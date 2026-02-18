WIDIA 百年誌慶：回顧和頌揚金屬切削解決方案的光輝歷程

匹茲堡2026年2月18日 /美通社/ -- WIDIA 作為 Kennametal Inc. 旗下備受信賴的品牌以及全球高性能金屬切削方案的領導先鋒，現正為成立 100 週年誌慶。 自 1926 年創立以來，WIDIA 就成為了無可媲美的耐用特點、先進技術與可靠性能的代名詞，為各行各業的工場提供銑削、鑽孔、攻牙方案及刀具系統，滿足不同攻牙加工應用需求。

從開創鎢鋼刀具先河，以至推出先進的塗層刀片，WIDIA 不斷為製造技術樹立嶄新典範。 歷經數十載全球拓展，品牌規模不斷擴大，並吸納了 Hanita 及 GTD 等備受信賴的子品牌，持續為世界各地大大小小的工場提供不可或缺的解決方案及工具。

自 2002 年獲 Kennametal Inc. 納入旗下，WIDIA 始終是 Kennametal 金屬產品陣容中屹立不倒的中流砥柱，引領金屬切削領域的創新浪潮，為客戶兌現可靠承諾。

Kennametal 金屬切削業務總裁 Dave Bersaglini 表示：「百載光陰，不僅是回眸歷史，更是要頌揚這份建基於可靠與互信的豐厚傳承，同時放眼未來。 我們的客戶，包括機械技師、工程師，以至中小企工場東主，可期待 WIDIA 會不斷研發更先進、更堅固的刀具，這些刀具會像我們的客戶一樣拼搏，滿足現今及新一代的需求。」

百年榮耀慶典

為了紀念此歷史時刻，Kennametal 推出了一系列 WIDIA 週年慶祝活動，其中包括：

為 WCE4 整體硬質合金立銑刀、VSM890 方肩銑刀等王牌解決方案，呈獻連續 100 天的限時推廣及特別禮遇

#WIDIA100 獨家週年紀念精品及數碼宣傳活動

客戶互動計劃，展示 WIDIA 的百年歷程及未來願景

啟動全新全球品牌大使計劃

Kennametal 全球產品管理副總裁 Scott Etling 表示：「WIDIA 的鑽石標誌不僅是商標，更印證每件 WIDIA 刀具所具備的堅實耐用特點。 這個標誌源自 100 年前品牌創立之初，當時 WIDIA 這個名字首次註冊，是取自德文 'Wie Diamant' ，意即「如鑽石般」。 我們今天為客戶帶來的產品性能，仍然深受這份傳承影響。」

更多百週年慶祝活動，將於未來幾個月在 widia.com 及其社交媒體頻道 @widiatools 上公佈。

關於 Kennametal 旗下品牌 WIDIA

自 1926 年起，WIDIA 刀具一直致力將高性能工程技術，與實際應用完美融合。 WIDIA 提供涵蓋可轉位銑削、整體硬質合金立銑刀、孔加工及螺紋加工系統等全面金屬切削方案，以助全球機械技師面對任何艱鉅任務皆遊刃有餘。 WIDIA 透過授權分銷商網絡供應給全球客戶，確保本地供應、快速交付週期及技術支援。 WIDIA 為 Kennametal Inc. 旗下品牌。有關更多資訊，請瀏覽 widia.com，並在 LinkedIn、Facebook、Instagram 及 YouTube 關注 @widiatools。

