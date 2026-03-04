Ян Чаобинь, компания Huawei -- Создание ценности мобильной сети создает более совершенный интеллектуальный мир

БАРСЕЛОНА, Испания, 4 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Ян Чаобин (Yang Chaobin), генеральный директор бизнес-группы ИКТ компании Huawei, сегодня призвал индустрию ИКТ активизировать усилия по обеспечению всех желающих быстрым доступом к ИИ на MWC Barcelona 2026. Этот призыв включал рекомендации по спектру и возможностям сети для масштабирования 5G-Advanced с целью поддержки новых вариантов применения ИИ, а также призыв к расширению инклюзивного подключения с целью преодоления цифрового разрыва в регионах с недостаточными услугами.

Yang Chaobin, Huawei ICT BG CEO, speaking at MWC Barcelona 2026

В своем основном докладе Ян сказал: «Интеллектуальная эра быстро приближается. Новые варинаты применения ИИ появляются каждый день, и поэтому настало время для объединения отрасли, чтобы раскрыть весь потенциал 5G-A. Мы должны эффективно использовать ресурсы нового спектра, такие как U6 ГГц, чтобы создать новую ценность для отрасли, прокладывая путь по направлению к 6G».

По мере того, как применение ИИ в таких сценариях, как, например, «текст в видео» или шопинг с использованием ИИ, становится все более распространенным, потребление токенов будет расти. За последние два года количество ежедневно потребляемых токенов выросло в 300 раз. Ян считает, что это создает огромные возможности для мобильной индустрии.

Однако эти достижения выявили пробелы, которые, по его словам, отрасль должна устранить. Во-первых, сети должны отойти от ориентации на нисходящую линию связи и обеспечить сверхвысокую пропускную способность как восходящей, так и нисходящей линий связи для поддержки мультимодального обмена данными между устройствами и облаками для ИИ. Во-вторых, сети должны обеспечивать безопасное, надежное подключение со сверхнизкой задержкой для поддержки совместной работы ИИ в режиме реального времени и интеллектуального принятия решений.

Также уже идет стандартизация 6G, и ожидается, что ее стандарты не будут зафиксированы до марта 2029 года, согласно 3GPP. Ян пояснил, что следующие пять лет создадут окно возможностей как для бума мобильных ИИ-сервисов, так и для создания новой ценности в отрасли, если операторы связи будут эффективно инвестировать в 5G-A. Этот шаг на этапе перехода от 5G к 6G уже играет ключевую роль в отрасли, поскольку он обеспечивает в 10 раз более высокую скорость восходящей линии связи, превосходный опыт ИИ-сервиса, новые технологии Интернета вещей, такие как уменьшенные возможности (RedCap) и пассивный Интернет вещей, а также ИИ для дифференцированных сетевых возможностей.

5G-A был коммерчески развернут в более чем 300 городах по всему миру, и его развертывание распространяется на все полосы частот. Необходимы новые ресурсы переформатированного спектра, чтобы сделать 5G-A еще более функциональным, особенно в странах и регионах, где ресурсы C-диапазона ограничены. Диапазон U6 ГГц становится ключом к раскрытию потенциала этой сети.

После нескольких раундов обсуждений на World Radiocommunication Conference (ВКР) U6 ГГц был принят в качестве основного диапазона частот для будущей мобильной связи. 5G-A уже поддерживает U6 ГГц, а чипы основных устройств и отраслевая цепочка для устройств 5G-A также готовы к этому. Это означает, что 5G-A готов к крупномасштабному коммерческому использованию. Ян призвал всех присутствующих на его выступлении игроков телекоммуникационной отрасли глубже сотрудничать в области 5G-A и таких частотных диапазонов, как U6 ГГц, для поддержки растущего спроса на ИИ-услуги.

Второй важной темой выступления Яна была острая потребность в устранении глобальных дисбалансов в цифровом доступе. По данным GSMA, мобильной широкополосной сетью не охвачено более 300 млн человек. За последние два десятилетия индустрия связи приложила большие усилия для преодоления цифрового разрыва, но быстрый рост ИИ, похоже, усиливает этот разрыв. Необходимы более сильные стимулы для цифровой инклюзивности и постоянные инновации.

Ян призвал к дальнейшему изучению инклюзивных стратегий подключения, таких как диверсифицированные комбинации полос частот и проектирование с большей экономической эффективностью. Сама Huawei запустила инновационное решение RuralStar для обеспечения инклюзивного доступа к мобильной связи для 170 миллионов человек в 80 странах, а также ряд дополнительных программ инклюзивности. К ним относятся классы DigiTruck, обеспечивающие обучение сельских студентов цифровым навыкам в Кении, инклюзивные финансовые услуги для сельских жителей в Бангладеш и мобильные медицинские услуги для деревень в Аргентине.

Завершая свой основной доклад, Ян призвал всех игроков отрасли продолжать совместную работу над коммерческим внедрением 5G-A в масштабе, способном удовлетворить насущные потребности новых ИИ-услуг и проложить путь по направлению к 6G.

MWC Barcelona 2026 пройдет со 2 по 5 марта в Барселоне, Испания. В ходе мероприятия компания Huawei представит свои новейшие продукты и решения на стенде 1H50 в зале Fira Gran Via Hall 1.

Эра агентских сетей сейчас быстро приближается, и коммерческое внедрение 5G-A в больших масштабах набирает обороты. Huawei активно работает с операторами и партнерами по всему миру, чтобы раскрыть весь потенциал 5G-A и проложить путь к переходу на 6G. Мы также создаем сетевые решения, ориентированные на ИИ, для предоставления интеллектуальных услуг, сетей и сетевых элементов (NE), ускоряя крупномасштабное развертывание автономных сетей 4 уровня (AN L4) и использования ИИ для модернизации нашего основного бизнеса. Вместе с другими игроками отрасли мы создадим ведущие ценностно-ориентированные сети и вычислительные магистрали для ИИ, чтобы быть полностью готовыми к интеллектуальному будущему.

