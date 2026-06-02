Silvio Napoli se po dokončení změny ve vedení ujal funkce generálního ředitele společnosti Lucid
News provided byLucid Group
Jun 02, 2026, 13:16 ET
NEWARK, Kalifornie, 2. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), výrobce nejmodernějších softwarově definovaných vozidel a technologií na světě, dnes oznámila, že se Silvio Napoli s okamžitou platností ujal funkce generálního ředitele (CEO).
O nástupu Napoliho do funkce generálního ředitele společnost informovala již 14. dubna.
„Jménem představenstva jsme rádi, že se Silvio ujímá vedení společnosti Lucid v této důležité fázi jejího rozvoje," uvedl předseda představenstva společnosti Lucid Turqi Alnowaiser. „Představenstvo je i nadále plně odhodláno podporovat dlouhodobou budoucnost společnosti Lucid a má silnou důvěru ve Silviovo vedení."
„Poté, co jsem strávil čas s našimi týmy a hlouběji se seznámil s našimi produkty a technologiemi, jsem stále více přesvědčen o naší schopnosti dosahovat konzistentních výsledků a vytvářet dlouhodobou hodnotu," uvedl Napoli. „Zaměříme se na posilování zapojení zákazníků, důsledné a odpovědné řízení, zvyšování nákladové konkurenceschopnosti a zjednodušování organizační struktury i procesů, abychom plně využili sílu našeho týmu."
Napoli přináší desítky let zkušeností s vedením průmyslových podniků na globální úrovni. Naposledy působil jako předseda představenstva a generální ředitel skupiny Schindler. Jeho zkušenosti zahrnují řízení rozsáhlých mezinárodních operací, finanční management a technologicky orientované podnikání.
Marc Winterhoff, který působil jako prozatímní generální ředitel, se vrátil na pozici provozního ředitele (COO) a bude podřízen Napolimu.
O společnosti Lucid Group
Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) je technologická společnost, která prostřednictvím inovací vytváří výjimečné zážitky z mobility a posouvá tak svět vpřed. Společnost staví na vlastní technologii a softwarově definovaných architekturách vozidel a její řada oceňovaných vozidel přináší do prémiových segmentů globálního automobilového trhu přístup „Compromise Nothing™". Společnost Lucid navrhuje a vyvíjí své produkty interně a montuje je ve svých vertikálně integrovaných závodech v Arizoně a Saúdské Arábii, což umožňuje neustálé inovace v oblasti vozidel, softwaru a pokročilých asistenčních systémů pro řidiče a funkcí připravených pro autonomní řízení.
