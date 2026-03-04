Yang Chaobin von Huawei: Mobile Wertschöpfung schafft eine bessere intelligentere Welt

BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Yang Chaobin, CEO der ICT Business Group von Huawei, forderte heute auf der MWC Barcelona 2026 die ICT-Branche auf, ihre Bemühungen zu verstärken, um sicherzustellen, dass jeder Zugang zum schnellen Weg der KI erhält. Dieser Aufruf enthielt Empfehlungen zu Frequenz- und Netzwerkkapazitäten für die Skalierung von 5G-Advanced zur Unterstützung neuer KI-Anwendungen sowie einen Appell zur Ausweitung der inklusiven Konnektivität, um die digitale Kluft in unterversorgten Regionen zu überbrücken.

Yang Chaobin, Huawei ICT BG CEO, speaking at MWC Barcelona 2026

In seiner Keynote sagte Yang: „Das Zeitalter der Intelligenz rückt immer näher . Neue KI-Anwendungen entstehen jeden Tag, und daher ist es an der Zeit, dass die Branche zusammenkommt, um das volle Potenzial von 5G-A auszuschöpfen. Wir müssen neue Frequenzressourcen wie U6 GHz effizient nutzen, um neue Werte für die Branche zu schaffen und gleichzeitig den Weg für die Entwicklung zu 6G zu ebnen."

Da KI-Anwendungen wie Text-zu-Video und KI-gestütztes Einkaufen immer häufiger werden, wird der Token-Verbrauch stark ansteigen. Die Anzahl der täglich verbrauchten Token ist in den letzten zwei Jahren um das 300-fache gestiegen. Yang ist der Ansicht, dass dies enorme Chancen für die Mobilfunkbranche mit sich bringt.

Diese Erfolge haben jedoch auch Lücken aufgezeigt, die laut Yang von der Branche geschlossen werden müssen. Erstens müssen Netzwerke weg von einer Downlink-Ausrichtung hin zu einer ultrahohen Bandbreite sowohl im Uplink als auch im Downlink übergehen, um den multimodalen Datenaustausch zwischen Geräten und Clouds für KI zu unterstützen. Zweitens müssen Netzwerke eine sichere, zuverlässige und extrem latenzarme Konnektivität bieten, um die Zusammenarbeit in Echtzeit im Bereich KI und intelligente Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Die Standardisierung von 6G ist ebenfalls bereits im Gange, und die Standards werden voraussichtlich nicht vor März 2029 eingefroren werden, laut 3GPP. Yang erklärte, dass die nächsten fünf Jahre sowohl für mobile KI-Dienste als auch für die Branche eine Chance für einen Boom und die Schaffung neuer Werte bieten werden, sofern die Netzbetreiber effektiv in 5G-A investieren. Dieser halbe Generationssprung zwischen 5G und 6G spielt bereits eine wichtige Rolle in der Branche, da er 10-mal höhere Uplink-Geschwindigkeiten, überlegene KI-Serviceerfahrung, neue IoT Technologien wie reduzierte Kapazität (RedCap) und passives IoT sowie KI für differenzierte Netzwerkfunktionen bietet.

5G-A wurde bereits in mehr als 300 Städten weltweit in großem Maßstab kommerziell eingeführt, und seine Einführung wird auf alle Frequenzbänder ausgeweitet. Um 5G-A noch leistungsfähiger zu machen, sind neue und neu zugewiesene Frequenzressourcen erforderlich, insbesondere in Ländern und Regionen, in denen C-Band-Ressourcen knapp sind. Das U6-GHz-Band wird zum Schlüssel für die Ausschöpfung dieses Netzpotenzials.

Nach mehreren Diskussionsrunden auf der Weltfunkkonferenz (WRC) wurde U6 GHz als Hauptfrequenzband für die zukünftige Mobilkommunikation festgelegt. 5G-A unterstützt bereits U6 GHz, und die gängigen Gerätechips und die Industriekette für 5G-A-Geräte sind ebenfalls ausgereift. Das bedeutet, dass 5G-A für den großflächigen kommerziellen Einsatz bereit ist. Yang forderte die Zuhörer seiner Rede, allesamt Akteure der Telekommunikationsbranche, auf, die Zusammenarbeit bei 5G-A und Frequenzbändern wie U6 GHz zu intensivieren, um die steigende Nachfrage nach KI-Diensten zu unterstützen.

Der zweite Schwerpunkt von Yangs Rede war die dringende Notwendigkeit der Branche, globale Ungleichgewichte beim digitalen Zugang zu beseitigen. Laut GSMA sind mehr als 300 Millionen Menschen nicht durch ein mobiles Breitbandnetz abgedeckt. In den letzten zwei Jahrzehnten hat die Kommunikationsbranche große Anstrengungen unternommen, um die digitale Kluft zu überbrücken, aber das rasante Wachstum der KI scheint diese Kluft zu vergrößern. Es sind stärkere Impulse für die digitale Inklusion und kontinuierliche Innovationen erforderlich.

Yang regte dazu an, Strategien für eine inklusive Konnektivität wie diversifizierte Frequenzbandkombinationen und kostengünstigere Lösungsdesigns weiter zu erforschen. Huawei selbst hat innovative All-Szenario RuralStar-Lösungen auf den Markt gebracht, um 170 Millionen Menschen in 80 Ländern einen inklusiven mobilen Zugang zu ermöglichen, sowie eine Reihe weiterer Inklusionsprogramme. Dazu gehören die DigiTruck-Klassenzimmer, in denen Schüler in ländlichen Gebieten in Kenia digitale Kompetenzen erlernen können, inklusive Finanzdienstleistungen für Landbewohner in Bangladesch und mobile medizinische Dienstleistungen für Dörfer in Argentinien.

Zum Abschluss seiner Keynote forderte Yang alle Akteure der Branche auf, weiterhin zusammenzuarbeiten, um an der kommerziellen Einführung von 5G-A in großem Maßstab zu arbeiten, um den dringenden Bedarf an neuen KI-Diensten zu decken und den Weg für die Entwicklung zu 6G zu ebnen.

Der MWC Barcelona 2026 wird vom 2. bis 5. März in Barcelona, Spanien, stattfinden. Während der Veranstaltung wird Huawei seine neuesten Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in der Fira Gran Via Halle 1 vorstellen.

Die Ära der agentenbasierten Netze rückt nun schnell näher, und die kommerzielle Einführung von 5G-A in großem Maßstab gewinnt an Fahrt. Huawei arbeitet aktiv mit Netzbetreibern und Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um das volle Potenzial von 5G-A auszuschöpfen und den Weg für die Entwicklung zu 6G zu ebnen. Darüber hinaus entwickeln wir KI-zentrierte Netzlösungen, um intelligente Dienste, Netze und Netzelemente (NEs) zu ermöglichen, die groß angelegte Einführung autonomer Netze der Ebene 4 (AN L4) zu beschleunigen und KI zur Verbesserung unseres Kerngeschäfts einzusetzen. Gemeinsam mit anderen Branchenakteuren werden wir führende wertorientierte Netzwerke und KI-Computing-Backbones für eine vollständig intelligente Zukunft schaffen.

