Сильвио Наполи вступил в должность генерального директора Lucid после завершения процесса смены руководства

НЬЮАРК (шт. Калифорния), 2 июня 2026 г. /PRNewswire/ - Компания Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), разработчик самых передовых в мире программно-определяемых автомобилей и технологий, объявила о том, что с сегодняшнего дня Сильвио Наполи (Silvio Napoli) официально вступает в должность генерального директора (CEO) компании.

14 апреля было объявлено о предстоящем назначении Наполи на должность генерального директора.

Silvio Napoli has assumed the role of Chief Executive Officer (CEO) of Lucid, effective immediately, after being named incoming CEO on April 14, 2026.

«От имени Совета директоров мы рады, что Сильвио возглавил компанию в качестве генерального директора на этом важном этапе развития Lucid, — заявил Турки Альновайзер (Turqi Alnowaiser), председатель Совета директоров Lucid. — Совет директоров по-прежнему полностью привержен долгосрочному будущем Lucid и с уверенностью рассчитывает на лидерские качества Сильвио».

«После общения с нашими командами, получив глубокий личный опыт работы с нашей продукцией и нашими технологиями, я все больше убеждаюсь в нашей способности обеспечивать стабильное выполнение задач и создавать долгосрочную ценность, — поделился Наполи. — Мы сосредоточим внимание на укреплении взаимодействия с клиентами, последовательном и ответственном ведении бизнеса, повышении конкурентоспособности по затратам, а также на оптимизации организационной структуры и процессов для максимально эффективной реализации потенциала нашей команды».

Наполи обладает многолетним опытом работы на руководящих постах в международном промышленном секторе; до прихода в компанию он занимал должность председателя совета директоров и генерального директора Schindler Group. Его профессиональный опыт охватывает управление крупными международными проектами, финансовый менеджмент и ведение бизнеса в сфере высоких технологий.

Марк Винтерхофф (Marc Winterhoff), временно исполнявший обязанности генерального директора, возобновил свою работу в качестве главного операционного директора и будет подчиняться Сильвио Наполи.

О компании Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) — технологическая компания, разрабатывающая уникальные инновационные решения в сфере мобильности, способствующие мировому техническому прогрессу. Опираясь на собственные технологии Lucid и архитектуру программно-определяемых автомобилей, модельный ряд отмеченных наградами автомобилей компании воплощает философию Lucid «Compromise Nothing™» (Без компромиссов) в премиальном сегменте мирового автомобильного рынка. Lucid самостоятельно разрабатывает и проектирует свои модели, осуществляя сборку на своих вертикально интегрированных производственных площадках в Аризоне и Саудовской Аравии, что позволяет компании непрерывно внедрять инновации в области автомобилестроения, программного обеспечения, передовых систем помощи водителю и технологий автономного вождения.

Заявления прогнозного характера

В данном документе содержатся «заявления прогнозного характера» в значении, определенном положениями о «безопасной гавани» Закона США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Заявления прогнозного характера можно распознать по использованию таких слов, как «оценивает», «планирует», «намечает», «прогнозирует», «намеревается», «будет», «хочет», «полагает», «предполагает», «считает», «стремится», «ставит целью», «продолжает», «мог бы», «возможно», «не исключено», «предположительно», «потенциально», «вероятно» и других аналогичных выражений, которые предсказывают или обозначают будущие события или тенденции либо не относятся к свершившимся фактам. К таким заявлениям прогнозного характера относятся, помимо прочего, заявления о приоритетных направлениях деятельности и ключевых задачах руководства. Данные заявления прогнозного характера не являются и не должны рассматриваться инвесторами как гарантия, заверение или окончательное утверждение относительно фактов или вероятности наступления тех или иных событий. Фактические события и обстоятельства трудно или невозможно предусмотреть, и они могут отличаться от данных заявлений прогнозного характера. Многие фактические события и обстоятельства находятся вне контроля Компании. Заявления прогнозного характера подвержены ряду рисков и неопределенностей, включая факторы, изложенные в разделах о рисках и предупреждениях Годового отчета Компании по форме 10-K за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2025 года, текущих отчетов по форме 8-K, а также других документов, поданных или подлежащих подаче Компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Если какой-либо из этих рисков реализуется либо предположения Компании окажутся неверными, фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, подразумеваемых настоящими заявлениями прогнозного характера. Кроме того, могут существовать дополнительные риски, которые в настоящее время неизвестны Компании либо считаются ею несущественными, но которые также способны привести к существенным отклонениям фактических результатов от прогнозируемых. Заявления прогнозного характера отражают ожидания, планы или прогнозы Компании в отношении будущих событий и взглядов исключительно на дату публикации настоящего сообщения. Компания предполагает, что последующие события и обстоятельства могут привести к изменению ее оценок. Тем не менее, хотя Компания может принять решение об обновлении этих заявлений прогнозного характера в будущем, она прямо отказывается от каких-либо обязательств по их актуализации. Соответственно, эти заявления прогнозного характера не должны рассматриваться как отражающие оценки Компании на любую дату после даты публикации настоящего сообщения. В силу этого им не следует придавать чрезмерного значения.

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