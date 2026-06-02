실비오 나폴리, 리더십 전환 완료에 따라 루시드 최고경영자 역할 맡아

뉴어크, 캘리포니아, 2026년 6월 2일 /PRNewswire/ -- 세계에서 가장 진보된 소프트웨어 정의 차량과 기술의 제조업체 루시드 그룹(Lucid Group, Inc., NASDAQ: LCID)이 6월 1일, 실비오 나폴리(Silvio Napoli)가 즉시 효력을 발휘하여 최고경영자 역할을 맡았다고 발표했다.

나폴리는 4월 14일에 차기 최고경영자로 발표된 바 있다.

Silvio Napoli has assumed the role of Chief Executive Officer (CEO) of Lucid, effective immediately, after being named incoming CEO on April 14, 2026.

루시드 이사회의 투르키 알노와이세르(Turqi Alnowaiser) 의장은 "이사회를 대표하여 루시드에게 중요한 이 시기에 실비오가 최고경영자로 함께하게 되어 기쁘다"고 말했다. 이어 "이사회는 루시드의 장기적인 미래에 완전히 헌신하고 집중하고 있으며, 실비오의 리더십에 강한 신뢰를 갖고 있다"고 덧붙였다.

나폴리는 "우리 팀들과 시간을 보내고 우리 제품과 기술에 대해 더 깊은 직접적인 경험을 쌓으면서 일관된 실행과 장기적인 가치를 제공하는 우리의 능력에 대해 점점 더 확신이 생기고 있다"고 말했다. 이어 "고객 참여 강화, 일관성과 책임감 있는 운영, 비용 경쟁력 달성, 팀의 강점을 완전히 활용하기 위한 조직과 프로세스 간소화에 집중할 것이다"라고 덧붙였다.

나폴리는 수십 년간의 글로벌 산업 리더십 경험을 보유하고 있으며, 가장 최근에는 신들러 그룹(Schindler Group) 회장 겸 최고경영자로 재직했다. 그의 배경은 대규모 글로벌 운영, 재무 관리, 기술 주도 사업에 걸쳐 있다.

임시 최고경영자로 재직해온 마크 빈터호프(Marc Winterhoff)는 최고운영책임자 역할로 복귀하여 나폴리에게 보고할 예정이다.

루시드 그룹 소개

루시드 그룹(Lucid Group, Inc., NASDAQ: LCID)은 세상을 앞으로 나아가게 하는 혁신을 통해 탁월한 모빌리티 경험을 창조하는 기술 기업이다. 루시드의 독점 기술과 소프트웨어 정의 차량 아키텍처를 기반으로 구축된 회사의 수상 경력이 있는 차량 라인업은 글로벌 자동차 시장의 프리미엄 부문에 루시드의 '타협하지 않는다™(Compromise Nothing™)'는 접근법을 적용한다. 루시드는 제품을 자체적으로 설계하고 엔지니어링하며 애리조나와 사우디아라비아의 수직 통합 시설에서 조립하여 차량, 소프트웨어, 고급 운전자 지원 및 자율주행 준비 역량 전반에 걸쳐 지속적인 혁신을 구현한다.

미래 예측 진술

이 커뮤니케이션에는 미국 민간 증권 소송 개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)의 '면책 조항(safe harbor)'의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다. 미래 예측 진술은 '추정한다', '계획한다', '예상한다', '예측한다', '의도한다', '할 계획이다', '할 것이다', '기대한다', '예상한다', '믿는다', '추구한다', '목표로 한다', '계속한다', '할 수 있다', '할 수도 있다', '가능한', '잠재적인', '예측한다'와 같은 단어의 사용으로 식별될 수 있다. 이러한 미래 예측 진술에는 경영진의 집중 분야와 우선순위에 관한 진술이 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 이러한 미래 예측 진술은 투자자가 보증, 확약, 또는 사실이나 확률에 대한 확정적인 진술로 의존해서는 안 된다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며 이러한 미래 예측 진술과 다를 수 있다. 많은 실제 사건과 상황이 회사의 통제 범위를 벗어난다. 이러한 미래 예측 진술은 2025년 12월 31일로 끝나는 연도의 연간 보고서 양식 10-K의 주의 언어 및 위험 요소, 현재 보고서 양식 8-K, 그리고 회사가 미국 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission)에 제출했거나 제출할 기타 문서에서 논의된 요소들을 포함한 여러 위험과 불확실성의 영향을 받는다. 이러한 위험 중 어느 것이 실현되거나 회사의 가정이 잘못된 것으로 판명될 경우 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술이 암시하는 결과와 크게 다를 수 있다. 회사가 현재 알지 못하거나 현재 중요하지 않다고 생각하는 추가적인 위험이 있을 수 있으며, 이 또한 미래 예측 진술에 포함된 것과 다른 실제 결과를 초래할 수 있다. 또한 미래 예측 진술은 이 커뮤니케이션 날짜 기준의 회사의 기대, 계획 또는 미래 사건과 견해에 대한 예측을 반영한다. 회사는 이후의 사건과 발전이 회사의 평가를 변경시킬 것으로 예상한다. 그러나 회사는 미래에 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 수 있지만, 회사는 그렇게 할 의무를 명시적으로 부인한다. 이러한 미래 예측 진술은 이 커뮤니케이션 날짜 이후의 어떤 날짜 기준으로도 회사의 평가를 나타내는 것으로 의존해서는 안 된다. 따라서 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두어서는 안 된다.

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사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2991595/LUCID_Silvio_Napoli_Headshot.jpg

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SOURCE Lucid Group