- Solicitar análisis de laboratorio de VSG y PCR podría ahorrar a los hospitales millones de dólares al año: un nuevo estudio cuestiona la idea de que estas pruebas son intercambiables

Un análisis económico revisado por pares revela que una estrategia combinada de análisis de VSG y PCR reduce los diagnósticos erróneos y genera ahorros netos en comparación con el análisis de PCR únicamente

SMITHFIELD, R.I., 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ --

La pregunta del millón: ¿Vale la pena mantener la VSG?

ESR and CRP are complementary

Un nuevo estudio revisado por pares, patrocinado por ALCOR Scientific y publicado en ClinicoEconomics and Outcomes Research, presenta argumentos económicos contundentes para mantener la prueba de velocidad de sedimentación globular (VSG) junto con la proteína C reactiva (PCR) para el manejo de pacientes con afecciones inflamatorias, desafiando directamente las propuestas para eliminar la VSG en nombre del ahorro de costes.

El estudio encontró que combinar la VSG con la PCR reduce los diagnósticos erróneos y genera un ahorro neto sustancial en comparación con la solicitud de PCR sola.

Para un centro médico académico representativo de 739 camas en Estados Unidos, el análisis proyecta un ahorro anual neto de 9,95 millones de dólares gracias a la reducción de los costes de seguimiento asociados con los diagnósticos erróneos, impulsado principalmente por la evitación de estudios innecesarios derivados de falsos positivos asociados con la PCR.

La VSG y la PCR no son la misma prueba

Quienes critican las pruebas combinadas argumentan que la VSG y la PCR son redundantes. Este estudio refuta directamente esa suposición.

"La cinética de la PCR y la VSG es fundamentalmente diferente", señalaron los autores. La PCR aumenta rápidamente a las pocas horas de una inflamación aguda y se normaliza en cuestión de días. La VSG, en cambio, aumenta más lentamente durante 24-48 horas y permanece elevada durante más tiempo, lo que la hace especialmente valiosa para detectar afecciones inflamatorias crónicas y subagudas como la polimialgia reumática, la arteritis de células gigantes, el lupus y ciertas neoplasias malignas.

Estas diferencias biológicas implican que ambas pruebas proporcionan información clínica complementaria, no redundante. El uso de ambas, cuando se interpretan correctamente, mejora la precisión diagnóstica de una manera que una sola prueba no puede lograr.

Por qué importa esta investigación

Los hallazgos llegan en un momento crucial para la atención médica basada en el valor. La antigua iniciativa "Choosing Wisely" presionaba a los hospitales para que redujeran las pruebas de laboratorio "redundantes", siendo la VSG frecuentemente citada como objetivo. Esta iniciativa comenzó cuando la VSG aún se realizaba manualmente —no estaba completamente automatizada como hoy— y cuando existía escasa evidencia sobre su impacto financiero en los sistemas de salud.

La VSG automatizada se reembolsa en Estados Unidos. a tan solo 2,70 dólares por prueba —menos de lo que cuesta una taza de café— y las pruebas totalmente automatizadas ya no suponen una carga para el laboratorio clínico en cuanto a tiempo de trabajo manual. La inversión adicional es mínima cuando se realiza junto con la PCR. El retorno —en forma de diagnósticos erróneos evitados y sus costes de seguimiento posteriores— es muchísimo mayor. Los costes de las pruebas de laboratorio suelen ser muy inferiores a la tasa de reembolso, lo que refuerza aún más la rentabilidad de la VSG.

"Los analizadores modernos de VSG son rápidos, automatizados y económicos", indicaron los autores. "El antiguo argumento de que la VSG supone una carga para los recursos del laboratorio ya no es válido. La cuestión es si el valor diagnóstico justifica el coste, y para la estrategia VSG + PCR, la respuesta es claramente afirmativa".

Diseño y alcance del estudio

El estudio utilizó un modelo económico de árbol de decisión que simulaba cohortes de 100 pacientes, evaluados desde la perspectiva del pagador del sistema sanitario estadounidense. Se analizaron ocho afecciones: artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, infección periprotésica articular, arteritis de células gigantes, pancreatitis, infección, trastornos autoinmunes y cáncer.

Los datos de sensibilidad y especificidad se obtuvieron de la literatura clínica publicada. Los costes se derivaron de las tarifas de reembolso de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (VSG: 2,70 dólares; PCR: 5,18 dólares). Los costes de seguimiento por diagnósticos erróneos se obtuvieron de las guías clínicas estadounidenses y fueron validados por médicos.

Los resultados fueron consistentes en los análisis de escenarios que variaron los costes de las pruebas, los costes de seguimiento y los parámetros de precisión diagnóstica.

Conclusión

Resulta que reducir la prueba de VSG para ahorrar dinero tiene el efecto contrario. Cuando se utilizan la VSG y la PCR conjuntamente, disminuyen los diagnósticos erróneos y, con ellos, los costes de seguimiento. La VSG es rápida, automatizada y económica. El argumento para eliminarla no se sostiene al evaluar el coste para el sistema de salud en general.

Si realizar la prueba de VSG y PCR juntas —dos marcadores de inflamación totalmente automatizados y de bajo coste— ayuda a reducir los diagnósticos erróneos, ¿por qué persiste la presión para reducir la prueba de VSG? El impacto real de realizar la prueba de VSG y PCR simultáneamente depende de la institución, la enfermedad, la población de pacientes, la prevalencia de la enfermedad, etc. Sin embargo, mantener una prueba de eficacia comprobada y clínicamente valiosa que cuesta a las aseguradoras solo 2,70 dólares para ayudar a prevenir pruebas de seguimiento innecesarias es simplemente lógico.

Acerca del estudio

Cita: Yarnoff B, Morris W, Zivaripiran H, McCutcheon M, Koshy T. "Evaluación económica de estrategias de pruebas combinadas mediante la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva". ClinicoEconomics and Outcomes Research. 2026;18:578961. DOI: 10.2147/CEOR.S578961

Fondos: Este estudio fue patrocinado por ALCOR Scientific LLC.

Contacto para medios

Lexa Sullivan, ALCOR Scientific

Email: [email protected]

Estudio completo disponible con acceso abierto por medio de https://doi.org/10.2147/CEOR.S578961

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