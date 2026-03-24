طلب إجراء اختباري ESR وCRP معًا قد يوفّر على المستشفيات ملايين سنويًا، ودراسة جديدة تتحدى فكرة إمكانية الاستعاضة بأحدهما عن الآخر

تحليل اقتصادي مُحكَّم يخلص إلى أن الجمع بين اختباري ESR وCRP يقلّل من حالات التشخيص الخاطئ ويحقق وفورات صافية في التكاليف مقارنة بالاقتصار على اختبار CRP وحده

سميثفيلد، رود آيلاند، 24 مارس 2026 /PRNewswire/ --

سؤال بقيمة 9.95 مليون دولار: هل يستحق اختبار ESR الإبقاء عليه؟

ESR and CRP are complementary

تُقدّم دراسة جديدة مُحكَّمة، نُشرت في مجلة ClinicoEconomics and Outcomes Research وبرعاية شركة ALCOR Scientific، حجة اقتصادية قوية تؤيد الإبقاء على اختبار معدل ترسيب كريات الدم الحمراء (ESR) إلى جانب اختبار البروتين المتفاعل سي (CRP) عند تدبير المرضى المصابين بحالات التهابية، متحدية بذلك بصورة مباشرة الدعوات إلى إلغاء اختبار ESR بدعوى خفض التكاليف.

وخلصت الدراسة إلى أن الجمع بين اختباري ESR وCRP يقلّل من حالات التشخيص الخاطئ ويحقق وفورات صافية كبيرة في التكاليف مقارنة بالاقتصار على اختبار CRP وحده.

وبالنسبة إلى مركز طبي أكاديمي نموذجي يضم 739 سريرًا في الولايات المتحدة، يتوقع التحليل أن يحقق هذا النهج وفورات صافية سنوية تبلغ 9.95 مليون دولار، نتيجة انخفاض تكاليف المتابعة المرتبطة بحالات التشخيص الخاطئ، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى تفادي الإجراءات التشخيصية غير الضرورية الناجمة عن النتائج الإيجابية الخاطئة المرتبطة باختبار CRP.

اختبارا ESR وCRP ليسا الاختبار نفسه

جادل منتقدو الجمع بين الاختبارين بأن اختباري ESR وCRP يمثلان تكرارًا لا مبرر له. غير أن هذه الدراسة تتصدى لهذا الافتراض مباشرة.

إذ يشير المؤلفون إلى أن "الحركية البيولوجية لاختبار CRP ولاختبار ESR تختلف اختلافًا جوهريًا". فمستوى CRP يرتفع سريعًا خلال ساعات من بداية الالتهاب الحاد، ثم يعود إلى مستواه الطبيعي خلال أيام. في المقابل، يرتفع ESR بوتيرة أبطأ على مدى 24 إلى 48 ساعة، ويظل مرتفعًا لفترة أطول، ما يجعله ذا قيمة خاصة في الكشف عن الحالات الالتهابية المزمنة وتحت الحادة، مثل الروماتيزم العضلي المتعدد، والتهاب الشريان ذي الخلايا العملاقة، والذئبة الحمراء، وبعض الأورام الخبيثة.

وتعني هذه الاختلافات البيولوجية أن الاختبارين يقدمان معلومات سريرية متكاملة لا متكررة. فاستخدامهما معًا، متى فُسّرا بصورة صحيحة، يحسن الدقة التشخيصية على نحو لا يستطيع اختبار واحد تحقيقه.

أهمية هذا البحث

تأتي هذه النتائج في لحظة محورية في مسيرة الرعاية الصحية القائمة على القيمة. فقد مارست مبادرة "Choosing Wisely" السابقة ضغوطًا على المستشفيات لتقليص الاختبارات المعملية "المتكررة"، وكان اختبار ESR من بين أبرز الاختبارات المستهدفة. وقد انطلقت هذه المبادرة حين كان اختبار ESR لا يزال يُجرى يدويًا، قبل أن يصبح آليًا بالكامل كما هو اليوم، وفي وقت كانت فيه الأدلة المتعلقة بأثره المالي في المنظومات الصحية محدودة.

