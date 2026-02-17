WIDIA fête ses 100 ans : définir et célébrer un siècle de solutions de découpe des métaux

PITTSBURGH, 17 février 2026 /PRNewswire/ -- WIDIA, une marque de confiance de Kennametal Inc. et un leader mondial des solutions haute performance de découpe des métaux, fête ses 100 ans. Depuis sa création en 1926, le nom de WIDIA est devenu synonyme de durabilité inégalée, de technologie de pointe et de performances éprouvées. L'entreprise fournit des solutions de fraisage, de perçage et de taraudage, ainsi que des systèmes d'outillage à des ateliers travaillant dans toute une série d'industries et d'applications.

Pionnière de l'outillage en carbure de tungstène, puis de l'introduction d'inserts revêtus de pointe, WIDIA a toujours posé des jalons en matière de technologie de fabrication. Au fil des décennies, l'entreprise s'est développée à l'échelle mondiale, a intégré des sous-marques de confiance telles que Hanita et GTD, et continue de proposer des solutions qui restent des outils essentiels pour les ateliers de toutes tailles à travers le monde.

Acquise par Kennametal Inc. en 2002, WIDIA reste une marque phare du portefeuille de l'entreprise, favorisant l'innovation et la fiabilité de la découpe des métaux pour les clients.

« Avoir 100 ans, ce n'est pas seulement regarder en arrière, c'est aussi célébrer un héritage fondé sur la fiabilité et la confiance, et se tourner vers l'avenir », a déclaré Dave Bersaglini, président de la division Découpe des métaux de Kennametal. « Nos clients, qu'ils soient machinistes, ingénieurs ou propriétaires d'ateliers de petite et moyenne taille, doivent attendre de la part de WIDIA qu'elle continue à développer de nouveaux outils toujours plus robustes, qui travaillent aussi dur qu'eux, pour aujourd'hui et pour la prochaine génération. »

Célébration des 100 ans

Pour commémorer cette étape historique, Kennametal vient de lancer une série d'initiatives pour l'anniversaire de WIDIA :

100 jours de promotions et d'incitations spéciales sur des solutions puissantes telles que les fraises carbure monobloc WCE4 et les fraises d'épaulement VSM890

Marchandises et campagnes numériques exclusives pour l'anniversaire #WIDIA100

Programmes d'engagement des clients mettant en avant l'histoire de WIDIA et sa vision de l'avenir

Lancement d'un nouveau programme mondial d'ambassadeurs de la marque

« L'emblème de WIDIA en forme de diamant est bien plus qu'un simple logo – c'est la marque de la robustesse et de la durabilité qui définissent chaque outil WIDIA », a déclaré Scott Etling, vice-président de la gestion mondiale des produits chez Kennametal. « Il remonte aux débuts de la marque il y a 100 ans, lorsque WIDIA –dont le nom est tiré de l'expression allemande "Wie Diamant" ou "comme un diamant" – a été déposé pour la première fois. Cet héritage continue de façonner les performances que nous réalisons aujourd'hui. »

D'autres initiatives de célébration de l'anniversaire seront annoncées sur widia.com et sur ses réseaux sociaux (via @widiatools) au cours des mois à venir.

À propos de WIDIA, une marque de Kennametal

Depuis 1926, l'outillage WIDIA allie ingénierie de haute performance et praticité du monde réel. Offrant une gamme complète de solutions de découpe des métaux, des fraises indexables et monobloc aux systèmes de perçage et de filetage, WIDIA aide les machinistes du monde entier à relever les défis les plus complexes, quelle que soit l'application. Disponible pour les clients du monde entier grâce à un réseau de distributeurs agréés, WIDIA garantit accès local, rotation rapide et assistance technique. WIDIA est une marque de Kennametal Inc. Pour en savoir plus, consultez widia.com et suivez @widiatools sur LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2904879/Kennametal_Inc_WIDIA_Logo.jpg