Die Bestellung von sowohl ESR- als auch CRP-Labortests könnte Krankenhäusern Millionen pro Jahr sparen - neue Studie stellt die Vorstellung in Frage, dass die Tests austauschbar sind

Eine von Experten begutachtete wirtschaftliche Analyse zeigt, dass eine kombinierte ESR- und CRP-Teststrategie Fehldiagnosen reduziert und im Vergleich zu CRP allein Netto-Kosteneinsparungen bringt

SMITHFIELD, R.I., 24. März 2026 /PRNewswire/ --

Die 9,95 Millionen Dollar Frage: Ist der ESR es wert, beibehalten zu werden?

ESR and CRP are complementary

Eine neue, von ALCOR Scientific gesponserte peer-reviewed Studie , die in ClinicoEconomics and Outcomes Research veröffentlicht wurde, liefert überzeugende ökonomische Argumente für die Beibehaltung der Erythrozytensedimentationsrate (ESR) neben dem C-reaktiven Protein (CRP) bei der Behandlung von Patienten mit entzündlichen Erkrankungen - und stellt damit Forderungen nach einer Abschaffung der ESR im Namen von Kosteneinsparungen direkt in Frage.

Die Studie ergab, dass die Kombination von ESR und CRP die Zahl der Fehldiagnosen verringert und im Vergleich zur alleinigen Bestellung von CRP erhebliche Nettokosteneinsparungen ermöglicht.

Für ein repräsentatives akademisches medizinisches Zentrum mit 739 Betten in den Vereinigten Staaten prognostiziert die Analyse jährliche Nettoeinsparungen in Höhe von 9,95 Millionen US-Dollar durch reduzierte Folgekosten im Zusammenhang mit Fehldiagnosen - in erster Linie durch die Vermeidung unnötiger Untersuchungen aufgrund von falsch-positiven Ergebnissen im Zusammenhang mit CRP.

ESR und CRP sind nicht derselbe Test

Kritiker der kombinierten Tests haben argumentiert, dass ESR und CRP überflüssig sind. Die vorliegende Studie stellt diese Annahme direkt in Frage.

„Die Kinetik von CRP und ESR ist grundlegend verschieden", so die Autoren. CRP steigt innerhalb von Stunden nach einer akuten Entzündung rasch an und normalisiert sich innerhalb weniger Tage. Im Gegensatz dazu steigt die ESR langsamer über 24-48 Stunden an und bleibt länger erhöht - was sie besonders wertvoll für die Erkennung chronischer und subakuter Entzündungen wie Polymyalgia rheumatica, Riesenzellarteriitis, Lupus und bestimmter bösartiger Erkrankungen macht.

Diese biologischen Unterschiede bedeuten, dass die beiden Tests ergänzende und nicht redundante klinische Informationen liefern. Die Verwendung beider Tests - wenn sie richtig interpretiert werden - verbessert die diagnostische Genauigkeit in einer Weise, die ein einzelner Test nicht leisten kann.

Warum diese Forschung wichtig ist

Die Ergebnisse kommen zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der wertorientierten Versorgung. Die frühere „Choosing Wisely"-Initiative setzte Krankenhäuser unter Druck, „überflüssige" Labortests zu reduzieren, wobei die ESR häufig als Ziel genannt wurde. Diese Initiative begann, als die ESR noch ein manueller Test war - nicht voll automatisiert, wie es heute der Fall ist - und als es nur wenige Belege für die finanziellen Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme gab.

Automatisierte ESR-Tests werden in den USA mit nur 2,70 Dollar pro Test vergütet - weniger als eine Tasse Kaffee - und vollautomatische Tests belasten das klinische Labor nicht mehr mit praktischer Arbeit. Die zusätzlichen Investitionen sind minimal, wenn sie zusammen mit CRP getestet werden. Der Ertrag - in Form von vermiedenen Fehldiagnosen und deren Folgekosten - ist um Größenordnungen größer. Die Kosten für Labortests liegen in der Regel deutlich unter dem Erstattungssatz, was die Kosteneffizienz der ESR noch verstärkt.

„Moderne ESR-Analysegeräte sind schnell, automatisch und kostengünstig", schreiben die Autoren. „Das alte Argument, dass die ESR die Laborressourcen belastet, gilt nicht mehr. Die Frage ist, ob der diagnostische Wert die Kosten rechtfertigt - und für die ESR + CRP-Strategie lautet die Antwort eindeutig ja."

Studiendesign und Umfang

In der Studie wurde ein ökonomisches Entscheidungsbaummodell verwendet, das Kohorten von 100 Patienten simuliert und aus der Perspektive der Kostenträger des US-Gesundheitssystems bewertet wurde. Es wurden acht Bedingungen analysiert: rheumatoide Arthritis, entzündliche Darmerkrankungen, periprothetische Gelenkinfektionen, Riesenzellarteriitis, Pankreatitis, Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs.

Die Daten zur Sensitivität und Spezifität wurden der veröffentlichten klinischen Literatur entnommen. Die Kosten wurden den Erstattungssätzen der Centers for Medicare & Medicaid Services entnommen (ESR: $2,70; CRP: $5,18). Die Folgekosten für Fehldiagnosen wurden aus den klinischen Leitlinien der USA abgeleitet und von Klinikern validiert.

Die Ergebnisse waren in Szenarioanalysen mit unterschiedlichen Testkosten, Folgekosten und Angaben zur diagnostischen Genauigkeit stabil.

Zum Mitnehmen

Es hat sich herausgestellt, dass eine Senkung der ESR, um Geld zu sparen, das Gegenteil bewirkt. Wenn ESR und CRP zusammen verwendet werden, sinken die Fehldiagnosen und damit die Folgekosten. ESR ist schnell, automatisiert und kostengünstig. Das Argument für die Abschaffung ist nicht stichhaltig, wenn man die Kosten für das Gesundheitssystem insgesamt betrachtet.

Wenn das gemeinsame Testen von ESR und CRP - zwei vollautomatischen, kostengünstigen Entzündungsmarkern - zur Verringerung von Fehldiagnosen beiträgt, warum wird dann weiterhin versucht, die ESR-Tests zu reduzieren? Wie sich die gleichzeitige Untersuchung von ESR und CRP in der Praxis auswirkt, hängt von der Einrichtung, der Krankheit, der Patientenpopulation, der Prävalenz der Krankheit usw. ab. Die Beibehaltung eines bewährten, klinisch wertvollen Tests, der die Kostenträger nur 2,70 Dollar kostet, um unnötige Folgetests zu vermeiden, ist jedoch sinnvoll.

Über die Studie

Zitat: Yarnoff B, Morris W, Zivaripiran H, McCutcheon M, Koshy T. „Ökonomische Bewertung kombinierter Teststrategien unter Verwendung von Erythrozyten-Sedimentationsraten- und C-reaktiven Proteintests". ClinicoEconomics and Outcomes Research. 2026;18:578961. DOI: 10.2147/CEOR.S578961

Finanzierung: Diese Studie wurde von ALCOR Scientific LLC gesponsert.

Medienkontakt

Lexa Sullivan, ALCOR Scientific

E-Mail: [email protected]

Die vollständige Studie ist frei zugänglich unter https://doi.org/10.2147/CEOR.S578961

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2936605/ESR_and_CRP_complementary.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2936604/ALCOR_Scientific_Logo.jpg