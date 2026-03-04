Yang Chaobin, da Huawei: criar valor móvel constrói um mundo inteligente melhor

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Yang Chaobin, CEO do grupo de negócios de TICs da Huawei, convocou hoje a indústria de TICs a intensificar os esforços para garantir que todos possam acessar a via rápida da IA no MWC Barcelona 2026. Este apelo incluiu recomendações sobre espectro e recursos de rede para a expansão do 5G-Advanced para suportar aplicações emergentes de IA, e um pedido para ampliar a conectividade inclusiva para reduzir a exclusão digital em regiões subatendidas.

Em sua palestra principal, Yang disse: "A era inteligente está se aproximando rapidamente. Novas aplicações de IA estão surgindo todos os dias e, por isso, é hora do setor se unir para liberar todo o potencial do 5G-A. Devemos utilizar de forma eficiente novos recursos de espectro como o U6 GHz para criar novo valor para o setor, ao mesmo tempo que preparamos o caminho para a evolução rumo ao 6G."

À medida que aplicações de IA, como texto para vídeo e compras baseadas em IA, se tornam cada vez mais comuns, o consumo de tokens irá disparar. O número de tokens consumidos diariamente cresceu 300 vezes nos últimos dois anos. Yang acredita que isso está criando enormes oportunidades para o setor móvel.

No entanto, essas conquistas destacaram lacunas que ele afirma que o setor deve abordar. Primeiro, as redes devem deixar de ser centradas no downlink e entregar largura de banda ultra-alta tanto no uplink quanto no downlink para suportar trocas de dados multimodais entre dispositivos e nuvens para IA. Segundo, as redes devem fornecer conectividade segura, confiável e de baixíssima latência para suportar a colaboração de IA em tempo real e a tomada de decisões inteligentes.

A padronização do 6G também já está em andamento, e seus padrões não devem ser congelados antes de março de 2029, de acordo com o 3GPP. Yang explicou que os próximos cinco anos criarão uma janela de oportunidade tanto para o boom dos serviços de IA móvel quanto para o setor criar novo valor, desde que as operadoras invistam efetivamente no 5G-A. Este passo de meia geração entre o 5G e o 6G já está desempenhando um papel fundamental na indústria, pois entrega velocidades de uplink 10 vezes mais altas, experiência superior de serviço de IA, novas tecnologias de IoT como capacidade reduzida (RedCap) e IoT passiva, além de IA para capacidades de rede diferenciadas.

O 5G-A já foi implantado comercialmente em larga escala em mais de 300 cidades ao redor do mundo, e sua implementação está se expandindo para todas as faixas de frequência. Novos e reaproveitados recursos de espectro são necessários para tornar o 5G-A ainda mais capaz, particularmente em países e regiões onde os recursos da banda C são escassos. A faixa U6 GHz está se tornando a chave para liberar este potencial de rede.

Após várias rodadas de discussão na Conferência Mundial de Radiocomunicações (WRC), o U6 GHz foi estabelecido como uma faixa de frequência convencional para as futuras comunicações móveis. O 5G-A já suporta o U6 GHz, e os chips de dispositivos convencionais e a cadeia do setor para dispositivos 5G-A também estão maduros. Isso significa que o 5G-A está pronto para uso comercial em larga escala. Yang instou os presentes em seu discurso, todos participantes do setor de telecomunicações, a se aprofundarem na colaboração sobre o 5G-A e faixas de frequência como o U6 GHz para suportar a crescente demanda por serviços de IA.

O segundo foco do discurso de Yang foi a necessidade urgente do setor abordar os desequilíbrios globais no acesso digital. De acordo com a GSMA, mais de 300 milhões de pessoas não são cobertas por uma rede de banda larga móvel. Nas últimas duas décadas, a indústria de comunicações fez grandes esforços para reduzir a exclusão digital, mas o rápido crescimento da IA parece estar ampliando essa lacuna. São necessários impulsos mais fortes de inclusão digital e inovação contínua.

Yang incentivou uma maior exploração de estratégias de conectividade inclusiva como combinações diversificadas de faixas de frequência e um design de solução mais econômico . A própria Huawei lançou soluções inovadoras RuralStar para todos os cenários para fornecer acesso móvel inclusivo a 170 milhões de pessoas em 80 países, bem como uma série de programas adicionais de inclusão. Estes incluem as salas de aula DigiTruck, que oferecem treinamento de habilidades digitais para estudantes rurais no Quênia, serviços financeiros inclusivos para residentes rurais em Bangladesh e serviços médicos móveis para vilarejos na Argentina.

Ao encerrar sua palestra, Yang convocou todos os participantes da indústria a continuarem trabalhando juntos na adoção comercial do 5G-A em larga escala a fim de atender às necessidades urgentes dos serviços emergentes de IA e preparar o caminho para a evolução rumo ao 6G.

O MWC Barcelona 2026 será realizado de 2 a 5 de março em Barcelona, Espanha. Durante o evento, a Huawei apresentará seus mais recentes produtos e soluções no estande 1H50 no Hall 1 da Fira Gran Via.

A era das redes agênticas está se aproximando rapidamente, e a adoção comercial do 5G-A em larga escala está ganhando velocidade. A Huawei está trabalhando ativamente com operadoras e parceiros em todo o mundo para liberar todo o potencial do 5G-A e preparar o caminho para a evolução rumo ao 6G. Também estamos criando soluções de Redes Centradas em IA para viabilizar serviços, redes e elementos de rede (NEs) inteligentes, acelerando a implantação em larga escala de redes autônomas de nível 4 (AN L4) e utilizando IA para modernizar nosso negócio principal. Juntamente com outros participantes do setor, criaremos redes líderes orientadas por valor e infraestruturas de computação de IA para um futuro totalmente inteligente.

