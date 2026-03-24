Objednávanie laboratórnych testov ESR aj CRP by mohlo nemocniciam ušetriť milióny ročne - podľa novej štúdie testy nie sú zameniteľné
News provided byAlcor Scientific
Mar 24, 2026, 10:31 ET
Odborná ekonomická analýza zistila, že kombinovaná stratégia testovania ESR a CRP znižuje počet chybných diagnóz a prináša čisté úspory nákladov v porovnaní so samotným CRP
SMITHFIELD, R.I., 24. marec 2026 /PRNewswire/ –
Otázka za 9,95 milióna dolárov: Oplatí sa zachovať ESR?
Nová recenzovaná štúdia sponzorovaná spoločnosťou ALCOR Scientific, publikovaná v časopisoch ClinicoEconomics a Outcomes Research, presvedčivo argumentuje pri liečbe pacientov so zápalovými ochoreniami v prospech zachovania testovania rýchlosti sedimentácie erytrocytov (ESR) spolu s C-reaktívnym proteínom (CRP), čím priamo spochybňuje výzvy na elimináciu testov ESR kvôli úspore nákladov.
Štúdia zistila, že kombinácia testov ESR a CRP znižuje počet chybných diagnóz a značne šetrí čisté náklady v porovnaní s objednávaním len samotného CRP.
Pre reprezentatívne akademické zdravotnícke centrum so 739 lôžkami v Spojených štátoch analýza predpokladá čisté ročné úspory vo výške 9,95 milióna dolárov vďaka zníženým nákladom na následné kontroly v dôsledku chybných diagnóza – predovšetkým vďaka prevencii zbytočných vyšetrení z dôvodu falošne pozitívnych výsledkov testov CRP.
ESR a CRP nie sú rovnaké testy
Kritici kombinovaného testovania tvrdia, že je nadbytočné testovať ESR aj CRP. Táto štúdia však tento predpoklad priamo spochybňuje.
„Kinetika CRP a ESR sa zásadne líši," poznamenávajú autori. CRP rýchlo stúpa v priebehu niekoľkých hodín po akútnom zápale a normalizuje sa do niekoľkých dní. ESR sa naopak počas 24 – 48 hodín zvyšuje pomalšie a zostáva zvýšená dlhšie – vďaka čomu je obzvlášť cenná na detekciu chronických a subakútnych zápalových stavov, ako je reumatická polymyalgia, obrovskobunková arteritída, lupus a niektoré zhubné nádory.
Kvôli týmto biologickým rozdielom poskytujú tieto dva testy doplnkové, nie nadbytočné klinické informácie. Použitie oboch – pri správnej interpretácii – zlepšuje diagnostickú presnosť spôsobmi, ktoré jeden test nedokáže zopakovať.
Prečo je tento výskum dôležitý
Výsledky prichádzajú pre starostlivosť založenú na hodnotách v kľúčovom momente. Predchádzajúca iniciatíva „Múdry výber" vyvíjal tlak na nemocnice, aby obmedzili „nadbytočné" laboratórne testovanie, pričom ako cieľ sa často uvádzala ESR. Táto iniciatíva sa začala v čase, keď ESR fungoval ako manuálny test – na rozdiel od aktuálnych plne automatizovaných – a keď existovali minimálne dôkazy o finančnom dopade na systémy zdravotnej starostlivosti.
Automatizované meranie sedimentácie erytrocytov (ESR) je v USA preplácané len za 2,70 USD za test – čo je menej ako šálka kávy – a plne automatizované testovanie už nezaťažuje pracovný čas klinických laboratórií. Pri testovaní spolu s CRP je dodatočná investícia minimálna. Výnos – vo forme prevencie chybných diagnóz a nákladov na ich následné sledovanie – je neporovnateľne vyšší. Náklady na laboratórne testovanie sú zvyčajne výrazne nižšie ako sadzba úhrad, čo ďalej posilňuje nákladovú efektívnosť ESR.
„Moderné analyzátory ESR sú rýchle, automatizované a lacné," píšu autori. „Starší argument, že ESR zaťažuje laboratórne zdroje, už neobstojí. Otázkou je, či diagnostická hodnota odôvodňuje náklady – a v prípade stratégie ESR + CRP odpoveď znie jednoznačne áno."
Návrh a rozsah štúdie
Štúdia využila ekonomický model rozhodovacieho stromu, ktorý simuloval skupiny 100 pacientov, hodnotených z pohľadu platiteľa v systéme zdravotnej starostlivosti v USA. Analyzovalo sa osem ochorení: reumatoidná artritída, zápalové ochorenie čriev, infekcia periprotetického kĺbu, obrovskobunková arteritída, pankreatitída, infekcia, autoimunitné poruchy a rakovina.
Údaje o citlivosti a špecificite boli získané z publikovanej klinickej literatúry. Náklady vychádzali zo sadzieb úhrad Centra pre Medicare a Medicaid Services (ESR: 2,70 USD; CRP: 5,18 USD). Následné náklady na nesprávne diagnózy boli odvodené z klinických smerníc USA a overili ich klinickí lekári.
Výsledky boli stabilné pri analýzach scenárov s rôznymi nákladmi na testy, nákladmi na následné sledovanie a údajmi o diagnostickej presnosti.
Výsledok
Ukazuje sa, že zníženie ESR s cieľom ušetriť peniaze prináša presne opačný efekt. Keď sa testy ESR a CRP používajú spoločne, klesá počet chybných diagnóz a s nimi aj náklady na následné vyšetrenia. Testovanie ESR je rýchle, automatizované a lacné. Pri vyhodnotení nákladov na celý systém zdravotnej starostlivosti argument za jeho zrušenie neobstojí.
Ak spoločné testovanie ESR a CRP – dvoch plne automatizovaných a lacných zápalových markerov – pomáha znižovať počet chybných diagnóz, prečo pretrváva tlak na zníženie testovania ESR? Reálny dopad súčasného testovania ESR a CRP závisí od inštitúcie, ochorenia, populácie pacientov, prevalencie ochorenia atď. Vedenie overeného, klinicky hodnotného testu, ktorý stojí platcov iba 2,70 USD, aby sa predišlo zbytočnému následnému testovaniu, však dáva zmysel.
O štúdii
Citácia: Yarnoff B, Morris W, Zivaripiran H, McCutcheon M, Koshy T. „Economic Evaluation of Combined Testing Strategies Using Erythrocyte Sedimentation Rate and C-Reactive Protein Tests." ClinicoEconomics and Outcomes Research. 2026;18:578961. DOI: 10.2147/CEOR.S578961
Financovanie: Túto štúdiu sponzorovala spoločnosť ALCOR Scientific LLC.
Kontakt pre médiá
Lexa Sullivan, ALCOR Scientific
E-mail: [email protected]
Kompletná štúdia je dostupná s otvoreným prístupom na adrese https://doi.org/10.2147/CEOR.S578961
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2936605/ESR_and_CRP_complementary.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2936604/ALCOR_Scientific_Logo.jpg
Share this article