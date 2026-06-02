Silvio Napoli asume el cargo de director ejecutivo de Lucid luego de finalizada la transición en la dirección de la empresa

NEWARK, California, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), fabricante de los vehículos y tecnologías definidos por software más avanzados del mundo, anunció hoy que Silvio Napoli ha asumido el cargo de director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés), con efecto inmediato.

Napoli había sido anunciado anteriormente como el director ejecutivo entrante el 14 de abril.

Silvio Napoli ha asumido el cargo de director ejecutivo (CEO) de Lucid, con efecto inmediato, luego de haber sido nombrado CEO entrante el 14 de abril de 2026.

"En nombre de la junta, nos complace tener a Silvio como director ejecutivo en esta importante etapa para Lucid", expresó Turqi Alnowaiser, presidente de la junta directiva de Lucid. "La junta mantiene su compromiso e interés con el futuro a largo plazo de Lucid, y confiamos plenamente en el liderazgo de Silvio".

"Luego de pasar tiempo con nuestros equipos y adquirir una experiencia directa más profunda con nuestros productos y tecnologías, tengo plena confianza en nuestra capacidad para garantizar una ejecución coherente y valor a largo plazo", afirmó Napoli. "Nos centraremos en reforzar la fidelización del cliente, operando con coherencia y responsabilidad, alcanzando la competitividad respecto a los costos y optimizando tanto nuestra organización como nuestros procesos para aprovechar al máximo la fortaleza de nuestro equipo".

Napoli cuenta con décadas de experiencia como directivo industrial a nivel internacional, y más recientemente se desempeñó como presidente y director ejecutivo de Schindler Group. Su trayectoria incluye operaciones a escala mundial, gestión financiera y empresas basadas en tecnología.

Marc Winterhoff, que ocupó el cargo de director ejecutivo provisional, ha retomado sus funciones como director de Operaciones y responderá ante Napoli.

Acerca de Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) es una empresa de tecnología que crea experiencias de movilidad excepcionales a través de la innovación para impulsar el progreso del mundo. Construida sobre la tecnología patentada de Lucid y arquitecturas de vehículos definidas por software, la línea de vehículos galardonados de la empresa lleva el enfoque "Compromise Nothing™" de Lucid a los segmentos premium del mercado automovilístico mundial. Lucid diseña y desarrolla sus productos a nivel interno y los ensambla en sus instalaciones integradas de forma vertical en Arizona y Arabia Saudita, lo que permite la innovación continua en vehículos, software y funciones avanzadas de asistencia al conductor y preparadas para la conducción autónoma.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "estimar", "planificar", "proyectar", "prever", "pretender", "querer", "deberá", "esperar", "anticipar", "creer", "buscar", "objetivo", "continuar", "podría", "puede", "podría", "es posible", "potencial", "predecir" u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, las declaraciones relacionadas con las áreas de interés y prioridades de los directivos. Estas declaraciones prospectivas no pretenden constituir ni deben ser consideradas por ningún inversor como una garantía, una promesa o una afirmación definitiva de un hecho o una probabilidad. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y pueden diferir de estas declaraciones prospectivas. Muchos eventos y circunstancias reales escapan al control de la empresa. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los factores descritos en la sección de advertencias y los Factores de riesgo de nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025, los Informes Actuales posteriores en el Formulario 8-K y en otros documentos que la empresa haya presentado o vaya a presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores. Si alguno de estos riesgos llegara a materializarse o las hipótesis de la empresa resultaran ser incorrectas, los resultados reales podrían diferir de manera sustancial de los resultados que sugieren estas declaraciones prospectivas. Es posible que existan riesgos adicionales que la empresa desconoce en este momento o que, en su opinión, son irrelevantes, pero que también podrían hacer que los resultados reales difirieran de los expresados en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, los planes o las previsiones de la empresa respecto a eventos futuros, así como sus opiniones hasta la fecha de esta comunicación. La empresa prevé que los eventos y la evolución de la situación que se produzcan en el futuro provocarán cambios en sus previsiones. Sin embargo, aunque la empresa pueda optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en estas declaraciones prospectivas como si representaran las evaluaciones de la empresa en ninguna fecha posterior a la de esta comunicación. Por lo tanto, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

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FUENTE Lucid Group