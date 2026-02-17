100 Tahun WIDIA: Menetapkan dan Merayakan Seabad Solusi Pemotongan Logam

PITTSBURGH, 18. Februari 2026 /PRNewswire/ - WIDIA adalah merek terpercaya milik Kennametal Inc. dan perusahaan terdepan di dunia untuk solusi pemotongan logam berkinerja tinggi. WIDIA merayakan ulang tahun ke-100. Sejak didirikan pada tahun 1926, nama WIDIA identik dengan daya tahan tak tertandingi, teknologi mutakhir, dan kinerja yang terbukti dalam hal solusi penggilingan, pembuatan lubang, pembuatan ulir, dan sistem perkakas ke berbagai toko di beragam industri dan aplikasi.

Mulai dari perintis perkakas tungsten karbida hingga memperkenalkan insert berlapis yang canggih, WIDIA selalu menetapkan tolok ukur dalam teknologi manufaktur. Selama puluhan tahun, WIDIA berkembang di seluruh dunia dan memiliki sub merek terpercaya seperti Hanita dan GTD, serta selalu memberikan solusi yang tetap menjadi alat penting bagi toko dari semua ukuran di seluruh dunia.

WIDIA diakuisisi oleh Kennametal Inc. pada tahun 2002 dan tetap menjadi merek utama dalam portofolio Kennametal, yang mendorong inovasi dan keandalan pemotongan logam bagi pelanggan.

"Saat memasuki usia 100 tahun ini, kami melihat ke belakang dan merayakan warisan yang dibangun berdasarkan keandalan dan kepercayaan, dan menatap masa depan," kata Dave Bersaglini, Presiden Metal Cutting, Kennametal. "Pelanggan kami terdiri dari ahli mesin, insinyur, dan pemilik toko berukuran kecil maupun sedang. Mereka mengharapkan WIDIA terus mengembangkan perkakas baru yang lebih tangguh dan bekerja sekeras pelanggan kami saat ini maupun bagi generasi mendatang.

Merayakan 100 Tahun

Untuk memperingati pencapaian penting yang bersejarah ini, Kennametal memulai serangkaian inisiatif untuk ulang tahun WIDIA:

Promosi dan Insentif Khusus Selama 100 Hari untuk solusi pembangkit tenaga listrik seperti solid carbide end mill WCE4 dan shoulder mill VSM890

#WIDIA100 Merchandise eksklusif dan kampanye digital

Program keterlibatan pelanggan yang menyoroti sejarah dan visi masa depan WIDIA

Peluncuran program duta merek global yang baru

"Lambang berlian WIDIA bukan hanya sekadar logo, namun juga ciri khas ketangguhan dan daya tahan yang menjadi identitas setiap alat WIDIA," kata Scott Etling, Wakil Presiden Global Product Management di Kennametal. "Sejak didirikan 100 tahun lalu, ketika WIDIA - berasal dari bahasa Jerman 'Wie Diamant' atau 'seperti berlian' - pertama kali didaftarkan. Warisan tersebut masih membentuk kinerja kami saat ini."

Inisiatif ulang tahun lainnya akan diumumkan di widia.com dan saluran media sosial @widiatools dalam beberapa bulan mendatang.

Tentang WIDIA, Merek Milik Kennametal

Sejak tahun 1926, perkakas WIDIA memadukan teknik berkinerja tinggi dengan kepraktisan di dunia nyata. Menawarkan rangkaian lengkap solusi pemotongan logam - mulai dari indexable milling dan solid end mill hingga sistem pembuatan lubang dan sistem penguliran - WIDIA membantu ahli mesin di seluruh dunia menangani pekerjaan tersulit dengan aplikasi apa pun. Tersedia bagi pelanggan di seluruh dunia melalui jaringan distributor resmi, WIDIA memastikan akses lokal, waktu penyelesaian yang cepat, dan dukungan teknis. WIDIA adalah merek milik Kennametal Inc. Ketahui lebih lanjut di widia.com dan ikuti @widiatools di LinkedIn, Facebook, Instagram dan YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2904879/Kennametal_Inc_WIDIA_Logo.jpg

