Ông Silvio Napoli đảm nhận vai trò Giám đốc Điều hành của Lucid sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao lãnh đạo

NEWARK, Calif., ngày 2 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), nhà sản xuất các phương tiện và công nghệ điều khiển bằng phần mềm tiên tiến nhất thế giới, hôm nay thông báo rằng ông Silvio Napoli đã đảm nhận vai trò Giám đốc Điều hành (CEO), có hiệu lực ngay lập tức.

Ông Napoli đã được thông báo trước đó về việc sẽ trở thành CEO kế nhiệm vào ngày 14 tháng 4.

Silvio Napoli has assumed the role of Chief Executive Officer (CEO) of Lucid, effective immediately, after being named incoming CEO on April 14, 2026.

"Thay mặt Hội đồng Quản trị, chúng tôi rất vui mừng khi ông Silvio đảm nhiệm vị trí CEO trong giai đoạn quan trọng này đối với Lucid", ông Turqi Alnowaiser, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Lucid, cho biết. "Hội đồng Quản trị vẫn duy trì đầy đủ cam kết và tập trung vào tương lai lâu dài của Lucid, và chúng tôi rất tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ông Silvio."

Ông Napoli cho biết: "Sau khi có thời gian làm việc với các nhóm của chúng tôi và có được trải nghiệm thực tế sâu sắc hơn về các sản phẩm và công nghệ, tôi ngày càng tự tin hơn vào khả năng của chúng tôi trong việc thực hiện nhất quán và mang lại giá trị lâu dài." "Trọng tâm của chúng tôi sẽ là tăng cường sự gắn kết với khách hàng, hoạt động một cách nhất quán và có trách nhiệm, đạt được lợi thế cạnh tranh về chi phí và tinh gọn bộ máy tổ chức cũng như các quy trình để phát huy tối đa thế mạnh của đội ngũ."

Ông Napoli có nhiều thập kỷ kinh nghiệm lãnh đạo công nghiệp toàn cầu, gần đây nhất là giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Schindler. Ông có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hoạt động toàn cầu quy mô lớn, quản lý tài chính và các hoạt động kinh doanh dựa trên công nghệ.

Ông Marc Winterhoff, người từng giữ chức CEO Tạm thời, đã trở lại vai trò Giám đốc Vận hành và sẽ báo cáo trực tiếp cho ông Napoli.

Giới thiệu về Tập đoàn Lucid

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) là một công ty công nghệ tạo ra những trải nghiệm di chuyển vượt trội thông qua các công nghệ hiện đại cho phép thúc đẩy thế giới tiến về phía trước. Được xây dựng trên công nghệ độc quyền và kiến trúc xe hơi dựa trên phần mềm của Lucid, dòng xe từng đoạt giải của công ty mang phương châm "Compromise Nothing™" đến với phân khúc cao cấp của thị trường ô tô toàn cầu. Lucid tự thiết kế và chế tạo các sản phẩm của mình và lắp ráp tại các cơ sở tích hợp theo chiều dọc đặt tại Arizona và Ả Rập Xê Út, cho phép liên tục đổi mới trên các dòng xe, phần mềm, hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến cũng như các tính năng tự lái.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Thông báo này bao gồm "tuyên bố hướng tới tương lai" theo nghĩa của các điều khoản "bảo hộ an toàn" của Luật sửa đổi về Tố tụng Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể được nhận biết qua việc sử dụng các từ như "ước tính," "kế hoạch," "dự án," "dự báo," "dự định," "sẽ," "phải," "mong đợi," "dự đoán," "tin tưởng," "tìm kiếm," "mục tiêu," "tiếp tục," "có thể," "có lẽ," "có khả năng," "tiềm năng," "dự báo" hoặc các cách diễn đạt tương tự thể hiện dự đoán hoặc chỉ ra các sự kiện hoặc xu hướng trong tương lai hoặc không phải là các tuyên bố về các vấn đề mang tính lịch sử. Những tuyên bố hướng tới tương lai này bao gồm, nhưng không giới hạn các tuyên bố liên quan đến các lĩnh vực trọng tâm và vấn đề ưu tiên của ban quản lý. Những tuyên bố mang tính dự báo này không nhằm trở thành và không được bất kỳ nhà đầu tư nào dựa vào như một sự đảm bảo, một sự cam kết, hoặc một tuyên bố chắc chắn về sự thật hoặc xác suất có thể xảy ra. Các sự kiện và hoàn cảnh thực tế rất khó hoặc không thể dự đoán được và có thể khác với những tuyên bố dự báo này. Nhiều sự kiện và hoàn cảnh thực tế nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Những tuyên bố mang tính dự báo này chịu nhiều rủi ro và bất trắc, bao gồm cả những yếu tố được thảo luận trong phần cảnh báo và các Yếu tố Rủi ro trong Báo cáo Thường niên Mẫu 10-K của chúng tôi cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025, các Báo cáo Hiện hành Mẫu 8-K tiếp theo và các tài liệu khác mà Lucid đã nộp hoặc sẽ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Nếu bất kỳ rủi ro nào trong số này xảy ra hoặc các giả định của Công ty không chính xác, kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả được dự báo trong các tuyên bố hướng tới tương lai này. Có thể có thêm những rủi ro mà Công ty hiện chưa biết hoặc cho rằng không đáng kể, những rủi ro này cũng có thể khiến kết quả thực tế khác với những dự báo trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Ngoài ra, các tuyên bố hướng tới tương lai phản ánh kỳ vọng, kế hoạch hoặc dự báo của Công ty về các sự kiện và quan điểm trong tương lai tính đến ngày phát hành thông báo này. Công ty dự đoán rằng các sự kiện và diễn biến tiếp theo sẽ khiến các đánh giá của Công ty thay đổi. Tuy nhiên, mặc dù Công ty có thể lựa chọn cập nhật những tuyên bố mang tính dự báo này vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Công ty từ chối mọi nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện điều đó. Những tuyên bố mang tính dự báo này không nên được xem là phản ánh đánh giá của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành thông báo này. Do đó, không nên đặt niềm tin không phù hợp vào các tuyên bố dự báo tương lai.

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