WIDIA má 100 rokov: Oslava storočia inovácií v obrábaní kovov

Feb 17, 2026, 10:00 ET
PITTSBURGH, 17. február 2026 /PRNewswire/ – WIDIA, osvedčená značka spoločnosti Kennametal Inc. a svetový líder v oblasti vysoko výkonných riešení obrábania kovov, oslavuje storočnicu. Od svojho založenia v roku 1926 sa meno WIDIA stalo synonymom bezkonkurenčnej odolnosti, špičkovej technológie a overeného výkonu. Značka dodáva riešenia na frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov, ako aj nástrojové systémy pre dielne v rôznych odvetviach a prostrediach.
WIDIA neustále nastavuje latku vo výrobných technológiách – od priekopníckych nástrojov z tvrdokovu až po zavádzanie pokročilých povlakovaných vymeniteľných doštičiek. Za desaťročia značka expandovala do celého sveta, integrovala pod seba známe mená ako Hanita či GTD a naďalej prináša riešenia, ktoré sú kľúčové pre prevádzky všetkých veľkostí po celom svete.
Od akvizície spoločnosťou Kennametal Inc. v roku 2002 zostáva WIDIA pilierom jej portfólia a pre zákazníkov predstavuje motor inovácií a spoľahlivosti v obrábaní.
„Oslava 100. výročia nie je len o ohliadnutí sa späť. Je to oslava dedičstva postaveného na spoľahlivosti a dôvere, a zároveň pohľad do budúcnosti," uviedol Dave Bersaglini, prezident divízie Metal Cutting v spoločnosti Kennametal. „Naši zákazníci – obrábači, technológovia a majitelia malých či stredných dielní – môžu očakávať, že WIDIA bude aj naďalej vyvíjať nové, odolnejšie nástroje, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako oni, a to nielen teraz, ale aj pre budúcu generáciu."
Oslava 100 rokov
Na pripomenutie tohto historického míľnika spúšťa Kennametal sériu výročných iniciatív značky WIDIA, ktoré zahŕňajú:
- 100 dní akcií a špeciálnych zliav na kľúčové riešenia, ako sú monolitné karbidové stopkové frézy WCE4 či rohové frézy VSM890
- Exkluzívny výročný tovar a digitálne kampane pod hashtagom #WIDIA100
- Programy pre zákazníkov, ktoré vyzdvihnú históriu značky WIDIA a jej víziu do budúcnosti
- Spustenie nového globálneho programu ambasádorov značky
„Diamantový emblém WIDIA je oveľa viac než len logo – je to punc tvrdosti a odolnosti, ktoré definujú každý nástroj tejto značky," povedal Scott Etling, viceprezident pre globálny produktový manažment v spoločnosti Kennametal. „Jeho pôvod siaha až k začiatkom značky pred sto rokmi, keď bol názov WIDIA – odvodený z nemeckého výrazu ‚Wie Diamant', teda ‚ako diamant' – prvýkrát zaregistrovaný. Toto dedičstvo dodnes definuje výkon, ktorý prinášame."
Ďalšie informácie o výročných aktivitách zverejníme v najbližších mesiacoch na stránke widia.com a na sociálnych sieťach na profile @widiatools.
O značke WIDIA, člen spoločnosti Kennametal
Už od roku 1926 spájajú nástroje WIDIA špičkové inžinierstvo s praktickým využitím v reálnej výrobe. Značka WIDIA ponúka kompletné portfólio riešení na obrábanie kovov – od fréz s vymeniteľnými doštičkami a monolitných stopkových fréz až po systémy na vytváranie otvorov a rezanie závitov. Pomáha tak obrábačom po celom svete zvládnuť aj tie najnáročnejšie úlohy bez ohľadu na typ využitia. Značka WIDIA je dostupná zákazníkom na celom svete prostredníctvom siete autorizovaných distribútorov, zabezpečuje lokálny prístup a rýchle vybavenie, ako aj technickú podporu. WIDIA je značka spoločnosti Kennametal Inc. Viac sa dozviete na stránke widia.com a na profiloch @widiatools na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook, Instagram a YouTube.
