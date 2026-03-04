화웨이 양차오빈: 모바일 가치 창출이 더 나은 지능형 세상을 만든다

스페인 바르셀로나 2026년 3월 4일 /PRNewswire/ -- 화웨이(Huawei) ICT 비즈니스 그룹의 양차오빈(Yang Chaobin) 최고경영자(CEO)는 3일 **MWC 바르셀로나 2026(MWC Barcelona 2026)**에서 ICT 모든 사람이 AI의 고속 성장 궤도에 접근할 수 있도록 산업 차원에서 노력을 강화해야 한다고 촉구했다. 그는 새로운 AI 애플리케이션을 지원하기 위해 5G-Advanced의 확산을 가속할 수 있도록 주파수와 네트워크 역량을 강화할 것을 제안했으며, 서비스가 부족한 지역의 디지털 격차를 해소하기 위해 포용적 연결성을 확대할 것을 호소했다.

기조연설에서 양 CEO는 "지능형 시대가 빠르게 다가오고 있다. 매일 새로운 AI 애플리케이션이 등장하고 있으며, 이제 업계가 힘을 모아 5G-A의 잠재력을 완전히 발휘해야 할 때"라며 "U6GHz와 같은 새로운 주파수 자원을 효율적으로 활용해 산업에 새로운 가치를 창출하고 동시에 6G로의 진화를 위한 기반을 마련해야 한다"고 말했다.

Yang Chaobin, Huawei ICT BG CEO, speaking at MWC Barcelona 2026

텍스트를 영상으로 변환하는 기술이나 AI 기반 쇼핑과 같은 AI 애플리케이션이 점점 보편화됨에 따라 토큰(token) 소비도 급증하고 있다. 최근 2년 동안 하루 토큰 소비량은 300배 증가했다. 양 CEO는 이러한 변화가 모바일 산업에 막대한 기회를 창출하고 있다고 강조했다.

그러나 이러한 성과는 동시에 업계가 해결해야 할 격차도 드러냈다고 그는 지적했다. 첫째, 네트워크는 기존의 다운링크 중심 구조에서 벗어나야 하며, AI를 위한 기기와 클라우드 간 멀티모달 데이터 교환을 지원하기 위해 업링크와 다운링크 모두에서 초고대역폭을 제공해야 한다. 둘째, 실시간 AI 협업과 지능형 의사결정을 지원할 수 있도록 네트워크는 안전하고 신뢰할 수 있으며 초저지연 연결성을 제공해야 한다.

3GPP에 따르면 6G 표준화 작업도 이미 진행 중이며, 관련 표준은 2029년 3월 이전에는 확정되지 않을 것으로 예상된다. 양 CEO는 통신사가 5G-A에 효과적으로 투자할 경우 향후 5년이 모바일 AI 서비스의 폭발적 성장과 산업의 새로운 가치 창출을 위한 기회의 창이 될 것이라고 설명했다. 5G와 6G 사이의 '하프 세대(half-generation)' 단계인 5G-A는 이미 산업에서 핵심적인 역할을 하고 있다. 5G-A는 업링크 속도를 10배 향상시키고, 우수한 AI 서비스 경험을 제공하며, Reduced Capability(RedCap)나 패시브 IoT(passive IoT)와 같은 새로운 IoT 기술을 지원하고, 차별화된 네트워크 역량을 구현하기 위한 AI 활용을 가능하게 한다.

5G-A는 현재 전 세계 300개 이상의 도시에서 대규모로 상용 배치되었으며, 그 구축은 모든 주파수 대역으로 확대되고 있다. 5G-A의 역량을 더욱 강화하기 위해서는 신규 및 재할당된 주파수 자원이 필요한데, C대역 자원이 부족한 국가와 지역에서 특히 필요하다. U6GHz 대역은 이러한 네트워크 잠재력을 끌어내는 핵심 요소로 부상하고 있다.

세계전파통신회의(World Radiocommunication Conference, WRC)에서 여러 차례 논의를 거친 끝에 U6GHz는 미래 이동통신을 위한 주요 주파수 대역으로 자리 잡았다. 5G-A는 이미 U6GHz를 지원하고 있으며, 주요 디바이스 칩과 5G-A 단말을 위한 산업 체인도 성숙 단계에 접어들었다. 이는 5G-A가 대규모로 상용화될 준비가 되었음을 의미한다. 양 CEO는 통신업계 관계자인 행사 참석자들에게 5G-A와 U6GHz와 같은 주파수 대역을 중심으로 협력을 더욱 강화해 급증하는 AI 서비스 수요를 지원할 것을 촉구했다.

양 CEO 연설의 두 번째 핵심 주제는 디지털 접근성의 글로벌 불균형 문제를 시급히 해결해야 한다는 산업 전반의 과제였다. GSMA에 따르면 전 세계에서 3억 명 이상이 모바일 광대역 네트워크의 서비스를 이용하지 못하고 있다. 지난 20년 동안 통신 산업은 디지털 격차를 해소하기 위해 많은 노력을 기울여 왔지만, AI의 급속한 발전은 오히려 이러한 격차를 확대하는 양상을 보이고 있다. 이를 해결하기 위해서는 보다 강력한 디지털 포용 정책과 지속적인 혁신이 필요하다.

양 CEO는 다양한 주파수 대역 조합과 보다 비용 효율적인 솔루션 설계와 같은 포용적 연결성(inclusive connectivity) 전략을 더욱 적극적으로 모색할 것을 권장했다. 화웨이(Huawei)는 이미 혁신적인 전 시나리오 RuralStar 솔루션을 출시해 80개국에서 1억 7000만 명에게 포용적 모바일 접속을 제공하고 있으며, 다양한 디지털 포용 프로그램도 추진하고 있다. 이러한 프로그램에는 케냐에서 농촌 학생들에게 디지털 역량 교육을 제공하는 DigiTruck 교실, 방글라데시 농촌 주민을 위한 포용적 금융 서비스, 아르헨티나 농촌 마을을 위한 모바일 의료 서비스 등이 포함된다.

기조연설을 마무리하며 양 CEO는 모든 업계 관계자들에게 신흥 AI 서비스의 급증하는 수요에 대응하고 6G로의 진화를 위한 기반을 마련하기 위해 5G-A의 대규모 상용화를 추진하는 데 지속적으로 협력할 것을 촉구했다.

MWC 바르셀로나 2026(MWC Barcelona 2026)은 3월 2일부터 3월 5일까지 스페인 바르셀로나에서 개최된다. 행사 기간 동안 화웨이(Huawei)는 피라 그란 비아(Fira Gran Via) 1관, 1H50호에서 최신 제품과 솔루션을 선보일 예정이다.

에이전트 네트워크 시대가 빠르게 다가오면서 5G-A의 대규모 상용 도입도 속도를 내고 있다. 화웨이는 전 세계 통신사 및 파트너들과 적극적으로 협력해 5G-A의 잠재력을 최대한 발휘하고 6G로의 진화를 위한 기반을 마련하고 있다. 또한 지능형 서비스, 네트워크 및 네트워크 요소(NE)를 지원하기 위한 AI 중심 네트워크(AI-Centric Network) 솔루션을 개발하고, 4레벨 자율 네트워크(AN L4)의 대규모 구축을 가속하며, AI를 활용해 핵심 비즈니스를 업그레이드하고 있다. 화웨이는 다른 산업 기업들과 함께 가치 중심의 선도적인 네트워크와 완전한 지능형 미래를 위한 AI 컴퓨팅 기반을 구축해 나갈 것이다.

자세한 내용은 다음 웹사이트에서 확인할 수 있다.

https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

