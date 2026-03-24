Pedir pruebas de laboratorio de VSG y PCR podría ahorrar a los hospitales millones por año: un nuevo estudio desafía la noción de que las pruebas son intercambiables

El análisis económico revisado por pares encuentra que una estrategia combinada de pruebas ESR + PCR reduce los diagnósticos erróneos y ofrece ahorros netos de costos en comparación con la PCR sola

SMITHFIELD, R.I., 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ --

La pregunta de los 9,95 millones de $: ¿Vale la pena mantener la VSG?

La velocidad de sedimentación globular (VSG) y la proteína C reactiva (PCR) son complementarias (PRNewsfoto/Alcor Scientific)

Un nuevo estudio revisado por pares patrocinado por ALCOR Scientific publicado en ClinicoEconomics and Outcomes Research presenta un poderoso argumento económico para retener las pruebas de velocidad de sedimentación globular (VSG) junto con la proteína C reactiva (PCR) para el manejo de pacientes con afecciones inflamatorias, lo que desafía directamente las llamadas para eliminar la VSG en nombre del ahorro de costos.

El estudio encontró que combinar la VSG con la PCR reduce los diagnósticos erróneos y genera ahorros sustanciales en los costos netos en comparación con pedir la PCR sola.

Para un centro médico académico representativo de 739 camas en los Estados Unidos, el análisis proyecta ahorros netos anuales de $ 9.95 millones por la reducción de los costos de seguimiento asociados con diagnósticos erróneos, impulsados principalmente por la evitación de estudios innecesarios de falsos positivos asociados con la PCR.

La VSG y la PCR no son la misma prueba

Los críticos de las pruebas combinadas han argumentado que la VSG y la PCR son redundantes. Este estudio desafía esa suposición de frente.

"La cinética de la PCR y la VSG son fundamentalmente diferentes", señalan los autores. La PCR aumenta rápidamente a las pocas horas de la inflamación aguda y se normaliza a los pocos días. La VSG, por el contrario, aumenta más lentamente durante 24–48 horas y permanece elevada durante más tiempo, lo que la hace especialmente valiosa para detectar afecciones inflamatorias crónicas y subagudas como la polimialgia reumática, la arteritis de células gigantes, el lupus y ciertas neoplasias malignas.

Estas diferencias biológicas significan que las dos pruebas proporcionan información clínica complementaria, no redundante. El uso de ambos, cuando se interpretan correctamente, mejora la precisión del diagnóstico de una manera que una sola prueba no puede replicar.

Por qué es importante esta investigación

Los hallazgos llegan en un momento crucial en la atención basada en valores. La antigua iniciativa "Elegir sabiamente" presionó a los hospitales para que redujeran las pruebas de laboratorio "redundantes", y la VSG se citaba con frecuencia como objetivo. Esta iniciativa comenzó cuando la ESR todavía era una prueba manual, no totalmente automatizada como lo es hoy, y cuando había pruebas mínimas sobre el impacto financiero en los sistemas de salud.

La VSG automatizada se reembolsa en los EE. UU. a solo $ 2,70 por prueba, menos de una taza de café, y las pruebas totalmente automatizadas ya no son una carga para el laboratorio clínico con tiempo práctico. La inversión incremental es mínima cuando se prueba junto con la PCR. El retorno, en forma de diagnósticos erróneos evitados y sus costos de seguimiento posteriores, es órdenes de magnitud mayor. Los costos de las pruebas de laboratorio suelen estar muy por debajo de la tasa de reembolso, lo que fortalece aún más la rentabilidad de la VSG.

"Los analizadores modernos de ESR son rápidos, automatizados y económicos", escriben los autores. "El argumento más antiguo de que la VSG es onerosa para los recursos de laboratorio ya no se sostiene. La pregunta es si el valor diagnóstico justifica el costo, y para la estrategia ESR + CRP, la respuesta es claramente sí ".

Diseño y alcance del estudio

El estudio utilizó un modelo económico de árbol de decisión que simulaba cohortes de 100 pacientes, evaluados desde la perspectiva del pagador del sistema de salud de EE. UU. Se analizaron ocho afecciones: artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, infección articular periprotésica, arteritis de células gigantes, pancreatitis, infección, trastornos autoinmunes y cáncer.

Los datos de sensibilidad y especificidad se extrajeron de la literatura clínica publicada. Los costos se obtuvieron de las tasas de reembolso de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (ESR: $ 2.70; CRP: $ 5.18). Los costos de seguimiento de los diagnósticos erróneos se derivaron de las pautas clínicas de EE. UU. y fueron validados por los médicos.

Los resultados fueron sólidos en todos los análisis de escenarios, variando los costos de las pruebas, los costos de seguimiento y las entradas de precisión del diagnóstico.

Para llevar

Resulta que cortar la ESR para ahorrar dinero tiene el efecto contrario. Cuando la VSG y la PCR se usan juntas, los diagnósticos erróneos disminuyen y los costos de seguimiento disminuyen con ellos. La ESR es rápida, automatizada y barata. El argumento para abandonarlo no se sostiene cuando se evalúa el costo para el sistema de salud en general.

Si las pruebas de VSG y PCR juntas, dos marcadores de inflamación totalmente automatizados y de bajo costo, ayudan a reducir los diagnósticos erróneos, ¿por qué persiste el impulso para reducir las pruebas de VSG? El impacto en el mundo real de las pruebas de VSG y PCR entre sí depende de la institución, la enfermedad, la población de pacientes, la prevalencia de la enfermedad, etc. Sin embargo, mantener una prueba clínicamente valiosa y probada con el tiempo que cuesta a los pagadores solo $ 2.70 para ayudar a evitar pruebas de seguimiento innecesarias tiene sentido.

Acerca del estudio

Cita: Yarnoff B, Morris W, Zivaripiran H, McCutcheon M, Koshy T. "Economic Evaluation of Combined Testing Strategies Using Erythrocyte Sedimentation Rate and C-Reactive Protein Tests". ClinicoEconomics and Outcomes Research. 2026;18:578961. DOI: 10.2147/CEOR.S578961

Financiación: Este estudio fue patrocinado por ALCOR Scientific LLC.

Contacto para los medios

Lexa Sullivan, ALCOR Scientific

Correo electrónico: [email protected]

Estudio completo disponible en acceso abierto en https://doi.org/10.2147/CEOR.S578961

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940457/ESR_and_CRP_complementary.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2932764/5878991/CMYK_ALCOR_SCIENTIFIC_FULL_Lg_01_6_Logo.jpg

FUENTE Alcor Scientific