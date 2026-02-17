Компании WIDIA исполняется 100 лет: определение и празднование столетия решений для резки металлов

ПИТТСБУРГ, 17 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- WIDIA, надежный бренд Kennametal Inc. и мировой лидер в области высокопроизводительных решений для резки металлов, отмечает 100-летие. С момента своего основания в 1926 году имя WIDIA является синонимом непревзойденной долговечности, передовых технологий и проверенной производительности, предоставляя фрезерные, отверстиеобрабатывающие и резьбонарезные решения, а также инструментальные системы для мастерских в различных отраслях промышленности и применения.

От новаторской оснастки из карбида вольфрама до внедрения передовых вставок с покрытием, WIDIA неизменно устанавливает стандарты в технологии производства. На протяжении десятилетий бренд расширялся во всем мире, интегрировал надежные суббренды, такие как Hanita и GTD, и продолжал поставлять решения, которые остаются важными инструментами для мастерских всех размеров по всему миру.

Приобретенная Kennametal Inc. в 2002 году, WIDIA остается важнейшим брендом в портфеле Kennametal, стимулируя инновации в области резки металла и надежность для клиентов.

«100 лет — это не просто взгляд назад, это празднование наследия, основанного на надежности и доверии, и взгляд в будущее, — сказал Дейв Берсальини (Dave Bersaglini), президент подразделения резки металлов в Kennametal. — Наши клиенты — машинисты, инженеры и владельцы небольших и средних магазинов – должны ожидать, что WIDIA продолжит продвигать новые, более жесткие инструменты, которые работают так же усердно, как и наши клиенты, сейчас и для следующего поколения.

Празднование 100-летия

В ознаменование этой исторической вехи Kennametal запускает серию юбилейных инициатив WIDIA, в том числе:

100 дней акций и специальных предложений на решения для электростанций, такие как цельные твердосплавные концевые фрезы WCE4 и фрезы для обработки уступов VSM890

Эксклюзивные юбилейные сувенирные и цифровые кампании #WIDIA100

Программы взаимодействия с клиентами, освещающие историю и видение WIDIA на будущее

Запуск новой глобальной программы амбассадоров бренда

«Бриллиантовая эмблема WIDIA — это гораздо больше, чем логотип, это отличительная черта прочности и долговечности, которые определяют каждый инструмент WIDIA, — сказал Скотт Этлинг (Scott Etling), вице-президент по глобальному управлению продуктами Kennametal. — Она относится к началу бренда 100 лет назад, когда слово WIDIA, взятое из немецкой фразы «Wie Diamant » (как бриллиант), было впервые зарегистрировано. Это наследие по-прежнему формирует производительность, которую мы обеспечиваем сегодня».

Больше юбилейных инициатив будет объявлено на widia.com и каналах в социальных сетях @widiatools в ближайшие месяцы.

О WIDIA, бренде Kennametal

С 1926 года инструмент WIDIA сочетает в себе высокопроизводительную технику с реальной практичностью. Предлагая полный спектр решений для резки металлов — от многогранных и цельных концевых фрез до систем сверления отверстий и нарезания резьбы — WIDIA, бренд Kennametal Inc., помогает механикам по всему миру выполнять самые сложные задачи, независимо от области применения. Доступный клиентам по всему миру через авторизованную дистрибьюторскую сеть, WIDIA обеспечивает локальный доступ и быстрый оборот, а также техническую поддержку. WIDIA - это бренд Kennametal Inc. Узнайте больше на widia.com и подпишитесь на @widiatools в LinkedIn, Facebook, Instagram и YouTube.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2904879/Kennametal_Inc_WIDIA_Logo.jpg