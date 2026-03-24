Solicitar testes laboratoriais de VHS e PCR poderia economizar milhões de hospitais por ano -- Novo estudo desafia a noção de que os testes são intercambiáveis

A análise econômica revisada por pares descobre que uma estratégia combinada de teste de ESR + CRP reduz diagnósticos incorretos e proporciona economia líquida de custos em comparação com o CRP sozinho

SMITHFIELD, R.I. , 24 de março de 2026 /PRNewswire/ --

A pergunta de $ 9,95 milhões: vale a pena manter o ESR?

A taxa de sedimentação de eritrócitos (ESR) e a proteína C reativa (CRP) são complementares (PRNewsfoto/Alcor Scientific)

Um novo estudo revisado por pares patrocinado pela ALCOR Scientific, publicado na ClinicoEconomics and Outcomes Research, apresenta um poderoso argumento econômico para a retenção de testes de taxa de sedimentação de eritrócitos (ESR) juntamente com a proteína C reativa (CRP) para o tratamento de pacientes com condições inflamatórias — desafiando diretamente as chamadas para eliminar a ESR em nome da economia de custos.

O estudo constatou que a combinação de ESR com CRP reduz diagnósticos incorretos e gera economias de custo líquidas substanciais em comparação com o pedido de CRP sozinho.

Para um centro médico acadêmico representativo de 739 leitos nos Estados Unidos, a análise projeta uma economia anual líquida de $ 9,95 milhões com a redução dos custos de acompanhamento associados a diagnósticos incorretos — impulsionada principalmente pela prevenção de exames desnecessários de falsos positivos associados à PCR.

ESR e CRP não são o mesmo teste

Os críticos dos testes combinados argumentaram que a ESR e a CRP são redundantes. Este estudo desafia essa suposição de frente.

"A cinética da PCR e da VHS são fundamentalmente diferentes", observam os autores. A PCR aumenta rapidamente dentro de horas após a inflamação aguda e normaliza dentro de dias. A VHS, por outro lado, aumenta mais lentamente ao longo de 24–48 horas e permanece elevada por mais tempo — tornando-se especialmente valiosa para a detecção de condições inflamatórias crônicas e subagudas, como polimialgia reumática, arterite de células gigantes, lúpus e certas malignidades.

Essas diferenças biológicas significam que os dois testes fornecem informações clínicas complementares, não redundantes. O uso de ambos — quando interpretado corretamente — melhora a precisão do diagnóstico de maneiras que um único teste não pode replicar.

Por que esta pesquisa é importante

Os resultados chegam a um momento crucial no cuidado baseado em valor. A antiga iniciativa "Escolhendo com Sabedoria" pressionou os hospitais a cortar testes laboratoriais "redundantes", com a VHS frequentemente citada como alvo. Essa iniciativa começou quando a VHS ainda era um teste manual – não totalmente automatizado como é hoje – e quando havia evidências mínimas sobre o impacto financeiro nos sistemas de saúde.

A ESR automatizada é reembolsada nos EUA em apenas $ 2,70 por teste – menos de uma xícara de café – e os testes totalmente automatizados não sobrecarregam mais o laboratório clínico com tempo prático. O investimento incremental é mínimo quando testado juntamente com a CRP. O retorno — na forma de diagnósticos errados evitados e seus custos de acompanhamento a jusante — é de ordens de magnitude maiores. Os custos dos testes de laboratório geralmente estão bem abaixo da taxa de reembolso, fortalecendo ainda mais a relação custo-benefício do ESR.

"Os analisadores modernos de ESR são rápidos, automatizados e baratos", escrevem os autores. "O argumento mais antigo de que a ESR é onerosa para os recursos do laboratório não se sustenta mais. A questão é se o valor do diagnóstico justifica o custo — e para a estratégia ESR + CRP, a resposta é claramente sim."

Desenho e Escopo do Estudo

O estudo usou um modelo econômico de árvore de decisão simulando coortes de 100 pacientes, avaliados a partir da perspectiva do pagador do sistema de saúde dos EUA. Foram analisadas oito condições: artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal, infecção articular periprotética, arterite de células gigantes, pancreatite, infecção, distúrbios autoimunes e câncer.

Os dados de sensibilidade e especificidade foram extraídos da literatura clínica publicada. Os custos foram obtidos das taxas de reembolso dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (ESR: $ 2,70; CRP: $ 5,18). Os custos de acompanhamento para diagnósticos incorretos foram derivados das diretrizes clínicas dos EUA e validados pelos médicos.

Os resultados foram robustos em todas as análises de cenário, variando os custos do teste, os custos de acompanhamento e as entradas de precisão do diagnóstico

Takeaway

Acontece que cortar ESR para economizar dinheiro tem o efeito oposto. Quando o ESR e o CRP são usados juntos, os diagnósticos errados caem e os custos de acompanhamento caem com eles. O ESR é rápido, automatizado e barato. O argumento para abandoná-lo não se sustenta quando o custo para o sistema de saúde em geral é avaliado.

Se o teste de ESR e CRP juntos - dois marcadores de inflamação totalmente automatizados e de baixo custo – ajuda a reduzir diagnósticos errados, por que o impulso para reduzir o teste de ESR persiste? O impacto real do teste de VHS e PCR um ao lado do outro depende da instituição, da doença, da população de pacientes, da prevalência da doença e assim por diante. No entanto, manter um teste testado pelo tempo e clinicamente valioso que custa aos pagadores apenas $ 2,70 para ajudar a evitar testes de acompanhamento desnecessários faz todo o sentido.

Sobre o estudo

Citação: Yarnoff B, Morris W, Zivaripiran H, McCutcheon M, Koshy T. "Economic Evaluation of Combined Testing Strategies Using Erythrocyte Sedimentation Rate and C-Reactive Protein Tests." Pesquisa de resultados e economia clínica. 2026;18:578961. DOI: 10.2147/CEOR.S578961

Financiamento: Este estudo foi patrocinado pela ALCOR Scientific LLC.

Contato de mídia

Lexa Sullivan, ALCOR Scientific

E-mail: [email protected]

Estudo completo disponível em acesso aberto em https://doi.org/10.2147/CEOR.S578961

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FONTE Alcor Scientific