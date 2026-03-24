ESR 검사와 CRP 검사를 모두 처방함으로써 병원이 연간 수백만 달러를 절감할 수 있어… 새 연구, 두 검사가 서로 대체 가능하다는 개념에 도전

동료 심사를 거친 경제성 분석, ESR+CRP 복합 검사 전략이 CRP 단독 검사와 비교해 오진을 줄이고 순비용 절감 효과를 제공하는 것으로 나타나

스미스필드, 로드아일랜드, 2026년 3월 24일 /PRNewswire/ --

995만 달러 질문: ESR은 계속 유지할 가치가 있는가?

ESR and CRP are complementary

임상경제학 및 성과 연구(ClinicoEconomics and Outcomes Research)에 게재된, 알코 사이언티픽(ALCOR Scientific)이 의뢰한 새로운 동료 심사 연구가 염증성 질환 환자 관리에서 적혈구 침강 속도(erythrocyte sedimentation rate, ESR) 검사를 C-반응성 단백(C-reactive protein, CRP) 검사와 함께 유지해야 할 강력한 경제적 근거를 제시하며, 비용 절감을 이유로 ESR을 없애야 한다는 주장에 정면으로 이의를 제기했다.

이 연구는 ESR과 CRP를 함께 사용하면 CRP만 단독으로 처방하는 경우보다 오진이 줄고 상당한 순비용 절감이 발생한다는 점을 확인했다.

미국의 739개 병상을 보유한 대표적 대학병원을 기준으로 한 분석에서, 연구진은 오진에 따른 후속 비용 감소를 통해 연간 995만 달러의 순절감이 가능하다고 추정했으며, 이는 주로 CRP와 관련된 위양성으로 인해 발생하는 불필요한 추가 검사와 정밀평가를 피할 수 있기 때문이다.

ESR과 CRP는 같은 검사가 아니다

복합 검사를 비판하는 측에서는 ESR과 CRP가 중복된다고 주장해 왔다. 이번 연구는 이러한 가정에 정면으로 도전한다.

저자들은 "CRP와 ESR의 동역학은 근본적으로 다르다"고 지적했다. CRP는 급성 염증 발생 후 수 시간 내 빠르게 상승하고 수일 내 정상화된다. 반면 ESR은 24~48시간에 걸쳐 더 천천히 상승하며 더 오랫동안 높은 상태를 유지한다. 이 때문에 ESR은 특히 류마티스성 다발 근육통, 거대 세포 동맥염, 루푸스 및 일부 악성종양과 같은 만성 및 아급성 염증성 질환을 발견하는 데 특히 유용하다.

이러한 생물학적 차이는 두 검사가 중복이 아니라 상호 보완적인 임상 정보를 제공한다는 뜻이다. 두 검사를 함께 사용하고 이를 적절히 해석하면, 단일 검사만으로는 재현할 수 없는 방식으로 진단 정확도를 높일 수 있다.

이 연구가 중요한 이유

이번 연구 결과는 가치 기반 의료가 중요한 전환점을 맞고 있는 시점에 나왔다. 과거 '현명한 선택(Choosing Wisely)' 이니셔티브는 병원에 '중복' 검사로 간주되는 실험실 검사를 줄이도록 압박했으며, ESR은 자주 감축 대상에 포함됐다. 이 이니셔티브가 시작된 당시 ESR은 오늘날처럼 완전 자동화된 검사가 아니라 수작업 검사였으며, 의료 시스템에 미치는 재정적 영향에 대한 근거도 거의 없었다.

자동화된 ESR 검사는 미국에서 검사당 상환액이 단 2.70달러로 커피 한 잔 값보다도 낮으며, 완전 자동화 검사로 인해 임상검사실의 수작업 부담도 더 이상 크지 않다. CRP와 함께 검사할 때 추가 투자 비용은 매우 적다. 반면 오진과 그에 따른 후속 비용을 피함으로써 얻는 수익은 그보다 훨씬 크다. 일반적으로 검사 비용 자체는 상환액보다도 낮은 경우가 많아, ESR의 비용효과성은 더 강화된다.

저자들은 "현대의 ESR 분석기는 빠르고, 자동화돼 있으며, 저렴하다"고 기술했다. 이어 "ESR이 검사실 자원에 부담이 된다는 과거의 주장은 더 이상 성립하지 않는다. 핵심은 진단적 가치가 그 비용을 정당화하느냐는 점이며, ESR+CRP 전략의 경우 답은 분명히 '그렇다'는 것이다"라고 덧붙였다.

연구 설계와 범위

이 연구는 미국 의료시스템 지급자 관점에서 100명 환자 코호트를 가정한 결정 트리 경제 모델을 사용했다. 분석 대상에는 류마티스 관절염, 염증성 장 질환, 인공관절 주위 감염, 거대 세포 동맥염, 췌장염, 감염, 자가면역질환, 암 등 8가지 질환이 포함됐다.

민감성과 특이성 데이터는 발표된 임상 문헌에서 도출했다. 비용은 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스센터(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) 상환율(ESR: 2.70달러, CRP: 5.18달러)을 사용했다. 오진에 따른 후속 비용은 미국 임상 가이드라인을 바탕으로 산출했으며, 임상의 검증을 거쳤다.

검사 비용, 후속 비용, 진단 정확도 입력값을 다양하게 변경한 시나리오 분석에서도 연구 결과는 일관되게 유지됐다.

요점

비용 절감을 위해 ESR을 없애면 오히려 반대 효과가 나타나는 것으로 드러났다. ESR과 CRP를 함께 사용하면 오진이 줄고, 그에 따라 후속 비용도 감소한다. ESR은 빠르고, 자동화돼 있으며, 저렴하다. 전체 의료시스템 비용을 기준으로 평가하면 ESR을 제외해야 한다는 주장은 설득력을 잃는다.

ESR과 CRP라는 두 가지 완전 자동화 저비용 염증 표지자를 함께 검사하는 것이 오진을 줄이는 데 도움이 된다면, 왜 ESR 검사를 줄여야 한다는 압박이 계속되는 것일까? ESR과 CRP를 함께 검사할 때 실제 현장에서의 효과는 기관, 질환, 환자 모집단, 질병 유병률 등에 따라 달라질 수 있다. 그러나 지급자 입장에서 단 2.70달러의 비용이 드는, 오랜 기간 임상적 가치를 인정받아 온 검사를 유지함으로써 불필요한 추가 검사를 예방할 수 있다면 이는 매우 합리적인 선택이라 할 수 있다.

연구 소개

인용: 얀오프 B(Yarnoff B), 모리스 W(Morris W), 지바리피란 H(Zivaripiran H), 맥커천 M(McCutcheon M), 코시 T(Koshy T). "적혈구 침강 속도 및 C-반응성 단백질 검사를 사용한 결합 검사 전략의 경제적 평가(Economic Evaluation of Combined Testing Strategies Using Erythrocyte Sedimentation Rate and C-Reactive Protein Tests.)" 임상경제학 및 성과 연구. 2026;18:578961. DOI: 10.2147/CEOR.S578961

지원: 본 연구는 알코 사이언티픽이 의뢰했다.

미디어 문의처

렉사 설리번(Lexa Sullivan), 알코 사이언티픽

이메일: [email protected]

전체 연구는 오픈 액세스로 https://doi.org/10.2147/CEOR.S578961에서 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2936605/ESR_and_CRP_complementary.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2936604/ALCOR_Scientific_Logo.jpg

SOURCE Alcor Scientific