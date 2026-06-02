Silvio Napoli Menjadi CEO Lucid Setelah Pergantian Kepemimpinan

NEWARK, Calif., 3 Juni 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) adalah produsen kendaraan dan teknologi berbasis perangkat lunak yang tercanggih di dunia. Hari ini Lucid mengumumkan pengangkatan Silvio Napoli sebagai Chief Executive Officer (CEO) dan berlaku seketika.

Napoli telah diumumkan sebagai CEO baru pada tanggal 14 April.

Silvio Napoli has assumed the role of Chief Executive Officer (CEO) of Lucid, effective immediately, after being named incoming CEO on April 14, 2026.

"Atas nama Dewan Direksi, kami senang sekali menyambut Silvio sebagai CEO di tahap yang penting bagi Lucid," kata Turqi Alnowaiser, Pimpinan Dewan Direksi Lucid. "Dewan Direksi tetap berkomitmen dan berfokus sepenuhnya pada masa depan jangka panjang Lucid, dan kami sangat percaya pada kepemimpinan Silvio."

"Setelah menghabiskan waktu bersama tim dan mendapatkan pemahaman langsung yang lebih mendalam mengenai produk dan teknologi kami, saya semakin yakin bahwa kami mampu melaksanakan strategi dengan konsisten dan memberikan nilai jangka panjang," kata Napoli. "Fokus kami adalah memperkuat keterlibatan pelanggan, beroperasi dengan konsisten dan bertanggung jawab, mencapai daya saing biaya, dan meningkatkan efisiensi perusahaan maupun proses untuk mengoptimalkan kekuatan tim."

Napoli berpengalaman selama puluhan tahun dalam kepemimpinan industri global. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Chairman dan Chief Executive Officer di Schindler Group. Pengalaman beliau mencakup pengoperasian global berskala besar, manajemen keuangan, dan bisnis berbasis teknologi.

Marc Winterhoff sebelumnya menjadi CEO sementara dan kini kembali menjabat Chief Operating Officer yang akan bertanggung jawab kepada Napoli.

Tentang Lucid Group

Lucid Group, Inc (NASDAQ: LCID) adalah perusahaan teknologi yang menciptakan pengalaman mobilitas yang luar biasa melalui inovasi untuk memajukan dunia. Berdasarkan teknologi milik Lucid dan arsitektur kendaraan berbasis perangkat lunak, jajaran kendaraan peraih penghargaan dari Lucid menghadirkan pendekatan "Compromise Nothing™" dari Lucid ke segmen premium di pasar otomotif global. Lucid mendesain dan merekayasa produknya sendiri serta merakitnya di fasilitas produksi terintegrasi penuh di Arizona dan Arab Saudi untuk memungkinkan inovasi berkelanjutan di seluruh kendaraan, perangkat lunak, dan fitur bantuan pengemudi yang canggih dan kemampuan siap otonom.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini meliputi "pernyataan berpandangan ke depan" dalam arti ketentuan perlindungan hukum (Safe Harbor) berdasarkan UU Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta Amerika Serikat tahun 1995. Pernyataan berpandangan ke depan menggunakan kata-kata seperti "memperkirakan", "merencanakan", "memproyeksikan", "prakiraan", "berniat", "akan", "mengharapkan", "mengantisipasi", "percaya", "berusaha", "menargetkan", "melanjutkan", "bisa", "mungkin", "potensial", "memprediksi" atau ungkapan serupa yang memprediksi atau menunjukkan peristiwa atau tren di masa mendatang atau pernyataan yang bukan berdasarkan sejarah. Pernyataan berpandangan ke depan ini termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan mengenai bidang fokus dan prioritas manajemen. Pernyataan berpandangan ke depan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi jaminan, kepastian, atau pernyataan pasti tentang fakta atau probabilitas, dan tidak boleh diandalkan oleh investor mana pun sebagai demikian. Peristiwa dan keadaan sebenarnya sulit atau bahkan tidak mungkin diprediksi dan mungkin berbeda dari pernyataan berpandangan ke depan ini. Banyak kejadian dan keadaan sebenarnya yang berada di luar kendali Perusahaan. Pernyataan berpandangan ke depan ini tergantung pada sejumlah risiko dan ketidakpastian, termasuk faktor-faktor yang dibahas dalam bahasa peringatan dan Faktor Risiko di Laporan Tahunan kami pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Laporan Terkini pada Formulir 8-K, dan dokumen-dokumen lain yang telah diajukan atau akan diajukan oleh Perusahaan kepada Securities and Exchange Commission. Jika salah satu dari risiko ini terjadi atau asumsi Perusahaan terbukti salah, hasil sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang tersirat dalam pernyataan berpandangan ke depan ini. Mungkin ada risiko lain yang saat ini tidak diketahui oleh Perusahaan atau yang saat ini menurut Perusahaan tidak penting, yang juga dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda dari yang tercantum dalam pernyataan berpandangan ke depan ini. Selain itu, pernyataan berpandangan ke depan mencerminkan harapan, rencana, atau perkiraan Perusahaan mengenai peristiwa dan pandangan di masa depan pada tanggal siaran pers ini. Perusahaan memperkirakan bahwa peristiwa dan perkembangan selanjutnya akan menyebabkan penilaian Perusahaan berubah. Namun, meskipun Perusahaan mungkin akan memperbarui pernyataan berpandangan ke depan ini di kemudian hari, Perusahaan secara tegas menolak kewajiban apa pun untuk melakukannya. Pernyataan berpandangan ke depan ini tidak boleh dianggap mewakili penilaian Perusahaan pada tanggal mana pun setelah tanggal siaran pers ini. Karena itu, jangan terlalu mengandalkan pernyataan berpandangan ke depan.

Investor Relations Contact

[email protected]

Kontak Media

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991595/LUCID_Silvio_Napoli_Headshot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1080273/LucidMotors_Logo.jpg

SOURCE Lucid Group