Huawei: Yang Chaobin - tworzenie wartości mobilnej jako fundament lepszego inteligentnego świata

BARCELONA (Hiszpania), 4 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Yang Chaobin, dyrektor generalny ICT Business Group w Huawei, wezwał dziś branżę ICT do zintensyfikowania działań na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiej ścieżki rozwoju AI podczas MWC Barcelona 2026. Apel ten obejmował rekomendacje dotyczące widma częstotliwości oraz możliwości sieciowych niezbędnych do skalowania sieci 5G-Advanced w celu obsługi powstających aplikacji AI, a także wezwanie do rozszerzania łączności inkluzywnej w celu niwelowania przepaści cyfrowej w regionach niedostatecznie obsługiwanych.

Yang Chaobin, Huawei ICT BG CEO, speaking at MWC Barcelona 2026

W swoim wystąpieniu inauguracyjnym Yang powiedział: „Era inteligentna nadchodzi bardzo szybko. Każdego dnia pojawiają się nowe aplikacje AI, dlatego nadszedł czas, aby branża połączyła siły i uwolniła pełny potencjał 5G-A. Musimy efektywnie wykorzystywać nowe zasoby widma, takie jak pasmo U6 GHz, aby tworzyć nową wartość dla branży, jednocześnie torując drogę ewolucji w kierunku 6G".

Wraz z upowszechnianiem się aplikacji AI, takich jak text-to-video czy zakupy wspierane przez AI, gwałtownie rośnie zużycie tokenów. Liczba tokenów zużywanych dziennie wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat aż 300 razy. Zdaniem Yanga stwarza to ogromne możliwości dla branży mobilnej.

Jednocześnie osiągnięcia te uwidoczniły luki, którymi – jak podkreślił – branża musi się zająć. Po pierwsze, sieci muszą odejść od podejścia skoncentrowanego wyłącznie na downlinku i zapewniać ultrawysoką przepustowość zarówno w uplinku, jak i downlinku, aby wspierać wielomodalną wymianę danych między urządzeniami a chmurą dla potrzeb AI. Po drugie, sieci muszą oferować bezpieczną, niezawodną łączność o ultraniskich opóźnieniach, aby wspierać współpracę AI w czasie rzeczywistym oraz inteligentne podejmowanie decyzji.

Standaryzacja 6G już się rozpoczęła, a zgodnie z informacjami 3GPP standardy te nie zostaną zamrożone przed marcem 2029 r. Yang wyjaśnił, że najbliższe pięć lat stworzy okno możliwości zarówno dla dynamicznego rozwoju mobilnych usług AI, jak i dla tworzenia nowej wartości przez branżę – pod warunkiem, że operatorzy będą skutecznie inwestować w 5G-A. Ten krok pośredni między 5G a 6G już teraz odgrywa kluczową rolę w branży, oferując dziesięciokrotnie wyższe prędkości uplinku, lepsze doświadczenia usług AI, nowe technologie IoT, takie jak wersja uproszczona 5G RedCap i pasywne IoT, a także AI wspierającą zróżnicowane możliwości sieciowe.

5G-A zostało już komercyjnie wdrożone na dużą skalę w ponad 300 miastach na całym świecie, a jego implementacja obejmuje wszystkie pasma częstotliwości. Aby 5G-A mogło stać się jeszcze bardziej zaawansowane, potrzebne są nowe oraz poddane refarmingowi pasma widma – szczególnie w krajach i regionach, gdzie zasoby pasma C są ograniczone. Pasmo U6 GHz staje się kluczem do uwolnienia tego potencjału sieciowego.

Po wielu rundach dyskusji podczas Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC) pasmo U6 GHz zostało uznane za jedno z głównych pasm częstotliwości dla przyszłych systemów łączności mobilnej. 5G-A już obsługuje U6 GHz, a główne układy scalone urządzeń oraz cały łańcuch przemysłowy dla urządzeń 5G-A są odpowiednio rozwinięte. Oznacza to, że 5G-A jest gotowe do szerokiego zastosowania komercyjnego. Yang zaapelował do uczestników swojego wystąpienia – przedstawicieli branży telekomunikacyjnej – o pogłębienie współpracy w zakresie 5G-A oraz pasm częstotliwości takich jak U6 GHz, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi AI.

Drugim kluczowym wątkiem wystąpienia Yanga była pilna potrzeba zajęcia się globalnymi nierównościami w dostępie do technologii cyfrowych. Według GSMA ponad 300 milionów ludzi nie jest objętych zasięgiem mobilnej sieci szerokopasmowej. W ciągu ostatnich dwóch dekad branża komunikacyjna podejmowała znaczące wysiłki, aby zmniejszyć przepaść cyfrową, jednak dynamiczny rozwój AI wydaje się tę lukę pogłębiać. Konieczne są silniejsze działania na rzecz inkluzji cyfrowej oraz dalsze innowacje.

Yang zachęcał do dalszego badania strategii łączności inkluzywnej, takich jak zróżnicowane kombinacje pasm częstotliwości oraz bardziej opłacalne projektowanie rozwiązań. Huawei uruchomił już innowacyjne, uniwersalne rozwiązania RuralStar, zapewniające inkluzywny dostęp mobilny dla 170 milionów ludzi w 80 krajach, a także szereg dodatkowych programów na rzecz włączenia społecznego. Obejmują one m.in. mobilne sale edukacyjne DigiTruck zapewniające szkolenia z kompetencji cyfrowych uczniom z obszarów wiejskich w Kenii, inkluzywne usługi finansowe dla mieszkańców obszarów wiejskich w Bangladeszu oraz mobilne usługi medyczne dla wiosek w Argentynie.

Kończąc swoje wystąpienie, Yang wezwał wszystkich uczestników branży do dalszej współpracy na rzecz komercyjnego wdrażania 5G-A na dużą skalę, aby odpowiedzieć na pilne potrzeby wynikające z rozwoju usług AI oraz utorować drogę ewolucji w kierunku 6G.

MWC Barcelona 2026 odbędzie się w dniach od 2 do 5 marca w Barcelonie w Hiszpanii. Podczas wydarzenia Huawei zaprezentuje swoje najnowsze produkty i rozwiązania na stoisku 1H50 w hali Fira Gran Via Hall 1.

Era sieci agentowych szybko się zbliża, a komercyjne wdrażanie 5G-A na dużą skalę nabiera tempa. Huawei aktywnie współpracuje z operatorami i partnerami na całym świecie, aby uwolnić pełny potencjał 5G-A i utorować drogę do ewolucji w kierunku 6G. Tworzymy również rozwiązania z zakresu sieci ukierunkowanych na AI, aby umożliwiać inteligentne usługi, sieci i elementy sieci (NE), przyspieszać wdrażanie autonomicznych sieci poziomu 4 (AN L4) na dużą skalę oraz wykorzystywać AI do modernizacji kluczowych obszarów działalności. Wspólnie z innymi uczestnikami rynku stworzymy czołowe sieci oparte na wartości oraz zaplecza obliczeniowe AI dla w pełni inteligentnej przyszłości.

