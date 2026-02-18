WIDIA cumple 100 años: definición y celebración de un siglo de soluciones para el corte de metales

PITTSBURGH, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- WIDIA, una marca de confianza de Kennametal Inc. y líder mundial en soluciones para corte de metales de alto rendimiento, celebra su centenario. Desde su fundación en 1926, la marca WIDIA es sinónimo de durabilidad inigualable, tecnología de vanguardia y rendimiento comprobado, que ofrece soluciones de fresado, taladrado y roscado, así como sistemas de herramientas para talleres de una amplia variedad de sectores y aplicaciones.

Desde su innovación en herramientas de carburo de tungsteno hasta la introducción de plaquitas recubiertas avanzadas, WIDIA ha establecido el estándar en tecnología de fabricación de manera sostenida. En el transcurso de las décadas, la marca se expandió a nivel mundial, integró submarcas de confianza como Hanita y GTD, y continuó ofreciendo soluciones que siguen siendo herramientas fundamentales para talleres de todos los tamaños en todo el mundo.

Kennametal Inc. adquirió WIDIA en 2002, y esta sigue siendo una marca fundamental en la cartera de Kennametal, que impulsa la innovación y confiabilidad en cortes de metales para los clientes.

"Cumplir 100 años no solo nos lleva a revisar nuestro pasado, sino también a celebrar un legado basado en la solidez y la confianza y apostar al futuro", señaló Dave Bersaglini, presidente de Corte de Metales de Kennametal. "Nuestros clientes, operadores, ingenieros y propietarios de talleres pequeños y medianos pueden confiar en que WIDIA seguirá promoviendo la creación de herramientas nuevas y más resistentes que trabajen tan duro como ellos, tanto en la actualidad como en la próxima generación.

Celebramos 100 años

Para conmemorar este hito histórico, Kennametal lanzará una serie de iniciativas por el aniversario de WIDIA, entre las que se incluyen:

100 días de Promociones e Incentivos especiales en soluciones fundamentales, como fresas de carburo sólido WCE4 y fresas para escuadrar VSM890

Productos exclusivos y campañas digitales de aniversario con el hashtag #WIDIA100

Programas de fidelización de clientes que destacan la historia y la visión de futuro de WIDIA

Lanzamiento de un nuevo programa global de embajadores de la marca

"El emblema de diamante de WIDIA es mucho más que un logotipo; es un sello distintivo de la resistencia y durabilidad que definen a cada herramienta WIDIA", afirmó Scott Etling, vicepresidente de Gestión global de productos de Kennametal. "Este se remonta a los albores de la marca hace 100 años, cuando se registró por primera vez WIDIA, tomada de la frase alemana "Wie Diamant" o "como un diamante". Ese legado sigue formulando el rendimiento que ofrecemos en la actualidad".

Durante los próximos meses, se anunciarán más iniciativas para el aniversario en widia.com y en sus canales de redes sociales @widiatools.

Acerca de WIDIA, una marca de Kennametal

Desde 1926, las herramientas WIDIA combinan ingeniería de alto rendimiento con practicidad del mundo real. Gracias a una amplia variedad de soluciones para corte de metales, desde fresas de plaquitas y fresas macizas hasta sistemas de taladrado y roscado, WIDIA ayuda a operadores de todo el mundo a realizar las tareas más complejas, cualquiera sea la aplicación. WIDIA está disponible para clientes de todo el mundo a través de una red de distribuidores autorizados, lo que garantiza acceso local y respuesta rápida, así como soporte técnico. WIDIA es una marca de Kennametal Inc. Para obtener más información, visite widia.com y siga a @widiatools en LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2904943/Kennametal_Inc_WIDIA_Logo.jpg

