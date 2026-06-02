リーダーシップ移行完了を受け、Silvio NapoliがLucidのCEOに就任

カリフォルニア州ニューアーク, 2026年6月2日 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) は世界で最も先進的なソフトウェア定義車両およびテクノロジーのメーカーであり、本日、Silvio Napoliが最高経営責任者（CEO）に即日就任したことを発表しました。

Napoliは4月14日に次期CEOとして発表されていました。

Silvio Napoli has assumed the role of Chief Executive Officer (CEO) of Lucid, effective immediately, after being named incoming CEO on April 14, 2026.

「Lucid取締役会を代表して、当社にとって重要なこの時期にSilvioをCEOに迎えられて嬉しく思います」と、Lucid取締役会会長のTurqi Alnowaiserは述べました。「取締役会はLucidの長期的な未来に全面的にコミットし、集中しており、Silvioのリーダーシップに強い信頼を寄せています。」

「私たちのチームと一緒に時間を過ごし、私たちの製品とテクノロジーについてより深く直接的な経験を得ることで、一貫した実行力と長期的な価値を提供する当社の能力にますます自信を深めています」とNapoliは語りました。「顧客とのエンゲージメントを強化し、一貫性と説明責任をもって業務を遂行し、コスト競争力を達成し、組織とプロセスを合理化してチームの力を十分に活用することに重点を置きます。」

Napoliは数十年にわたるグローバルな産業リーダーとしての経験を持ち、直近ではSchindler Groupの会長兼最高経営責任者を務めていました。彼の経歴は、大規模なグローバル事業、財務管理、テクノロジー主導型ビジネスなど多岐にわたります。

暫定CEOを務めていたMarc Winterhoffが最高執行責任者（COO）に復帰し、Napoliの直属となりました。

Lucid Groupについて

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) は、イノベーションを通じて世界を前進させる卓越したモビリティ体験を創造するテクノロジー企業です。Lucidの独自技術とソフトウェア定義車両アーキテクチャに基づき、受賞歴のある同社の車両ラインナップは、Lucidの「Compromise Nothing™」というアプローチを世界の自動車市場のプレミアムセグメントにもたらしています。Lucidは自社で製品の設計とエンジニアリングを行い、アリゾナ州とサウジアラビアにある垂直統合型施設で組み立てているため、車両、ソフトウェア、先進運転支援機能および自律走行対応機能にわたって継続的な革新が可能となっています。

将来の見通しに関する記述

本コミュニケーションには、1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「見積もる」、「計画する」、「見込む」、「予測する」、「意図する」、「予定する」、「期待する」、「予想する」、「信じる」、「追求する」、「目標とする」、「継続する」、「可能性がある」、「ありうる」、「潜在的な」、「予測する」などの言葉や、将来の出来事や傾向を示唆する、あるいは過去の事実に関する記述ではないその他の同様の表現によって特定される場合があります。これらの将来見通しに関する記述には、経営陣の重点分野や優先事項に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの将来の見通しに関する記述は、保証、確約、または事実もしくは確率の確定的な記述として機能することを意図したものではなく、いかなる投資家もこれに依拠してはなりません。実際の出来事や状況を予測することは困難または不可能であり、これらの将来の見通しに関する記述とは異なる可能性があります。実際の出来事や状況の多くは、当社の制御の及ばないものです。これらの将来見通しに関する記述は、2025年12月31日終了年度の当社のForm 10-K年次報告書、Form 8-K最新報告書、および当社が証券取引委員会に提出した、または提出する予定のその他の文書に記載されている注意文言およびリスク要因で説明されている要因を含む、多くのリスクおよび不確実性の影響を受けます。これらのリスクのいずれかが現実化した場合、または当社の仮定が誤りであることが判明した場合、実際の結果は、これらの将来見通しに関する記述によって示唆される結果とは大きく異なる可能性があります。また、当社が現時点で把握していない、あるいは重要性が低いと判断している追加的なリスクが存在する可能性があり、これらによっても実際の結果が将来の見通しに関する記述と異なる可能性があります。また、将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付現在における将来の出来事や見解に関する当社の期待、計画、または予測を反映したものです。当社は、その後の出来事や進展により、当社の評価が変更されることを予期しています。ただし、当社は将来のある時点でこれらの将来見通しに関する記述を更新することを選択する可能性がありますが、その義務を明確に否認します。これらの将来見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付以降のいかなる日付における当社の評価を表すものとして依拠されるべきではありません。したがって、これらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置くべきではありません。

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写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2991595/LUCID_Silvio_Napoli_Headshot.jpg

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SOURCE Lucid Group