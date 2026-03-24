Заказ двух лабораторных тестов -- СОЭ и СРБ -- может сэкономить больницам миллионы в год. Новое исследование ставит под вопрос взаимозаменяемость этих тестов

Рецензируемый экономический анализ показывает, что стратегия комбинированного тестирования СОЭ + СРБ снижает ошибочные диагнозы и обеспечивает чистую экономию затрат по сравнению с выполнением одного только СРБ

СМИТФИЛД, штат Род-Айленд, 24 марта 2026 г.

Вопрос на $9,95 млн — стоит ли оставлять СОЭ?

ESR and CRP are complementary

Новое спонсируемое ALCOR Scientific рецензируемое исследование , опубликованное в ClinicoEconomics and Outcomes Research, представляет собой мощный экономический аргумент в пользу сохранения тестирования скорости оседания эритроцитов (СОЭ) наряду с С-реактивным белком (СРБ) для лечения пациентов с воспалительными заболеваниями, что напрямую бросает вызов призывам убрать СОЭ для экономии средств.

Исследование показало, что сочетание СОЭ с СРБ снижает ошибочные диагнозы и обеспечивает значительную чистую экономию затрат по сравнению с заказом только СРБ.

Для репрезентативного академического медицинского центра на 739 коек в США использование анализа, по оценкам, может принести чистую ежегодную экономию в размере $9,95 млн за счет сокращения расходов на последующее наблюдение, связанное с ошибочными диагнозами, что в первую очередь обусловлено отсутствием необходимости проводить дополнительные обследования из-за ложно-позитивных результатов, связанных с СРБ.

СОЭ и СРБ не являются одним и тем же тестом

Критики комбинированного тестирования утверждают, что проведение и СОЭ и СРБ является избыточным. Это исследование напрямую бросает вызов этому предположению.

«Кинетика СРБ и СОЭ принципиально различна», — отмечают авторы. СРБ быстро повышается в течение нескольких часов после острого воспаления и нормализуется в течение нескольких дней. СОЭ, напротив, растет медленнее в течение 24–48 часов и остается повышенной дольше, что делает этот анализ особенно ценным для выявления хронических и подострых воспалительных состояний, таких как ревматическая полимиалгия, гигантоклеточный артериит, волчанка и некоторые злокачественные новообразования.

Эти биологические различия означают, что два теста дают дополняющую друг друга, а не избыточную клиническую информацию. Использование обоих тестов, при правильной интерпретации, повышает точность диагностики. Этого невозможно добиться при выполнении только одного теста.

Почему это исследование имеет значение

Результаты исследования стали известны в важный для ценностной медицины момент. Старая программа «Choosing Wisely» оказывала давление на больницы, заставляя их сокращать «избыточные» лабораторные исследования, при этом в качестве цели часто упоминается СОЭ. Эта программа началась, когда тест СОЭ все еще выполнялся вручную и не был полностью автоматизированным, как сегодня. Тогда не было также достаточной информации для оценки экономического эффекта этого теста на систему здравоохранения.

Автоматизированная СОЭ возмещается в США по цене всего $2,70 за тест – меньше стоимости чашки кофе – и полностью автоматизированное тестирование больше не обременяет клиническую лабораторию анализом вручную. При выполнении данного теста вместе с СРБ дополнительные расходы минимальны. Экономический эффект — в виде предотвращенных ошибочных диагнозов и связанных с этим последующих затрат — на порядки выше. Затраты на лабораторные тесты, как правило, значительно ниже нормы возмещения, что еще больше повышает экономическую эффективность СОЭ.

«Современные анализаторы СОЭ быстры, автоматизированы и недороги», — пишут авторы. «Старый аргумент о том, что СОЭ обременительна для лабораторных ресурсов, больше не актуален. Вопрос в том, оправдывает ли диагностическая ценность затраты — и для стратегии СОЭ + СРБ ответ однозначно положительный».

Дизайн и объем исследования

В исследовании использовалась экономическая модель «Дерево решений», имитирующая когорты из 100 пациентов, оцениваемых с точки зрения плательщика системы здравоохранения США. Были проанализированы восемь состояний: ревматоидный артрит, воспалительное заболевание кишечника, перипротезная инфекция сустава, гигантоклеточный артериит, панкреатит, инфекция, аутоиммунные заболевания и рак.

Данные о чувствительности и специфичности были взяты из опубликованной клинической литературы. Расходы были получены из Центров по возмещению расходов на услуги Medicare и Medicaid (СОЭ — $2,70; СРБ — $5,18). Расходы на последующее наблюдение при ошибочных диагнозах были получены из клинических руководств США и подтверждены клиницистами.

Результаты были надежными во всех сценариях анализов, варьирующихся в зависимости от затрат на тестирование, затрат на последующее наблюдение и входных данных точности диагностики.

Вывод

Было установлено, что сокращение теста СОЭ для экономии средств имеет противоположный эффект. Когда СОЭ и СРБ используются вместе, количество ошибочных диагнозов сокращается, и затраты на последующее наблюдение сокращаются вместе с ними. СОЭ — это быстро, автоматизировано и дешево. Аргумент в пользу отказа от него не выдерживает критики, когда оценивается стоимость для всей системы здравоохранения.

Выполнение двух тестов СОЭ и СРБ вместе – два полностью автоматизированных, недорогих маркера воспаления – помогает уменьшить количество ошибочных диагнозов. Почему попытки сократить тесты СОЭ не прекращаются? Реальное глобальное влияние тестов СОЭ и СРБ при их совместном выполнении зависит от учреждения, заболевания, популяции пациентов, распространенности заболевания и т. д. Тем не менее, сохранение проверенного временем, клинически ценного теста, который стоит плательщикам всего $2,70, чтобы помочь предотвратить ненужное последующее тестирование, просто является разумным решением.

Об исследовании

Цитирование: Yarnoff B, Morris W, Zivaripiran H, McCutcheon M, Koshy T. «Economic Evaluation of Combined Testing Strategies Using Erythrocyte Sedimentation Rate and C-Reactive Protein Tests.» ClinicoEconomics and Outcomes Research. 2026;18:578961. DOI: 10.2147/CEOR.S578961

Финансирование: Данное исследование было спонсировано компанией ALCOR Scientific LLC.

Полное исследование есть в открытом доступе по адресу https://doi.org/10.2147/CEOR.S578961

