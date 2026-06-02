Silvio Napoli obejmuje stanowisko prezesa i dyrektora generalnego Lucid po zakończeniu procesu zmiany kierownictwa

NEWARK, Kalifornia, 2 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), producent najbardziej zaawansowanych na świecie pojazdów definiowanych programowo oraz technologii z nimi związanych, poinformował dziś, że Silvio Napoli objął ze skutkiem natychmiastowym stanowisko prezesa i dyrektora generalnego spółki.

Informację o nominacji Napoli na stanowisko przyszłego dyrektora generalnego ogłoszono wcześniej, 14 kwietnia.

Silvio Napoli has assumed the role of Chief Executive Officer (CEO) of Lucid, effective immediately, after being named incoming CEO on April 14, 2026.

„W imieniu zarządu cieszymy się, że Silvio obejmuje funkcję dyrektora generalnego na tym ważnym etapie rozwoju Lucid - powiedział Turqi Alnowaiser, przewodniczący zarządu Lucid. - Zarząd pozostaje w pełni zaangażowany w budowanie długoterminowej przyszłości Lucid i koncentruje się na tym celu, a my mamy pełne zaufanie do przywództwa Silvio".

„Po spędzeniu czasu z naszymi zespołami oraz zdobyciu bardziej bezpośredniego doświadczenia związanego z produktami i technologiami jestem coraz bardziej przekonany o zdolności spółki do konsekwentnej realizacji założeń i tworzenia wartości w dłuższej perspektywie czasowej - powiedział Silvio Napoli. - Skupimy się na wzmacnianiu zaangażowania klientów, działaniu w sposób konsekwentny i odpowiedzialny, osiąganiu konkurencyjności kosztowej oraz usprawnianiu naszej organizacji i procesów, aby w pełni wykorzystać potencjał zespołu".

Napoli wnosi do firmy wieloletnie doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi na skalę globalną. Ostatnio pełnił funkcje przewodniczącego rady nadzorczej oraz dyrektora generalnego Schindler Group. Jego doświadczenie obejmuje zarządzanie globalnymi operacjami na dużą skalę, finanse oraz przedsiębiorstwa oparte na nowoczesnych technologiach.

Marc Winterhoff, który pełnił obowiązki tymczasowego dyrektora generalnego, powrócił na stanowisko dyrektora operacyjnego i będzie podlegał bezpośrednio Silvio Napoli.

Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) to firma technologiczna, która tworzy wyjątkowe doświadczenia w zakresie mobilności poprzez innowacje, które posuwają świat do przodu. Oparta na autorskiej technologii Lucid i architekturze pojazdów definiowanej programowo oferta wielokrotnie nagradzanych pojazdów firmy wprowadza podejście Lucid „Compromise Nothing™" do segmentów premium globalnego rynku motoryzacyjnego. Lucid projektuje i konstruuje swoje produkty we własnym zakresie, a następnie montuje je w swoich pionowo zintegrowanych zakładach w Arizonie i Arabii Saudyjskiej, umożliwiając ciągłe wprowadzanie innowacji w zakresie pojazdów, oprogramowania oraz zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i funkcji przygotowujących do autonomicznej jazdy.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejszy komunikat zawiera „wypowiedzi prognozujące" w rozumieniu zasad „Safe Harbor" zgodnie z amerykańską Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Na wypowiedzi prognozujące wskazują słowa takie jak: „szacuje", „planuje", „przewiduje", „zamierza", „będzie", „oczekuje", „spodziewa się", „wierzy", „będzie się starać", „ma na celu", „kontynuuje", „może", „być może", „możliwe", „potencjalne", „przypuszcza" lub inne podobne wyrażenia, które przewidują lub odnoszą się do przyszłych zdarzeń lub trendów i nie dotyczą faktów historycznych. Wypowiedzi prognozujące obejmują między innymi wypowiedzi dotyczące obszarów zainteresowania i priorytetów kadry zarządzającej. Wypowiedzi prognozujące nie stanowią i nie mogą być traktowane przez żadnego inwestora jako stanowiące gwarancję, zapewnienie lub ostateczne stwierdzenie faktu lub prawdopodobieństwa. Rzeczywiste zdarzenia i okoliczności są trudne lub niemożliwe do przewidzenia i mogą różnić się od tych, które przedstawiono w wypowiedziach prognozujących. Spółka nie ma wpływu na wiele rzeczywistych zdarzeń i okoliczności. Wypowiedzi prognozujące są obarczone szeregiem czynników ryzyka i niepewności, w tym czynników omówionych w zastrzeżeniach i czynnikach ryzyka w raporcie rocznym Spółki składanym na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, bieżących raportach składanych na formularzu 8-K, a także w innych dokumentach przedłożonych lub oczekujących na przedłożenie przez Spółkę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jeśli którekolwiek z tych czynników ryzyka się zmaterializuje lub założenia Spółki okażą się nieprawidłowe, rzeczywiste wyniki mogą znacznie odbiegać od wyników sugerowanych w wypowiedziach prognozujących. Mogą również zaistnieć dodatkowe czynniki ryzyka, o których Spółka obecnie nie wie lub które uważa za nieistotne, a które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą odbiegać od przedstawionych w wypowiedziach prognozujących. Ponadto wypowiedzi prognozujące odzwierciedlają oczekiwania, plany lub prognozy Spółki dotyczące przyszłych zdarzeń i poglądów na dzień publikacji niniejszego komunikatu. Spółka przewiduje, że późniejsze wydarzenia i rozwój sytuacji spowodują zmianę jej oceny. Jednakże, chociaż Spółka może zdecydować się na aktualizację tych wypowiedzi w dowolnym późniejszym momencie, wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań w tym zakresie. Nie należy polegać na wypowiedziach prognozujących jako odzwierciedlających oceny Spółka z jakąkolwiek datą następującą po dacie niniejszego komunikatu. W związku z tym nie należy bezwzględnie opierać osądów na wypowiedziach prognozujących zawartych w komunikacie.

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