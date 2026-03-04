Yang Chaobin de Huawei : créer de la valeur mobile pour un monde plus intelligent

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Yang Chaobin, PDG de ICT Business Group de Huawei, a appelé aujourd'hui le secteur des TIC à intensifier ses efforts pour s'assurer que tout le monde puisse bénéficier de l'IA sans délais lors du MWC Barcelona 2026. Cet appel comprenait des recommandations sur les capacités du spectre et du réseau pour la mise à l'échelle de la 5G-Advanced afin de soutenir les applications émergentes de l'IA, ainsi qu'un appel à étendre la connectivité inclusive dans le but de réduire la fracture numérique dans les régions mal desservies.

Yang Chaobin, Huawei ICT BG CEO, speaking at MWC Barcelona 2026

Dans son discours, M. Yang a déclaré : « L'ère de l'intelligence approche rapidement. De nouvelles applications d'IA apparaissent chaque jour, et il est donc temps pour le secteur de s'unir pour libérer tout le potentiel de la 5G-A. Nous devons utiliser efficacement les nouvelles ressources du spectre telles que la bande U6 GHz afin de créer une nouvelle valeur pour le secteur tout en ouvrant la voie à l'évolution vers la 6G. »

La consommation de jetons augmentera à mesure que les applications d'IA, telles que la conversion de texte en vidéo et les achats assistés par l'IA, deviendront de plus en plus courantes. Le nombre de jetons consommés quotidiennement a été multiplié par 300 au cours des deux dernières années. M. Yang estime que cela génère des opportunités considérables pour l'industrie mobile.

Toutefois, ces réalisations ont mis en évidence des lacunes auxquelles, selon lui, l'industrie doit remédier. Premièrement, les réseaux doivent s'éloigner d'une approche centrée sur la liaison descendante et fournir une bande passante ultra-élevée à la fois pour la liaison ascendante et la liaison descendante afin de prendre en charge les échanges de données multimodales entre les appareils et les clouds pour l'IA. Deuxièmement, les réseaux doivent fournir une connectivité sécurisée, fiable et à très faible latence pour prendre en charge la collaboration en temps réel en matière d'IA et la prise de décision intelligente.

La normalisation de la 6G est également déjà en cours, et ses normes ne devraient pas être figées avant mars 2029, selon le 3GPP. M. Yang a expliqué que les cinq prochaines années créeront une fenêtre d'opportunité à la fois pour l'essor des services d'IA mobile et pour la création d'une nouvelle valeur par l'industrie, à condition que les opérateurs investissent efficacement dans la 5G-A. Cette étape d'une demi-génération entre la 5G et la 6G joue déjà un rôle clé dans le secteur, car elle offre des vitesses de liaison ascendante dix fois plus élevées, une expérience de service IA supérieure, de nouvelles technologies IoT telles que la capacité réduite (RedCap) et l'IoT passif, et l'IA pour des capacités de réseau différenciées.

La 5G-A a été déployée commercialement à grande échelle dans plus de 300 villes dans le monde, et son déploiement s'étend à toutes les bandes de fréquences. Il est nécessaire de disposer de nouvelles ressources spectrales et réattribuées pour la rendre encore plus performante, en particulier dans les pays et les régions où les ressources de la bande C sont limitées. La bande U6 GHz est en passe de devenir la clé qui permettra de libérer le potentiel du réseau.

Après de nombreuses discussions lors de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR), la bande U6 GHz a été établie comme bande de fréquence principale pour les futures communications mobiles. La technologie 5G-A prend déjà en charge la bande U6 GHz, et les puces des appareils grand public ainsi que la chaîne industrielle pour les appareils 5G-A sont également parvenues à maturité. Cela signifie que la 5G-A est prête pour une utilisation commerciale à grande échelle. M. Yang a exhorté les participants à son discours, tous des acteurs du secteur des télécommunications, à approfondir leur collaboration sur la 5G-A et les bandes de fréquences telles que la bande U6 GHz pour répondre à la demande croissante de services d'intelligence artificielle.

Le deuxième point abordé par M. Yang dans son discours concernait la nécessité urgente pour le secteur de remédier aux déséquilibres mondiaux en matière d'accès au numérique. Selon la GSMA, plus de 300 millions de personnes ne sont pas couvertes par un réseau mobile à large bande. Au cours des deux dernières décennies, le secteur des communications a déployé de grands efforts pour combler le fossé numérique, mais la croissance rapide de l'IA semble creuser ce fossé. Il devient donc nécessaire de renforcer les mesures en faveur de l'inclusion numérique et de poursuivre l'innovation.

M. Yang a encouragé la poursuite de l'exploration des stratégies de connectivité inclusive telles que des combinaisons diversifiées de bandes de fréquences et une conception plus rentable de la solution. Huawei a lancé des solutions innovantes RuralStar adaptées à toutes les solutions afin de fournir un accès mobile inclusif à 170 millions de personnes dans 80 pays, ainsi qu'un certain nombre de programmes d'inclusion supplémentaires. Il s'agit notamment des salles de classe DigiTruck qui permettent aux étudiants ruraux d'acquérir des compétences numériques au Kenya, des services financiers accessibles à tous pour les habitants ruraux au Bangladesh et des services médicaux mobiles pour les villages en Argentine.

Pour conclure son discours, M. Yang a appelé tous les acteurs du secteur à continuer à travailler ensemble sur le déploiement massif de la 5G-A commerciale dans le but de répondre aux besoins urgents liés aux services d'IA émergents et d'ouvrir la voie à l'évolution vers la 6G.

Le MWC Barcelona 2026 se tiendra du 2 au 5 mars à Barcelone, en Espagne. Durant l'événement, Huawei présentera ses derniers produits et solutions sur le stand 1H50 dans le hall 1 du Fira Gran Via.

L'ère des réseaux agentiques approche à grands pas, et l'adoption commerciale de la 5G-A à grande échelle s'accélère. Huawei travaille activement avec les opérateurs et les partenaires du monde entier pour exploiter pleinement le potentiel de la 5G-A et ouvrir la voie à l'évolution vers la 6G. Nous créons également des solutions de réseau centrées sur l'IA afin de permettre des services, des réseaux et des éléments de réseau intelligents, d'accélérer le déploiement massif des réseaux autonomes de niveau 4 (AN L4) et d'utiliser l'IA pour améliorer nos activités de base. En collaboration avec d'autres acteurs du secteur, nous créerons des réseaux de pointe axés sur la valeur ainsi que des infrastructures informatiques basées sur l'IA pour un avenir pleinement intelligent.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2924724/image1.jpg