تولّى Silvio Napoli منصب الرئيس التنفيذي لشركة Lucid بعد استكمال عملية انتقال القيادة

نيوارك، كاليفورنيا، 2 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Lucid Group, Inc. ‏(مؤشر بورصة ناسداك: LCID)، المصنّعة لأكثر المركبات والتقنيات المعتمدة على البرمجيات تطورًا في العالم، اليوم أن Silvio Napoli قد تولّى رسميًا منصب الرئيس التنفيذي (CEO)، وذلك اعتبارًا من الآن.

وكان قد أُعلن سابقًا عن تعيين Napoli رئيسًا تنفيذيًا قادمًا للشركة في 14 أبريل.

وقال تركي النويصر، رئيس مجلس إدارة Lucid: "نيابةً عن مجلس الإدارة، يسعدنا أن يتولى Silvio منصب الرئيس التنفيذي في هذه المرحلة المهمة بالنسبة لـ Lucid". "ويظل المجلس ملتزمًا بالكامل بمستقبل Lucid على المدى الطويل، ولدينا ثقة كبيرة في قيادة Silvio".

Silvio Napoli has assumed the role of Chief Executive Officer (CEO) of Lucid, effective immediately, after being named incoming CEO on April 14, 2026.

من جانبه، قال Napoli: "بعد قضاء وقت مع فرق العمل واكتساب خبرة مباشرة أعمق بمنتجاتنا وتقنياتنا، أصبحت أكثر ثقة بقدرتنا على تحقيق تنفيذ ثابت وتقديم قيمة طويلة الأجل." "وسينصب تركيزنا على تعزيز تفاعل العملاء، والعمل بثبات ومسؤولية، وتحقيق تنافسية التكلفة، وتبسيط هيكلنا التنظيمي وعملياتنا للاستفادة الكاملة من قوة فريقنا".

ويمتلك Napoli عقودًا من الخبرة القيادية الصناعية العالمية، وكان آخر مناصبه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Schindler. وتمتد خبرته عبر العمليات العالمية واسعة النطاق، والإدارة المالية، والأعمال القائمة على التكنولوجيا.

أما Marc Winterhoff، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، فقد عاد إلى منصبه السابق كرئيس للعمليات، وسيعمل تحت إشراف Napoli.

نبذة عن Lucid Group

Lucid Group, Inc. (مؤشر بورصة ناسداك: LCID) هي شركة تكنولوجيا تبتكر تجارب تنقل استثنائية، وتسهم عبر الابتكار في دفع العالم إلى الأمام. واستنادًا إلى التكنولوجيا الحصرية لـ Lucid وبنيات المركبات المحكومة بالبرمجيات الخاصة بها، تجسّد تشكيلة الشركة من السيارات الحائزة على جوائز نهج Lucid القائم على "™Compromise Nothing" في القطاعات الراقية من سوق السيارات العالمية. تقوم شركة Lucid بتصميم وهندسة منتجاتها داخليًا، كما تُجمّعها في منشآتها المتكاملة رأسيًا في أريزونا والمملكة العربية السعودية، ما يتيح لها مواصلة الابتكار عبر المركبات والبرمجيات وتقنيات مساعدة السائق المتقدمة والقدرات الجاهزة للقيادة الذاتية.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" الواردة في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995. يمكن تحديد البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل "تقدير" أو "خطة" أو "مشروع" أو "توقع" أو "ينوي" أو "سوف" أو "يتعين" أو "يتوقع" أو "يستبق" أو "يعتقد" أو "يسعى" أو "يستهدف" أو "يستمر" أو "يمكن" أو "ربما" أو "يُحتمل" أو "ممكن" أو "محتمل" أو "يتنبأ" أو غيرها من التعبيرات المماثلة التي تتنبأ أو تشير إلى الأحداث أو الاتجاهات المستقبلية أو التي ليست بيانات عن مسائل تاريخية. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بمجالات تركيز الإدارة وأولوياتها. ليس المقصود من هذه البيانات التطلعية أن تكون ضمانًا أو تأكيدًا أو تصريحًا قطعيًا بحقيقة أو احتمالية ما، ولا ينبغي للمستثمرين الاعتماد عليها. فالوقائع والأحداث الفعلية يصعب أو يستحيل التنبؤ بها، وقد تختلف عما وَردَ في هذه البيانات التطلعية. والعديد من هذه الوقائع والأحداث الفعلية خارج نطاق سيطرة الشركة. تخضع هذه التصريحات التطلعية لعدد من المخاطر وحالات عدم اليقين، بما في ذلك العوامل المذكورة ضمن عبارات التحذير و"عوامل المخاطر" الواردة في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وكذلك في التقارير على النموذج 8-K، وغيرها من المستندات التي قدمتها أو ستقدمها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إذا تحققت أي من هذه المخاطر أو ثبت أن افتراضات الشركة غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج التي تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها الشركة حاليًّا أو تعتقد الشركة حاليًّا أنها غير جوهرية قد تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن الواردة في البيانات التطلعية. إضافة إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعات الشركة أو خططها أو توقعاتها للأحداث ووجهات النظر المستقبلية ابتداءً من تاريخ هذا البيان. تتوقع الشركة أن تتسبب الأحداث والتطورات اللاحقة في تغيير تقييمات الشركة. ومع ذلك، وفي حين أن الشركة قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في مرحلة ما في المستقبل، فإن الشركة تخلي مسؤوليتها على وجه التحديد عن أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات الشركة ابتداءً من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان. وبناء على ذلك، ينبغي عدم الاعتماد بشكل غير مُبرر على البيانات التطلعية.

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