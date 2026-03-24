La commande des deux tests de laboratoire ESR et CRP pourrait permettre aux hôpitaux d'économiser des millions par an - Une nouvelle étude remet en question l'idée que les tests sont interchangeables.

Une analyse économique évaluée par des pairs montre qu'une stratégie combinée de test ESR + CRP réduit les erreurs de diagnostic et permet de réaliser des économies nettes par rapport à la CRP seule.

SMITHFIELD, R.I., 24 mars 2026 /PRNewswire/ --

La question des 9,95 millions de dollars : L'ESR vaut-il la peine d'être conservé ?

ESR and CRP are complementary

Une nouvelle étude à comité de lecture sponsorisée par ALCOR Scientific et publiée dans ClinicoEconomics and Outcomes Research présente de solides arguments économiques en faveur de la conservation du test de vitesse de sédimentation des érythrocytes (ESR) avec la protéine C-réactive (CRP) pour la prise en charge des patients atteints d'affections inflammatoires - remettant directement en question les appels à l'élimination de l'ESR au nom de la réduction des coûts.

L'étude a montré que la combinaison de l'ESR et de la CRP réduit les erreurs de diagnostic et génère des économies nettes substantielles par rapport à la commande de la CRP seule.

Pour un centre médical universitaire représentatif de 739 lits aux États-Unis, l'analyse prévoit des économies annuelles nettes de 9,95 millions de dollars grâce à la réduction des coûts de suivi associés aux diagnostics erronés - principalement en raison des examens inutiles évités grâce aux faux positifs associés à la CRP.

L'ESR et la CRP ne sont pas les mêmes tests

Les détracteurs des tests combinés ont fait valoir que l'ESR et la CRP étaient redondants. Cette étude remet en cause cette hypothèse.

« La cinétique de la CRP et de l'ESR est fondamentalement différente », notent les auteurs. La CRP augmente rapidement dans les heures qui suivent une inflammation aiguë et se normalise en quelques jours. L'ESR, en revanche, augmente plus lentement sur 24 à 48 heures et reste élevée plus longtemps, ce qui la rend particulièrement utile pour détecter les affections inflammatoires chroniques et subaiguës telles que la polymyalgie rhumatismale, l'artérite à cellules géantes, le lupus et certaines tumeurs malignes.

Ces différences biologiques signifient que les deux tests fournissent des informations cliniques complémentaires et non redondantes. L'utilisation des deux, lorsqu'elle est interprétée correctement, améliore la précision du diagnostic d'une manière qu'un seul test ne peut pas reproduire.

L'importance de cette recherche

Ces résultats arrivent à un moment charnière dans le domaine des soins fondés sur la valeur. L'ancienne initiative « Choosing Wisely » incitait les hôpitaux à réduire les tests de laboratoire « redondants », l'ESR étant fréquemment cité comme cible. Cette initiative a été lancée alors que l'ESR était encore un test manuel - et non entièrement automatisé comme c'est le cas aujourd'hui - et que l'on disposait de peu d'éléments sur l'impact financier pour les systèmes de santé.

L'ESR automatisé est remboursé aux États-Unis à hauteur de 2,70 dollars par test - moins qu'une tasse de café - et les tests entièrement automatisés n'alourdissent plus le temps de travail du laboratoire clinique. L'investissement supplémentaire est minime lorsqu'il est testé parallèlement au CRP. Le retour sur investissement - sous la forme d'erreurs de diagnostic évitées et de coûts de suivi en aval - est de plusieurs ordres de grandeur. Les coûts des tests de laboratoire sont généralement bien inférieurs au taux de remboursement, ce qui renforce encore la rentabilité de l'ESR.

« Les analyseurs ESR modernes sont rapides, automatisés et peu coûteux », écrivent les auteurs. « L'ancien argument selon lequel l'ESR pèse sur les ressources des laboratoires ne tient plus. La question est de savoir si la valeur diagnostique justifie le coût - et pour la stratégie ESR + CRP, la réponse est clairement oui. »

Conception et portée de l'étude

L'étude a utilisé un modèle économique à arbre de décision simulant des cohortes de 100 patients, évaluées du point de vue du payeur du système de santé américain. Huit conditions ont été analysées : la polyarthrite rhumatoïde, les maladies inflammatoires de l'intestin, l'infection des articulations périprothétiques, l'artérite à cellules géantes, la pancréatite, l'infection, les troubles auto-immuns et le cancer.

Les données relatives à la sensibilité et à la spécificité ont été tirées de la littérature clinique publiée. Les coûts ont été calculés à partir des taux de remboursement des Centers for Medicare & Medicaid Services (ESR : 2,70 dollars ; CRP : 5,18 dollars). Les coûts de suivi pour les diagnostics erronés ont été dérivés des directives cliniques américaines et validés par les cliniciens.

Les résultats ont été robustes dans les analyses de scénarios variant les coûts des tests, les coûts de suivi et la précision du diagnostic.

À emporter

Il s'avère que la réduction de l'ESR pour économiser de l'argent a l'effet inverse. Lorsque l'ESR et la CRP sont utilisés conjointement, les diagnostics erronés diminuent et les coûts de suivi aussi. L'ESR est rapide, automatisé et bon marché. L'argument en faveur de son abandon ne tient pas lorsqu'on évalue le coût pour l'ensemble du système de santé.

Si l'analyse conjointe de l'ESR et de la CRP - deux marqueurs de l'inflammation entièrement automatisés et peu coûteux - contribue à réduire les erreurs de diagnostic, pourquoi la pression exercée pour réduire l'analyse de l'ESR persiste-t-elle ? L'impact réel de l'analyse simultanée de l'ESR et de la CRP dépend de l'institution, de la maladie, de la population de patients, de la prévalence de la maladie, etc. Cependant, il est tout à fait logique de conserver un test éprouvé, cliniquement valable et qui ne coûte que 2,70 dollars aux payeurs, afin d'éviter les tests de suivi inutiles.

À propos de l'étude

Citation : Yarnoff B, Morris W, Zivaripiran H, McCutcheon M, Koshy T. « Economic Evaluation of Combined Testing Strategies Using Erythrocyte Sedimentation Rate and C-Reactive Protein Tests. » ClinicoEconomics and Outcomes Research. 2026;18:578961. DOI : 10.2147/CEOR.S578961

Financement : Cette étude a été sponsorisée par ALCOR Scientific LLC.

Contact médias

Lexa Sullivan, ALCOR Scientific

Email : [email protected]

L'étude complète est disponible en libre accès sur https://doi.org/10.2147/CEOR.S578961

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