WIDIA feiert sein 100-jähriges Bestehen: Definition und Feier eines Jahrhunderts der Metallbearbeitungslösungen

PITTSBURGH, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ -- WIDIA, eine renommierte Marke von Kennametal Inc. und Weltmarktführer im Bereich hochleistungsfähiger Metallbearbeitungslösungen, feiert sein 100-jähriges Bestehen. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1926 steht der Name WIDIA für unübertroffene Haltbarkeit, hochmoderne Technologie und bewährte Leistung bei der Herstellung von Fräs- und Bohrwerkzeugen, Gewindebohrern sowie Werkzeugsystemen für Werkstätten in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungsbereichen.

Von der Entwicklung bahnbrechender Werkzeuge aus Wolframkarbid bis hin zur Einführung fortschrittlicher beschichteter Einsätze hat WIDIA stets Maßstäbe in der Fertigungstechnologie gesetzt. Im Laufe der Jahrzehnte expandierte die Marke weltweit, integrierte renommierte Submarken wie Hanita und GTD und hat bis heute Lösungen entwickelt, die für Betriebe jeder Größe weltweit unverzichtbar sind.

WIDIA wurde im Jahr 2002 von Kennametal Inc. übernommen und ist nach wie vor eine der wichtigsten Marken im Portfolio von Kennametal, die für Kunden Innovationen und Zuverlässigkeit im Bereich der Metallbearbeitung vorantreibt.

„Bei unserem 100-jährigen Jubiläum geht es nicht nur darum, zurückzublicken, sondern auch darum, ein Vermächtnis zu feiern, das auf Zuverlässigkeit und Vertrauen basiert, und den Blick in die Zukunft zu richten", erklärte Dave Bersaglini, Vorsitzender des Geschäftsbereichs Metallbearbeitung bei Kennametal. „Unsere Kunden – Maschinenbediener, Ingenieure und Inhaber kleiner bis mittelgroßer Werkstätten – können sich darauf verlassen, dass WIDIA auch weiterhin neue, robustere Werkzeuge entwickelt, die ebenso leistungsstark sind wie unsere Kunden selbst, sowohl heute als auch in der nächsten Generation."

100-jähriges Jubiläum

Zur Feier dieses historischen Meilensteins startet Kennametal eine Reihe von WIDIA-Jubiläumsinitiativen, darunter:

100 Tage Sonderangebote und Sonderrabatte auf leistungsstarke Lösungen wie WCE4-Vollhartmetall-Schaftfräser und VSM890-Schulterfräser

#WIDIA100 exklusive Jubiläumsartikel und digitale Kampagnen

Kundenbindungsprogramme, die die Geschichte und Zukunftsvision von WIDIA hervorheben

Einführung eines neuen globalen Markenbotschafterprogramms

„Das WIDIA-Diamant-Emblem ist weit mehr als nur ein Logo – es ist ein Markenzeichen, das für die Robustheit und Langlebigkeit steht, die jedes WIDIA-Werkzeug auszeichnet", erklärte Scott Etling, Vizepräsident für globales Produktmanagement bei Kennametal. „Es geht auf die Anfänge der Marke vor 100 Jahren zurück, als WIDIA – abgeleitet vom Ausdruck „Wie Diamant" – erstmals registriert wurde. Dieses Erbe prägt noch heute unsere Leistungsfähigkeit."

Weitere Jubiläumsinitiativen werden in den kommenden Monaten auf widia.com und den Social-Media-Kanälen @widiatools bekannt gegeben.

Informationen zu WIDIA, eine Marke von Kennametal

Seit 1926 vereinen WIDIA-Werkzeuge leistungsstarke Technik mit praktischer Anwendbarkeit im Alltag. Mit einem umfassenden Angebot an Metallbearbeitungslösungen – von Wendeschneidplatten und Vollhartmetallfräsern bis hin zu Bohr- und Gewindeschneidsystemen – unterstützt WIDIA Maschinenbediener weltweit bei der Bewältigung anspruchsvollster Aufgaben, unabhängig von der jeweiligen Anwendung. WIDIA ist für Kunden weltweit über ein autorisiertes Händlernetz verfügbar und gewährleistet so lokalen Zugang, schnelle Lieferzeiten sowie technischen Support. WIDIA ist eine Marke von Kennametal Inc. Erfahren Sie mehr unter widia.com und folgen Sie @widiatools auf LinkedIn, Facebook, Instagram und YouTube.

