo (CEO) da Lucid, com efeito imediato, após ser nomeado CEO em 14 de abril de 2026.

"Em nome do Conselho, temos o prazer de contar com Silvio como CEO nesta fase importante para a Lucid", afirmou Turqi Alnowaiser, presidente do Conselho de Administração da Lucid. "O Conselho permanece totalmente comprometido e focado no futuro de longo prazo da Lucid, e temos grande confiança na liderança de Silvio."

"Depois de passar um tempo com nossas equipes e adquirir uma experiência mais profunda com nossos produtos e tecnologia, estou cada vez mais confiante em nossa capacidade de entregar execução consistente e valor a longo prazo", afirmou Napoli. "Nosso foco será fortalecer o engajamento do cliente, operar com consistência e responsabilidade, alcançar competitividade em custos e otimizar nossa organização e processos para aproveitar plenamente a força da nossa equipe."

Napoli traz décadas de experiência em liderança industrial global, tendo atuado mais recentemente como presidente e diretor executivo do Schindler Group. Sua experiência abrange operações globais de grande escala, gestão financeira e negócios voltados para tecnologia.

Marc Winterhoff, que atuou como CEO interino, retomou seu cargo como diretor de operações e se reportará a Napoli.

Sobre o Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) é uma empresa de tecnologia que cria experiências excepcionais de mobilidade por meio da inovação para impulsionar o mundo adiante. Baseada na tecnologia proprietária da Lucid e nas arquiteturas de veículos definidas por software, a linha premiada de veículos da empresa traz a abordagem "Compromise Nothing™" da Lucid para segmentos premium do mercado automotivo global. A Lucid projeta e desenvolve seus produtos internamente e monta em suas instalações verticalmente integradas no Arizona e na Arábia Saudita, possibilitando inovação contínua em veículos, softwares e capacidades avançadas de assistência ao motorista e autonomia.

Declarações Prospectivas

Esta comunicação inclui "declarações prospectivas" no sentido das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos Estados Unidos de 1995. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "estimar", "planejar", "projetar", "prever", "pretender", "irá", "deverá", "esperar", "antecipar", "acreditar", "buscar", "almejar", "continuar", "poderia", "pode", "talvez", "possível", "potencial", "predizer" ou outras expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de fatos históricos. Essas declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, declarações sobre áreas de foco e prioridades da gestão. Essas declarações prospectivas não têm a intenção de servir como, e não devem ser consideradas por nenhum investidor como, uma garantia, uma segurança ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e podem diferir dessas declarações prospectivas. Muitos eventos e circunstâncias reais estão fora do controle da Empresa. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, incluindo os fatores discutidos na linguagem cautelosa e os Fatores de Risco em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, Relatórios Atuais no Formulário 8-K e outros documentos que a Empresa tenha apresentado ou irá apresentar à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission). Se algum desses riscos se materializar ou as suposições da Empresa se mostrarem incorretas, os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados implícitos nessas declarações prospectivas. Podem existir riscos adicionais que a Empresa atualmente não conhece ou que atualmente considera irrelevantes, que também podem fazer com que os resultados reais diferem daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disso, declarações prospectivas refletem as expectativas, planos ou previsões da Empresa sobre eventos futuros e opiniões até a data desta comunicação. A Empresa prevê que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que suas avaliações mudem. No entanto, embora a Empresa possa optar por atualizar essas declarações prospectivas em algum momento no futuro, a Empresa especificamente renuncia a qualquer obrigação de fazê-lo. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representativas das avaliações da Empresa em qualquer data posterior à data desta comunicação. Portanto, não se deve depositar confiança excessiva nas declarações prospectivas.

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FONTE Lucid Group