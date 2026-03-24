同時進行紅血球沉降率 (ESR) 與 C 反應蛋白 (CRP) 檢測或可每年為醫院節省數百萬成本----新研究挑戰兩者可互相替代的觀念

經同行評審的經濟分析顯示，相較單獨檢測 C 反應蛋白 (CRP)，將紅血球沉降率 (ESR) 與 C 反應蛋白 (CRP) 結合使用的檢測策略可減少誤診，並帶來淨成本節省

羅德島州史密斯菲爾德2026年3月25日 /美通社/ --

價值 995 萬美元的關鍵問題：紅血球沉降率 (ESR) 是否值得保留？

紅血球沉降率 (ESR) 與 C 反應蛋白 (CRP) 具有互補作用

一項由 ALCOR Scientific 贊助、已發表於 ClinicoEconomics and Outcomes Research 的 經同行評審研究 ，從經濟角度有力指出，在管理發炎疾病患者時，應同時保留紅血球沉降率 (ESR) 與 C 反應蛋白 (CRP) 檢測——此結論直接挑戰以節省成本為由主張淘汰紅血球沉降率 (ESR) 的觀點。

研究發現，相較單獨檢測 C 反應蛋白 (CRP) ，將紅血球沉降率 (ESR) 與 C 反應蛋白 (CRP) 結合使用的檢測可減少誤診並帶來可觀的淨成本節省。

以美國一家擁有 739 張病床的典型學術醫學中心為例，該分析預測，透過減少與誤診相關的跟進成本，每年可節省 995 萬美元——主要源於避免因 C 反應蛋白 (CRP) 假陽性所引發的不必要檢查。

紅血球沉降率 (ESR) 與 C 反應蛋白 (CRP) 並非相同的檢測

批評結合檢測的人士認為，紅血球沉降率 (ESR) 與 C 反應蛋白 (CRP) 屬於重複檢測。 然而，本研究正面挑戰這一假設。

作者指出：「C 反應蛋白 (CRP) 與紅血球沉降率 (ESR) 的動力學特性在本質上截然不同。」 C 反應蛋白 (CRP) 在急性發炎後數小時內迅速升高，並於數日內恢復正常。 相比之下，紅血球沉降率 (ESR) 上升較為緩慢，通常需時 24 至 48 小時，且維持升高的時間更長——這使其在檢測慢性及亞急性發炎疾病方面尤為重要，例如風濕性多肌痛、巨細胞動脈炎、紅斑狼瘡，以及某些惡性腫瘤。

這些生物學差異意味著，兩項檢測所提供的是互補而非重複的臨床資訊。 在正確解讀的情況下，同時使用兩者可提升診斷準確性，而這是單一檢測無法達到。

為何這項研究至關重要

這項研究結果，適逢 value-based（以價值為本）醫療模式發展的關鍵時刻。 過去的「Choosing Wisely」倡議曾促使醫院削減被視為「重複」的實驗室檢測，其中紅血球沉降率 (ESR) 經常被列為削減目標。 該倡議始於紅血球沉降率 (ESR) 檢測仍屬人工操作的時期（而不是像現今的全自動化檢測）且其對醫療體系的財務影響亦缺乏充分證據。

現時在美國，自動化紅血球沉降率 (ESR) 檢測的報銷金額僅為每次 2.70 美元——甚至低於一杯咖啡的價格——而全自動化檢測亦不再為臨床實驗室帶來人手負擔。 當與 C 反應蛋白 (CRP) 一併檢測時，其新增投入成本極低。 而透過避免誤診及其跟進成本所帶來的回報遠遠超過成本，兩者完全不在同一個量級。 實驗室檢測成本通常遠低於報銷金額，言進一步增強紅血球沉降率 (ESR) 的成本效益。

作者指出：「現代紅血球沉降率 (ESR) 分析儀快速、自動化且成本低廉。 過去認為紅血球沉降率 (ESR) 檢測會為實驗室資源帶來負擔的說法，已不再成立。 問題在於其診斷價值是否足以支持相關成本——而對於將紅血球沉降率 (ESR) 與 C 反應蛋白 (CRP) 結合使用的檢測策略而言，答案顯然是肯定。」

研究設計與範圍

該研究採用決策樹經濟模型，模擬 100 名患者組成的群組，並從美國醫療體系支付方的角度進行評估。 分析涵蓋了八種疾病：類風濕關節炎、腸發炎疾病、假體周圍關節感染、巨細胞動脈炎、胰腺炎、感染、自身免疫疾病及癌症。

敏感度及特異度數據均摘自已發表的臨床文獻。 成本數據來自美國醫療保險與醫療補助服務中心 (Centers for Medicare & Medicaid Services) 的報銷標準（ESR：2.70 美元；CRP：5.18 美元）。 與誤診相關的跟進成本由美國臨床指南推算，並經臨床醫生驗證。

在改變測試成本、跟進費用及診斷準確度等變項的各種情境分析下，研究結果皆展現出極高的穩健性。

重點總結

事實證明，為節省成本而削減紅血球沉降率 (ESR) 檢測反而適得其反。 當紅血球沉降率 (ESR) 與 C 反應蛋白 (CRP) 同時檢測時，誤診率下降，相關的跟進成本亦隨之降低。 紅血球沉降率 (ESR) 檢測具備快速、自動化及低成本的優勢。 當從整體醫療體系成本進行評估時，主張淘汰紅血球沉降率 (ESR) 檢測的論點並不成立。

如果同時進行紅血球沉降率 (ESR) 與 C 反應蛋白 (CRP) 檢測（兩者均為全自動化且低成本的發炎指標）有助減少誤診，為何削減紅血球沉降率 (ESR) 檢測的壓力依然存在？ 在現實應用中，同時進行紅血球沉降率 (ESR) 與 C 反應蛋白 (CRP) 檢測的實際成效，取決於機構、疾病類型、患者群體、疾病盛行率等多項因素。 然而，保留一項經過長期驗證、具臨床價值且每次僅需支付 2.70 美元的檢測，以協助避免不必要的跟進檢查，無疑是合理之舉。

關於本研究

引用：Yarnoff B, Morris W, Zivaripiran H, McCutcheon M, Koshy T. "Economic Evaluation of Combined Testing Strategies Using Erythrocyte Sedimentation Rate and C-Reactive Protein Tests."（結合紅血球沉降率與 C 反應蛋白檢測策略的經濟評估） ClinicoEconomics and Outcomes Research（臨床經濟與成果研究）。 2026;18:578961. DOI: 10.2147/CEOR.S578961

資助：本研究由 ALCOR Scientific LLC 贊助。

媒體聯絡人：

Lexa Sullivan，ALCOR Scientific

電郵：[email protected]

完整研究可於以下連結免費查閱：https://doi.org/10.2147/CEOR。S578961

SOURCE Alcor Scientific