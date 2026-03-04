Yang Chaobin, de Huawei: Crear valor móvil crea un mundo inteligente mejor

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Yang Chaobin, director ejecutivo del Grupo Empresarial de TIC de Huawei, hizo hoy un llamamiento al sector de las TIC para que intensifique sus esfuerzos con el fin de garantizar que todo el mundo pueda acceder a la vía rápida de la IA en el MWC Barcelona 2026. Esta convocatoria incluyó recomendaciones sobre las capacidades del espectro y la red para ampliar la tecnología 5G avanzada con el fin de dar soporte a las aplicaciones emergentes de IA, así como un llamado a ampliar la conectividad inclusiva para reducir la brecha digital en las regiones desatendidas.

En su discurso inaugural, Yang afirmó: "La era inteligente se acerca rápidamente. Cada día surgen nuevas aplicaciones de IA , por lo que es hora de que el sector se una para liberar todo el potencial del 5G-A. Debemos utilizar de manera eficiente los nuevos recursos del espectro, como el U6 GHz, para crear nuevo valor para la industria y allanar el camino para la evolución hacia el 6G".

A medida que las aplicaciones de IA, como la conversión de texto a video y las compras impulsadas por IA, se vuelven cada vez más comunes, el consumo de tokens aumentará considerablemente. El número de tokens consumidos diariamente se ha multiplicado por 300 en los últimos dos años. Yang cree que esto está creando enormes oportunidades para la industria móvil.

Sin embargo, estos logros han puesto de manifiesto algunas deficiencias que, según él, el sector debe abordar. En primer lugar, las redes deben dejar de centrarse en el enlace descendente y ofrecer un ancho de banda ultraalto tanto en el enlace ascendente como en el descendente para permitir intercambios de datos multimodales entre dispositivos y nubes para la IA. En segundo lugar, las redes deben proporcionar una conectividad segura, fiable y con una latencia ultrabaja para permitir la colaboración en tiempo real basada en la IA y la toma de decisiones inteligentes.

La estandarización del 6G también está ya en marcha, y no se espera que sus normas se congelen antes de marzo de 2029, según el 3GPP. Yang explicó que los próximos cinco años supondrán una oportunidad tanto para el auge de los servicios de IA móvil como para que el sector cree un nuevo valor, siempre y cuando los operadores inviertan de forma eficaz en 5G-A. Este paso de media generación entre 5G y 6G ya está cumpliendo un papel clave en el sector, ya que ofrece velocidades de enlace ascendente 10 veces más altas, una experiencia de servicio de IA superior, nuevas tecnologías de IoT como la capacidad reducida (RedCap) y el IoT pasivo, e IA para capacidades de red diferenciadas.

El 5G-A se ha implementado comercialmente a gran escala en más de 300 ciudades de todo el mundo, y su implementación se está ampliando a todas las bandas de frecuencia. Se necesitan recursos de espectro nuevos y reasignados para que la tecnología 5G-A sea aún más eficaz, especialmente en países y regiones donde los recursos de banda C son escasos. La banda de U6 GHz se está convirtiendo en la clave para liberar este potencial de red.

Tras múltiples rondas de debate en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR), se ha establecido la banda de U6 GHz como banda de frecuencia principal para las futuras comunicaciones móviles. El 5G-A ya es compatible con U6 GHz, y los chips de los dispositivos convencionales y la cadena industrial para los dispositivos 5G-A también están maduros. Esto significa que el 5G-A está listo para su uso comercial a gran escala. Yang instó a los asistentes a su discurso, todos ellos actores del sector de las telecomunicaciones, a profundizar en la colaboración en materia de 5G-A y bandas de frecuencia como la U6 GHz para dar respuesta a la creciente demanda de servicios de IA.

El segundo punto central del discurso de Yang fue la urgente necesidad del sector de abordar los desequilibrios a nivel mundial del acceso digital. Según la GSMA, más de 300 millones de personas no tienen cobertura de red de banda ancha móvil. Durante las últimas dos décadas, la industria de las comunicaciones ha realizado grandes esfuerzos para reducir la brecha digital, pero el rápido crecimiento de la IA parece estar ampliando esta brecha. Se necesitan medidas más contundentes de inclusión digital y una innovación continua.

Yang animó a seguir explorando estrategias de conectividad inclusiva, como combinaciones diversificadas de bandas de frecuencia y diseños de soluciones más rentables. La propia Huawei ha lanzado soluciones innovadoras RuralStar para todo tipo de escenarios con el fin de proporcionar acceso móvil inclusivo a 170 millones de personas en 80 países, así como una serie de programas de inclusión adicionales. Entre ellos se incluyen las aulas DigiTruck, que imparten formación en competencias digitales a estudiantes de zonas rurales de Kenia, servicios financieros inclusivos para residentes rurales de Bangladesh y servicios médicos móviles para aldeas de Argentina.

Para concluir su discurso, Yang hizo un llamamiento a todos los actores del sector para que sigan trabajando juntos en la adopción comercial 5G-A a gran escala con el fin de abordar las necesidades apremiantes de los servicios emergentes de IA y allanar el camino para la evolución hacia 6G.

El MWC 2026 de Barcelona se llevará a cabo del 2 al 5 de marzo en Barcelona, España. Durante el evento, Huawei presentará sus últimos productos y soluciones en el stand 1H50 del pabellón 1 de Fira Gran Vía.

La era de las redes agénticas se acerca con gran rapidez y la adopción comercial a gran escala de la tecnología 5G-A está ganando velocidad. Huawei trabaja de forma activa con empresas de telecomunicaciones y socios de todo el mundo para liberar todo el potencial de 5G-A y preparar el camino para la evolución hacia 6G. También creamos soluciones de redes centradas en la IA para habilitar servicios, redes y elementos de red (NE, por sus siglas en inglés) inteligentes, lo cual acelera la implementación a gran escala de redes autónomas de nivel 4 (AN L4) y utiliza la IA para actualizar nuestro negocio principal. Junto con otros actores del sector, crearemos redes líderes impulsadas por el valor y redes troncales de computación de IA para un futuro totalmente inteligente.

