Yang Chaobin z Huawei: Vytváranie mobilnej hodnoty prináša lepší inteligentný svet

Mar 04, 2026, 12:27 ET
BARCELONA, Španielsko, 4. marec 2026 /PRNewswire/ – Yang Chaobin, generálny riaditeľ divízie Huawei ICT Business Group, dnes vyzval na MWC Barcelona 2026 odvetvie IKT, aby zintenzívnilo snahy o zabezpečenie rýchleho prístupu k AI pre každého. Táto výzva zahŕňala odporúčania týkajúce sa spektra a sieťových kapacít na škálovanie 5G-Advanced na podporu vznikajúcich aplikácií AI a výzvu na rozšírenie inkluzívnej konektivity s cieľom preklenúť digitálnu priepasť v nedostatočne pokrytých regiónoch.
Vo svojom úvodnom prejave Yang povedal: „Inteligentná éra sa blíži rýchlo. Nové aplikácie AI vznikajú každý deň, a preto je čas, aby sa celé odvetvie spojilo a uvoľnilo plný potenciál 5G-A. Musíme efektívne využívať nové frekvenčné zdroje, ako napríklad U6 GHz, aby sme vytvorili novú hodnotu pre toto odvetvie a zároveň pripravili pôdu pre posun k 6G."
Keďže aplikácie AI, ako je prevod textu na video či nakupovanie s podporou AI, sú čoraz bežnejšie, spotreba tokenov prudko stúpne. Počet tokenov spotrebovaných denne sa za posledné dva roky zvýšil 300-násobne. Yang verí, že to vytvára pre mobilný priemysel obrovské príležitosti.
Tieto úspechy však poukázali na medzery, ktorými sa musí odvetvie zaoberať. Po prvé, siete sa musia odkloniť od zamerania na downlink a poskytovať ultravysokú šírku pásma pre uplink aj downlink, aby podporili multimodálnu výmenu údajov medzi zariadeniami a cloudmi pre AI. Po druhé, siete musia poskytovať bezpečné, spoľahlivé a pripojenie s ultranízkou latenciou na podporu spolupráce s AI v reálnom čase a podporu inteligentného rozhodovania.
Štandardizácia 6G už tak isto prebieha a podľa 3GPP sa neočakáva, že jej štandardy budú zmrazené pred marcom 2029. Yang vysvetlil, že nasledujúcich päť rokov vytvorí príležitosť pre rozmach mobilných služieb AI aj pre tvorbu novej hodnoty pre toto odvetvie, pokiaľ operátori efektívne investujú do 5G-A. Tento polgeneračný krok medzi 5G a 6G už teraz zohráva kľúčovú úlohu v odvetví, pretože prináša 10-krát vyššie rýchlosti uplinku, vynikajúci zážitok zo služieb AI, nové technológie IoT ako napríklad znížená kapacita (RedCap) a pasívny IoT, ako aj AI pre diferencované sieťové možnosti.
5G-A bola komerčne nasadená vo veľkej mierke vo viac ako 300 mestách po celom svete a jej nasadenie sa rozširuje do všetkých frekvenčných pásiem. Aby bola sieť 5G-A ešte výkonnejšia, sú potrebné nové a prepracované frekvenčné zdroje, najmä v krajinách a regiónoch, kde sú zdroje v pásme C vzácne. Pásmo U6 GHz sa stáva kľúčom k uvoľneniu tohto sieťového potenciálu.
Po viacerých kolách diskusií na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii (WRC) bolo pásmo U6 GHz stanovené ako hlavné frekvenčné pásmo pre budúcu mobilnú komunikáciu. 5G-A už podporuje U6 GHz a čipy pre hlavné zariadenia a priemyselný reťazec pre zariadenia 5G-A sú tak isto zrelé. To znamená, že 5G-A je pripravené na rozsiahle komerčné využitie. Yang naliehavo vyzval účastníkov svojho prejavu, ktorí boli všetci zástupcami telekomunikačného odvetvia, aby sa viac zamerali na spoluprácu v oblasti 5G-A a frekvenčných pásiem ako U6 GHz s cieľom podporiť rastúci dopyt po službách AI.
Druhým bodom záujmu Yangovho prejavu bola naliehavá potreba odvetvia riešiť globálnu nerovnováhu v digitálnom prístupe. Podľa GSMA viac ako 300 miliónov ľudí nemá k dispozícii pokrytie mobilnou širokopásmovou sieťou. Za uplynulé dve desaťročia vynaložil komunikačný priemysel veľké úsilie na preklenutie digitálnej priepasti, ale zdá sa, že rýchly rast AI túto priepasť prehlbuje. Je potrebné výraznejšie úsilie o digitálnu inklúziu a neustále inovácie.
Yang povzbudil k ďalšiemu skúmaniu stratégií inkluzívneho pripojenia, ako sú napríklad diverzifikované kombinácie frekvenčných pásiem a nákladovo efektívnejší návrh riešení. Aj samotná spoločnosť Huawei uviedla na trh inovatívne riešenia RuralStar pre všetky scenáre, aby poskytla inkluzívny mobilný prístup 170 miliónom ľudí v 80 krajinách, ako aj množstvo ďalších programov zameraných na inklúziu. Patria sem učebne DigiTruck, ktoré poskytujú študentom na vidieku v Keni školenie v oblasti digitálnych zručností, inkluzívne finančné služby pre obyvateľov vidieka v Bangladéši a mobilné zdravotnícke služby pre dediny v Argentíne.
Na záver svojho hlavného prejavu Yang vyzval všetkých zástupcov odvetvia, aby pokračovali v spolupráci na komerčnom zavádzaní 5G-A vo veľkom rozsahu, aby sa riešili naliehavé potreby vznikajúcich služieb AI a pripravovali cestu pre vývoj smerom k 6G.
MWC Barcelona 2026 sa bude konať od 2. do 5. marca v španielskej Barcelone. Počas podujatia spoločnosť Huawei predstaví svoje najnovšie produkty a riešenia v stánku 1H50 v hale 1 Fira Gran Via.
Éra agentických sietí sa rýchlo blíži a komerčné prijatie 5G-A vo veľkom meradle naberá na rýchlosti. Huawei aktívne spolupracuje s operátormi a partnermi po celom svete, aby uvoľnila plný potenciál siete 5G-A a pripravila pôdu pre prechod na 6G. Zároveň vytvárame sieťové riešenia zamerané na AI, ktoré umožňujú inteligentné služby, siete a sieťové prvky (NE), urýchľujú rozsiahle nasadenie autonómnych sietí 4. úrovne (AN L4) a využívajú AI na modernizáciu našej hlavnej činnosti. Spolu s ďalšími hráčmi v odvetví vytvoríme popredné siete zamerané na hodnotu a chrbticové siete AI pre plne inteligentnú budúcnosť.
