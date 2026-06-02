Lucid završuje zmeny vo vedení a Silvio Napoli sa stáva generálnym riaditeľom
News provided byLucid Group
Jun 02, 2026, 15:00 ET
NEWARK, Kalifornia, 2. jún 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), výrobca najmodernejších softvérovo definovaných vozidiel a technológií na svete, dnes oznámila, že Silvio Napoli s okamžitou platnosťou preberá funkciu generálneho riaditeľa.
Napoli bol predtým menovaný za nastupujúceho generálneho riaditeľa 14. apríla.
„V mene predstavenstva nás teší, že v tejto významnej fáze pre spoločnosť Lucid máme za generálneho riaditeľa práve Silvia," povedal Turqi Alnowaiser, predseda predstavenstva spoločnosti Lucid. „Predstavenstvo je naďalej plne odhodlané a sústredené na dlhodobú budúcnosť Lucid a v Silviovo vedenie máme silnú dôveru."
„Keď som strávil s našimi tímami čas a získal z prvej ruky hlbšie skúsenosti s našimi produktmi a technológiami, som čoraz viac presvedčený, že dokážeme dosahovať konzistentnú realizáciu a dlhodobú hodnotu," povedal Napoli. „Zameriame sa na posilnenie angažovanosti zákazníkov, konzistentné a zodpovedné fungovanie, dosahovanie cenovej konkurencieschopnosti a zefektívnenie našej organizácie a procesov s cieľom plne využiť silné stránky nášho tímu."
Napoli má za sebou desaťročia skúseností s globálnom vedení priemyslu, pričom naposledy pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny Schindler Group. Jeho skúsenosti zahŕňajú rozsiahle globálne prevádzky, finančný manažment a technologicky orientované podniky.
Marc Winterhoff, ktorý doteraz pôsobil ako dočasný generálny riaditeľ, sa vrátil k svojej funkcii prevádzkového riaditeľa a bude podriadený Napolimu.
O skupine Lucid Group
Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) je technologická spoločnosť, ktorá vytvára výnimočné zážitky z mobility prostredníctvom inovácií, s cieľom posúvať svet vpred. Spoločnosť Lucid stavia na patentovanej technológii a softvérovo definovaných architektúrach vozidiel, a jej ponuka oceňovaných vozidiel prináša prístup „Compromise Nothing™" do prémiových segmentov globálneho automobilového trhu. Lucid navrhuje a konštruuje svoje produkty interne a montuje ich vo svojich vertikálne integrovaných závodoch v Arizone a Saudskej Arábii. Umožňuje tak neustále inovácie v oblasti vozidiel, softvéru a pokročilých asistenčných systémov pre vodiča a funkcií pripravených na autonómnu jazdu.
Výhľadové vyhlásenia
Táto komunikácia obsahuje „výhľadové vyhlásenia" v zmysle ustanovení o „bezpečnom prístave" podľa zákona Spojených štátov o reforme súdnych sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995. Výhľadové vyhlásenia možno identifikovať použitím slov ako „odhadovať", „plánovať", „projektovať", „predpovedať", „zamýšľať", „bude", „musí", „očakávať", „predpokladať", „veriť", „snažiť sa", „cieliť", „pokračovať", „mohol by", „môže", „možno", „možné", „potenciálny", „predpovedať" alebo iných podobných výrazov, ktoré predpovedajú alebo naznačujú budúce udalosti alebo trendy, alebo ktoré nie sú vyhláseniami o historických skutočnostiach. Tieto výhľadové vyhlásenia zahŕňajú okrem iného vyhlásenia týkajúce sa oblastí zamerania a priorít manažmentu. Tieto výhľadové vyhlásenia nemajú slúžiť ako záruka, uistenie alebo definitívne vyhlásenie o skutočnosti alebo pravdepodobnosti a žiadny investor sa na ne nesmie spoliehať. Skutočné udalosti a okolnosti je ťažké alebo nemožné predvídať a môžu sa od týchto výhľadových vyhlásení líšiť. Mnohé skutočné udalosti a okolnosti nemôže spoločnosť ovplyvniť. Tieto výhľadové vyhlásenia podliehajú množstvu rizík a neistôt vrátane faktorov uvedených v upozorneniach a rizikových faktoroch v našej výročnej správe na formulári 10-K za rok končiaci 31. decembra 2025, aktuálnych správach na formulári 8-K a ďalších dokumentoch, ktoré spoločnosť predložila alebo predloží Komisii pre cenné papiere a burzy. Ak sa niektoré z týchto rizík naplní alebo sa predpoklady spoločnosti ukážu ako nesprávne, skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov naznačených v týchto výhľadových vyhláseniach. Môžu sa vyskytnúť aj ďalšie riziká, ktoré spoločnosť v súčasnosti nepozná alebo ich v súčasnosti považuje za nepodstatné, a ktoré by mohli tiež spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú líšiť od výsledkov uvedených vo výhľadových vyhláseniach. Okrem toho, výhľadové vyhlásenia odrážajú očakávania, plány alebo prognózy budúcich udalostí a názorov spoločnosti k dátumu tejto komunikácie. Spoločnosť očakáva, že následné udalosti a vývoj prinesú zmenu jej hodnotení. Hoci sa spoločnosť môže rozhodnúť v budúcnosti tieto výhľadové vyhlásenia aktualizovať, výslovne sa zrieka akejkoľvek povinnosti tak urobiť. Tieto výhľadové vyhlásenia by sa nemali považovať za zodpovedajúce hodnotenia spoločnosti k žiadnemu dátumu nasledujúcemu po dátume tejto správy. Preto by sa na výhľadové vyhlásenia nemalo neprimerane spoliehať.
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