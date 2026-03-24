ESR検査とCRP検査の併用で、病院は年間数百万ドルを節減できる可能性――新たな研究が、両検査は代替可能ではないことを示唆

査読付きの経済分析により、ESRとCRPを組み合わせた検査戦略は、CRP単独の場合と比べて誤診を減らし、正味コストの削減につながることが示されました。

ロードアイランド州スミスフィールド, 2026年3月25日 /PRNewswire/ --

995万ドルをめぐる論点：ESRは維持すべきか

ESR and CRP are complementary

ALCOR Scientificの資金提供を受けた新たな 査読付き研究 が ClinicoEconomics and Outcomes Research に掲載され、炎症性疾患の患者管理において、C反応性タンパク（CRP） と併用して 赤血球沈降速度（ESR）検査を 維持することの強力な経済的根拠が示されました。

この研究では、ESRとCRPを組み合わせることで、CRP単独の場合と比べて誤診が減少し、大幅な正味コスト削減が生じることが示されました。

米国の739床の代表的な大学医療センターでは、CRPに関連する偽陽性による不要な精査を回避できることを主因として、誤診に伴うフォローアップ費用が削減され、年間995万ドルの正味のコスト削減が見込まれます。

ESRとCRPは異なる検査

ESRとCRPの併用に否定的な立場の人たちは、両検査は重複していると主張してきました。この研究は、この考え方に真っ向から異議を唱えています。

著者らは「CRPとESRの動態は本質的に異なる」と述べています。CRPは急性炎症の発生後数時間で急速に上昇し、数日以内に正常化します。これに対し、ESRは24～48時間かけてより緩やかに上昇し、より長く高値を維持するため、リウマチ性多発筋痛症、巨細胞性動脈炎、ループス、一部の悪性腫瘍など、慢性および亜急性の炎症性疾患の検出に特に有用です。

こうした生物学的な違いは、2つの検査が重複ではなく、補完的な臨床情報を提供することを意味します。両方を適切に解釈して用いれば、単一の検査では再現できない形で診断精度が向上します。

この研究が重要である理由

これらの知見は、バリューベースドケアが重要な局面を迎える中で得られました。かつての「Choosing Wisely」イニシアチブでは、病院に対して「重複している」臨床検査の削減が求められ、ESRはその対象としてしばしば挙げられていました。このイニシアチブは、ESRがまだ手作業による検査であり、今日のように完全自動化されておらず、医療システムへの財務的影響に関する証拠もほとんどなかった時代に始まりました。

米国では、自動化されたESR検査の償還額は1検査当たりわずか2.70ドルで、コーヒー1杯よりも安く、完全自動化されているため、臨床検査室で手をかける作業負担はもはや生じません。CRPと併せて検査する場合、追加投資は最小限です。それによって得られる効果は、誤診の回避とそれに伴うフォローアップ費用の削減という形で、桁違いに大きなものです。検査コストは通常、償還額を下回っており、ESRの費用対効果をさらに高めています。

著者らは、「最新のESR分析装置は、高速で、自動化されており、しかも安価である」と記しています。ESRが検査室のリソースに負担をかけるという従来の議論は、もはや成り立ちません。問題は、診断上の価値がそのコストを正当化するかどうかであり、ESRとCRPを組み合わせる戦略についての答えは明確にイエスです。

研究デザインと対象範囲

この研究では、100人の患者コホートをシミュレートした決定木型の経済モデルを用い、米国の医療制度の支払者の視点から評価しました。分析対象としたのは、関節リウマチ、炎症性腸疾患、人工関節周囲感染、巨細胞性動脈炎、膵炎、感染症、自己免疫疾患、がんの8つの病態です。

感度および特異度のデータは、公表されている臨床文献から引用しました。費用は、Centers for Medicare & Medicaid Servicesの償還額（ESR:2.70ドル、CRP:5.18ドル）に基づいて算出しました。誤診後のフォローアップ費用は、米国の臨床ガイドラインから導き出し、臨床医によって検証されました。

結果は、検査費用、フォローアップ費用、診断精度の入力値を変化させたシナリオ分析全体を通じて頑健でした。

要点

費用削減のためにESRを削減すると、かえって逆効果になることが分かりました。ESRとCRPを併用すると、誤診が減り、それに伴ってフォローアップ費用も減少します。ESRは迅速で、自動化されており、安価です。ESRをやめるべきだという議論は、医療システム全体のコストを踏まえると成り立ちません。

もし、ESRとCRPという2つの完全自動化された低コストの炎症マーカーを併用することが誤診の削減に役立つのであれば、なぜ今なおESR検査を減らそうとするのでしょうか。ESRとCRPを並行して検査することの実際の影響は、施設、疾患、患者集団、疾患有病率などによって異なります。しかし、不必要なフォローアップ検査を防ぐために、支払者の負担がわずか2.70ドルにすぎない、臨床的に価値のある検査を維持することは理にかなっています。

研究について

引用元：Yarnoff B, Morris W, Zivaripiran H, McCutcheon M, Koshy T. "Economic Evaluation of Combined Testing Strategies Using Erythrocyte Sedimentation Rate and C-Reactive Protein Tests.". ClinicoEconomics and Outcomes Research.2026;18:578961. DOI：10.2147/CEOR.S578961

資金提供本研究は、ALCOR Scientific LLCの資金提供を受けました。

メディア連絡先

Lexa Sullivan、ALCOR Scientific

Eメール：[email protected]

研究全文はオープンアクセスでhttps://doi.org/10.2147/CEOR.S578961からご覧いただけます

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2936605/ESR_and_CRP_complementary.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2936604/ALCOR_Scientific_Logo.jpg





SOURCE Alcor Scientific