위디아, 창립 100주년 맞아 금속 절삭 솔루션 100년의 역사를 정의하고 기념해

피츠버그, 2026년 2월 18일 /PRNewswire/ -- 케나메탈(Kennametal Inc.)의 신뢰받는 브랜드이자 고성능 금속 절삭 솔루션 분야의 글로벌 리더인 위디아가 창립 100주년을 맞이했다. 1926년 설립 이래 위디아는 탁월한 내구성, 첨단 기술, 검증된 성능의 대명사였으며, 다양한 산업 및 응용 분야의 작업 현장에 밀링, 홀가공(holemaking), 탭핑(tapping) 솔루션과 공구 시스템을 제공해 왔다.

텅스텐 카바이드 공구를 개척하고 첨단 코팅 인서트를 선보이는 등 위디아는 제조 기술 분야에서 지속적으로 새로운 기준을 제시해 왔다. 수십 년에 걸쳐 글로벌 시장으로 사업을 확장했으며, 하니타(Hanita)와 GTD 등 신뢰받는 하위 브랜드를 통합해 전 세계 다양한 규모의 작업 현장에서 필수적인 솔루션을 꾸준히 제공하고 있다.

2002년 케나메탈에 인수된 이후에도 위디아는 케나메탈 포트폴리오의 핵심 브랜드로서 고객을 위한 금속 절삭 혁신과 신뢰성을 주도하고 있다.

케나메탈의 데이브 버사글리니(Dave Bersaglini) 금속 절삭 부문 사장은 "100주년은 단순히 과거를 돌아보는 것이 아니라 신뢰와 믿음을 기반으로 구축된 유산을 기념하고 미래를 내다보는 의미"라며 "기계 가공 전문가, 엔지니어, 중소 규모 작업장 소유주 등 고객들이 기대하는 만큼 위디아는 지금은 물론 다음 세대까지 고객만큼이나 열심히 작동하는 더욱 강인한 신제품 공구를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

100주년 기념 행사

케나메탈은 이 역사적인 이정표를 기념하기 위해 다음과 같은 위디아 100주년 기념 프로그램을 순차적으로 선보일 예정이다.

WCE4 솔리드 카바이드 엔드밀과 VSM890 숄더 밀 등 대표 솔루션을 대상으로 한 100일간의 프로모션 및 특별 인센티브

#WIDIA100 한정 기념 상품 및 디지털 캠페인

위디아의 역사와 미래 비전을 조명하는 고객 참여 프로그램

신규 글로벌 브랜드 앰버서더 프로그램 출범

케나메탈의 스콧 에틀링(Scott Etling) 글로벌 제품 관리 부문 부사장은 "위디아의 다이아몬드 엠블럼은 단순한 로고가 아니라 모든 위디아 공구를 정의하는 강인함과 내구성의 상징"이라며 "위디아라는 이름은 독일어 'Wie Diamant(다이아몬드처럼)'에서 유래해 100년 전 처음 등록되었으며, 그 유산은 오늘날 우리가 제공하는 성능을 여전히 규정하고 있다"고 밝혔다.

더 많은 기념 이니셔티브는 향후 몇 달 동안 widia.com과 소셜미디어 채널 @widiatools를 통해 발표될 예정이다.

케나메탈 브랜드, 위디아 소개

1926년 설립된 위디아는 고성능 엔지니어링과 현장 중심의 실용성을 결합한 공구 솔루션을 제공해 왔다. 인덱서블 밀링과 솔리드 엔드밀부터 홀가공 및 스레딩 시스템에 이르기까지 폭넓은 금속 절삭 솔루션을 통해 전 세계 기계 가공 전문가들이 어떠한 응용 분야에서도 가장 까다로운 작업을 수행할 수 있도록 지원한다. 위디아는 전 세계 공인 유통 네트워크를 통해 제품을 공급하며, 신속한 납기와 기술 지원을 포함한 지역 밀착 서비스를 제공한다. 위디아는 케나메탈의 브랜드다. widia.com을 방문하거나 링크드인, 페이스북, 인스타그램 및 유튜브에서 @widiatools를 팔로우하면 자세한 정보를 확인할 수 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2904879/Kennametal_Inc_위디아_Logo.jpg

SOURCE Kennametal Inc.