ويبلغ معدل سداد تكاليف اختبار ESR الآلي في الولايات المتحدة 2.70 دولار فقط لكل اختبار، أي أقل من سعر كوب قهوة، فضلًا عن أن الاختبار الآلي بالكامل لم يعد يشكل عبئًا على المختبر السريري من حيث الوقت العملي. ويظل الاستثمار الإضافي ضئيلاً عند إجرائه إلى جانب اختبار CRP. أما العائد، المتمثل في تجنب حالات التشخيص الخاطئ وما يترتب عليها من تكاليف متابعة لاحقة، فيفوق ذلك بأضعاف كثيرة. وعادة ما تقل التكلفة الفعلية للاختبارات المعملية كثيرًا عن معدل السداد، مما يعزز الجدوى الاقتصادية لاختبار ESR.

ويكتب المؤلفون: "إن أجهزة تحليل ESR الحديثة سريعة وآلية وغير مكلفة. ولم تعد الحجة القديمة القائلة بأن اختبار ESR يمثل عبئًا على موارد المختبر قائمة. والسؤال هو ما إذا كانت القيمة التشخيصية تبرر التكلفة، وبالنسبة إلى استراتيجية ESR + CRP، فالإجابة نعم بوضوح."

تصميم الدراسة ونطاقها

اعتمدت الدراسة نموذج شجرة قرار اقتصادي يحاكي مجموعات من 100 مريض، وجرى تقييمه من منظور الجهة الدافعة في منظومة الرعاية الصحية الأمريكية. وشملت الدراسة تحليل ثماني حالات مرضية، هي: التهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض الأمعاء الالتهابي، وعدوى المفصل المحيط بالطرف الاصطناعي، والتهاب الشريان ذي الخلايا العملاقة، والتهاب البنكرياس، والعدوى، وأمراض المناعة الذاتية، والسرطان.

واستُقيت بيانات الحساسية والنوعية من الأدبيات السريرية المنشورة، فيما استُمدت التكاليف من معدلات السداد الصادرة عن مراكز خدمات Medicare وMedicaid (ESR: 2.70 دولار؛ CRP: 5.18 دولار). كما جرى استخلاص تكاليف المتابعة المرتبطة بحالات التشخيص الخاطئ من الإرشادات السريرية الأمريكية، والتحقق منها من قبل أطباء متخصصين.

وأظهرت النتائج متانة واضحة عبر تحليلات سيناريوهات متنوعة شملت تغيير تكاليف الاختبارات، وتكاليف المتابعة، ومدخلات الدقة التشخيصية.

الخلاصة

تُظهر النتائج أن تقليص اختبار ESR بدافع خفض التكاليف يفضي إلى النتيجة المعاكسة تمامًا. فعند استخدام اختباري ESR وCRP معًا، تنخفض حالات التشخيص الخاطئ، ومعها تتراجع تكاليف المتابعة. واختبار ESR سريع وآلي ومنخفض التكلفة، والحجة الداعية إلى التخلي عنه لا تصمد عند تقييم التكلفة على مستوى المنظومة الصحية بأكملها.

وإذا كان إجراء اختباري ESR وCRP معًا، وهما مؤشّران حيويان منخفضا التكلفة للالتهاب ويُجرَيان آليًا بالكامل، يسهم في الحد من حالات التشخيص الخاطئ، فلماذا يستمر الضغط الرامي إلى تقليص اختبار ESR؟ إن التأثير الفعلي في الواقع العملي لإجراء الاختبارين معًا يعتمد على عوامل عدة، منها المؤسسة، والمرض، ومجموعة المرضى، ومعدل انتشار المرض، وغير ذلك. ومع ذلك، فإن الإبقاء على اختبار ذي تاريخ طويل وقيمة سريرية راسخة، لا يتجاوز معدل سداده 2.70 دولارًا، للمساعدة في الحد من اختبارات المتابعة غير الضرورية، يظل خيارًا منطقيًا ومدعومًا بالأدلة.

نبذة عن الدراسة

الاستشهاد: Yarnoff B, Morris W, Zivaripiran H, McCutcheon M, Koshy T. "Economic Evaluation of Combined Testing Strategies Using Erythrocyte Sedimentation Rate and C-Reactive Protein Tests." ClinicoEconomics and Outcomes Research. 2026;18:578961. DOI: 10.2147/CEOR.S578961

التمويل: تم تمويل هذه الدراسة من قبل شركة ALCOR Scientific LLC.

الدراسة الكاملة متاحة بنظام الوصول المفتوح على: https://doi.org/10.2147/CEOR.S578961

