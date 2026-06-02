Silvio Napoli devient PDG de Lucid à l'issue de la transition du leadership

NEWARK, Californie, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ : LCID), fabricant des technologies et des véhicules définis par logiciel les plus avancés au monde, a annoncé aujourd'hui que Silvio Napoli devient président-directeur général (PDG) avec effet immédiat.

La nomination de S. Napoli au poste de président-directeur général avait été précédemment annoncée le 14 avril.

Silvio Napoli has assumed the role of Chief Executive Officer (CEO) of Lucid, effective immediately, after being named incoming CEO on April 14, 2026.

« Au nom du conseil d'administration, nous sommes heureux de pouvoir compter sur Silvio en tant que PDG à ce moment important pour Lucid », a déclaré Turqi Alnowaiser, président du conseil d'administration de Lucid. « Le conseil d'administration reste pleinement engagé et concentré sur l'avenir à long terme de Lucid, et nous avons une grande confiance dans le leadership de Silvio. »

« Après avoir passé du temps avec nos équipes et acquis une expérience directe de nos produits et de notre technologie, je suis de plus en plus confiant dans notre capacité à fournir une exécution cohérente et une valeur à long terme », a déclaré M. Napoli. « Nous allons renforcer l'engagement des clients, en opérant avec cohérence et responsabilité, en atteignant la compétitivité des coûts et en rationalisatn notre organisation et nos processus afin de tirer pleinement parti de la force de notre équipe. »

M. Napoli possède plusieurs décennies d'expérience en matière de leadership industriel mondial. Il a récemment occupé le poste de président-directeur général du groupe Schindler. Son expérience couvre les opérations mondiales à grande échelle, la gestion financière et les entreprises axées sur la technologie.

Marc Winterhoff, qui a assuré l'intérim, a repris ses fonctions de directeur des opérations et rendra compte à M. Napoli.

À propos du groupe Lucid

Lucid Group, Inc. (NASDAQ : LCID) est une entreprise technologique qui crée des expériences de mobilité exceptionnelles grâce à l'innovation pour faire avancer le monde. Construite sur la technologie propriétaire de Lucid et les architectures de véhicules définies par logiciel, la gamme de véhicules primés de l'entreprise intègre l'approche Compromise Nothing™ de Lucid aux segments haut de gamme du marché automobile mondial. Lucid conçoit et développe ses produits en interne et les assemble dans ses usines intégrées verticalement en Arizona et en Arabie Saoudite, ce qui lui permet d'innover en permanence en matière de véhicules, de logiciels, d'assistance avancée à la conduite et de capacités d'autonomie.

Déclarations prospectives

Cette communication contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « chercher à », « cibler », « continuer », « pouvoir », « possible », « potentiel », « prédire » ou d'autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations sur des sujets historiques. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les domaines d'action et les priorités de la direction. Ces déclarations prospectives ne sont pas destinées à servir de garantie, d'assurance ou de déclaration définitive de fait ou de probabilité, et ne doivent pas être considérées comme telles par un investisseur. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et peuvent différer de ces déclarations prospectives. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de l'entreprise. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment les facteurs décrits dans les avertissements et les facteurs de risque figurant dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, dans les rapports courants sur le formulaire 8-K et dans d'autres documents que la société a déposés ou déposera auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes). Si l'un de ces risques se matérialise ou si les hypothèses de la société s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer matériellement des résultats implicites de ces déclarations prospectives. Il peut y avoir d'autres risques que la société ne connaît pas actuellement ou qu'elle estime négligeables, qui pourraient également entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs. En outre, les déclarations prospectives reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de la société concernant des événements et des points de vue futurs à la date de cette communication. La société prévoit que des événements et des développements ultérieurs entraîneront une modification de ses évaluations. Toutefois, bien que l'entreprise puisse décider de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans l'avenir, elle décline spécifiquement toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les évaluations de la société à toute date postérieure à la date de cette communication. En conséquence, il convient de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives.

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