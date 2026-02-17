WIDIA kończy 100 lat i świętuje stulecie rozwiązań do obróbki metalu

PITTSBURGH, 17 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- WIDIA, zaufana marka należąca do Kennametal Inc. i globalny lider w dziedzinie wysokowydajnych rozwiązań do obróbki metalu, świętuje 100-lecie istnienia. Od momentu założenia w 1926 roku nazwa WIDIA jest synonimem niezrównanej trwałości, przełomowej technologii oraz sprawdzonej wydajności. Marka dostarcza rozwiązania do frezowania, wykonywania otworów i gwintowania, a także systemy narzędziowe do zakładów produkcyjnych w wielu branżach i zastosowaniach.

Od pionierskich narzędzi z węglika spiekanego po wprowadzenie zaawansowanych płytek skrawających z powłokami - WIDIA niezmiennie wyznaczała standardy w technologii produkcji. Na przestrzeni dekad marka rozszerzyła działalność na rynki globalne, stworzyła zaufane submarki, takie jak Hanita i GTD, i nadal dostarcza rozwiązania, które pozostają niezbędnymi narzędziami dla warsztatów każdej wielkości na całym świecie.

Przejęta przez Kennametal Inc. w 2002 roku, WIDIA pozostaje filarem oferty Kennametal, napędzając innowacje i niezawodność w obróbce metalu dla klientów.

„Stulecie działalności to nie tylko okazja do spojrzenia wstecz - to świętowanie dziedzictwa zbudowanego na niezawodności i zaufaniu oraz patrzenie w przyszłość - powiedział Dave Bersaglini, prezes ds. obróbki metalu w Kennametal. - Nasi klienci - operatorzy obrabiarek, inżynierowie oraz właściciele małych i średnich warsztatów - powinni oczekiwać, że WIDIA będzie nadal opracowywać nowe, jeszcze trwalsze narzędzia, które pracują tak ciężko jak oni i przetrwają dla kolejnych pokoleń".

Świętowanie 100-lecia

Aby upamiętnić ten historyczny jubileusz, Kennametal uruchamia serię inicjatyw rocznicowych WIDIA, w tym:

100 dni promocji i specjalnych ofert na flagowe rozwiązania, takie jak pełnowęglikowe frezy trzpieniowe WCE4 oraz frezy walcowo-czołowe VSM890,

ekskluzywne gadżety jubileuszowe i kampanie cyfrowe #WIDIA100,

programy na rzecz zaangażowania klientów prezentujące historię WIDIA oraz wizję przyszłości,

uruchomienie nowego globalnego programu ambasadorów marki.

„Diamentowy emblemat WIDIA to znacznie więcej niż logo - to znak rozpoznawczy wytrzymałości i trwałości, które definiują każde narzędzie WIDIA - powiedział Scott Etling, wiceprezes ds. globalnego zarządzania produktami w Kennametal. - Sięga on początków marki sprzed 100 lat, gdy WIDIA - o nazwie wywodzącej się z niemieckiego określenia >>Wie Diamant<<, czyli >>jak diament<< - została zarejestrowana po raz pierwszy. To dziedzictwo nadal kształtuje wydajność, jaką zapewniamy dziś".

Kolejne inicjatywy rocznicowe będą ogłaszane w nadchodzących miesiącach na stronie widia.com oraz w kanałach społecznościowych @widiatools.

WIDIA, marka Kennametal

Od 1926 roku narzędzia WIDIA łączą inżynierię o wysokiej wydajności z praktycznymi zastosowaniami w realnych warunkach. Oferując pełne spektrum rozwiązań do obróbki metalu - od frezowania z płytkami wymiennymi i frezów pełnowęglikowych po systemy do wykonywania otworów i gwintowania - WIDIA pomaga operatorom obrabiarek na całym świecie realizować najtrudniejsze zadania, niezależnie od zastosowania. WIDIA, dostępna globalnie poprzez sieć autoryzowanych dystrybutorów, zapewnia lokalną dostępność, krótkie terminy realizacji oraz wsparcie techniczne. WIDIA jest marką Kennametal Inc. Więcej informacji na widia.com oraz w kanałach @widiatools na LinkedIn, Facebooku , Instagramie i YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2904879/Kennametal_Inc_WIDIA_Logo.jpg