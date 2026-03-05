Huawei'den Yang Chaobin: Mobil Değer Yaratmak Daha Akıllı Bir Dünya Yaratır

BARSELONA, İspanya, 5 Mart 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ICT İş Grubu CEO'su Yang Chaobin, bugün MWC Barcelona 2026'da ICT sektörüne, herkesin yapay zekâ alanındaki hızlı gelişmelere erişebilmesini sağlamak için çabalarını yoğunlaştırma çağrısında bulundu. Bu çağrı, gelişmekte olan yapay zekâ uygulamalarını desteklemek üzere 5G-Advanced'ın ölçeklendirilmesi için spektrum ve ağ kapasitelerine ilişkin tavsiyeleri ve yetersiz hizmet alan bölgelerdeki dijital uçurumu kapatmak için kapsayıcı bağlantıyı genişletme çağrısını içeriyordu.

Yang Chaobin, Huawei ICT BG CEO, speaking at MWC Barcelona 2026

Yang açılış konuşmasında şunları söyledi: "Akıllı çağ hızla yaklaşıyor. Her geçen gün yeni AI uygulamaları ortaya çıkmaktadır ve bu nedenle sektörünün bir araya gelerek 5G-A'nın tüm potansiyelini ortaya çıkarmasının zamanı gelmiştir. 6G'ye geçişin önünü açarken sektör için yeni değerler yaratmak amacıyla U6 GHz gibi yeni spektrum kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmalıyız."

Metinden videoya ve yapay zekâ destekli alışveriş gibi yapay zekâ uygulamaları giderek yaygınlaştıkça, token tüketimi de artacaktır. Son iki yılda günlük tüketilen token sayısı 300 kat arttı. Yang, bu durumun mobil sektör için muazzam fırsatlar yarattığına inanıyor.

Ancak bu başarılar, sektörün ele alması gereken eksiklikleri de ortaya çıkarmıştır. İlk olarak, ağlar, AI için cihazlar ve bulutlar arasında çok modlu veri alışverişini desteklemek üzere, aşağı bağlantı merkezli olmaktan uzaklaşmalı ve hem yukarı hem de aşağı bağlantıda ultra yüksek bant genişliği sunmalıdır. İkincisi, ağlar gerçek zamanlı yapay zeka işbirliğini ve akıllı karar alma süreçlerini desteklemek için güvenli, güvenilir ve ultra düşük gecikmeli bağlantı sağlamalıdır.

6G standardizasyonu da halihazırda devam etmektedir ve 3GPP'ye göre standartların 2029 Mart'tan önce kesinleşmesi beklenmemektedir. Yang, operatörlerin 5G-A'ya etkin bir şekilde yatırım yapmaları halinde, önümüzdeki beş yılın hem mobil yapay zekâ hizmetlerinin patlama yapması hem de sektörün yeni değer yaratması için bir fırsat penceresi yaratacağını açıkladı. 5G ve 6G arasındaki bu yarım nesil adım, 10 kat daha yüksek uplink hızları, üstün AI hizmet deneyimi, azaltılmış kapasite (RedCap) ve pasif IoT gibi yeni IoT teknolojileri ve farklılaştırılmış ağ yetenekleri için AI sunması nedeniyle sektörde şimdiden önemli bir rol oynamaktadır.

5G-A, dünya çapında 300'den fazla şehirde ticari olarak büyük ölçekte kullanıma sunulmuştur ve kullanımı tüm frekans bantlarına yayılmaktadır. 5G-A'yı daha da yetenekli hale getirmek için, özellikle C bandı kaynaklarının kısıtlı olduğu ülkelerde ve bölgelerde yeni ve yeniden düzenlenmiş spektrum kaynaklarına ihtiyaç vardır. U6 GHz bandı bu ağ potansiyelini ortaya çıkarmak için anahtar rol oynuyor.

Dünya Radyokomünikasyon Konferansı'nda (WRC) yapılan çok sayıda tartışmanın ardından U6 GHz, gelecekteki mobil iletişim için ana frekans bandı olarak belirlenmiştir. 5G-A halihazırda U6 GHz'i desteklemektedir ve ana akım cihaz çipleri ve 5G-A cihazları için endüstri zinciri de olgunlaşmıştır. Bu da 5G-A'nın büyük ölçekli ticari kullanım için hazır olduğu anlamına gelmektedir. Yang, konuşmasına katılan ve tamamı telekom sektöründe faaliyet gösteren katılımcılara, artan AI hizmet talebini desteklemek için 5G-A ve U6 GHz gibi frekans bantları konusunda daha fazla işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

Yang'ın konuşmasının ikinci odak noktası, sektörün dijital erişimdeki küresel dengesizlikleri acilen ele alması gerektiğiydi. GSMA'ya göre, 300 milyondan fazla insan mobil geniş bant ağının kapsama alanı dışında kalıyor. Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca, iletişim sektörü dijital uçurumu kapatmak için büyük çaba sarf etti, ancak yapay zekânın hızlı büyümesi bu uçurumu daha da genişletiyor gibi görünüyor. Daha güçlü dijital katılım girişimleri ve sürekli yeniliklere ihtiyaç vardır.

Yang,çeşitlendirilmiş frekans-bant kombinasyonları ve daha uygun maliyetli çözüm tasarımı gibi kapsayıcı bağlantı stratejilerinin daha fazla araştırılmasını teşvik etmiştir. Huawei'n kendisi yenilikçi ve her senaryoya uygun RuralStar çözümlerini piyasaya sürerek 80 ülkede 170 milyon kişiye kapsayıcı mobil erişim sağladı ve bir dizi ek kapsayıcılık programı başlattı. Bunlar arasında Kenya'da kırsal bölgelerdeki öğrencilere dijital beceri eğitimi veren DigiTruck sınıfları, Bangladeş'te kırsal bölge sakinlerine yönelik kapsayıcı finansal hizmetler ve Arjantin'deki köyler için mobil sağlık hizmetleri yer almaktadır.

Konuşmasını tamamlayan Yang, tüm sektör oyuncularını, yeni ortaya çıkan yapay zeka hizmetlerinin acil ihtiyaçlarını karşılamak ve 6G'ye geçişin önünü açmak için ticari 5G-A'nın geniş ölçekte benimsenmesi konusunda işbirliğine devam etmeye çağırdı.

MWC Barcelona 2026, 2 Mart - 5 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek. Etkinlik süresince Huawei, Fira Gran Via Hall 1'deki 1H50 numaralı standında en yeni ürün ve çözümlerini sergileyecek.

Agentik ağların çağı hızla yaklaşıyor ve 5G-A'nın ticari olarak geniş ölçekte benimsenmesi hız kazanıyor. Huawei, 5G-A'nın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak ve 6G'ye geçişin önünü açmak için dünyanın dört bir yanındaki operatörler ve iş ortaklarıyla aktif olarak çalışıyor. Ayrıca akıllı hizmetleri, ağları ve ağ öğelerini (NE'ler) etkinleştirmek için Yapay Zekâ Merkezli Ağ çözümleri oluşturuyor, seviye-4 otonom ağların (AN L4) büyük ölçekli dağıtımını hızlandırıyor ve temel işimizi geliştirmek için yapay zekâyı kullanıyoruz. Diğer sektör oyuncularıyla birlikte, tamamen akıllı bir gelecek için önde gelen değer odaklı ağlar ve yapay zekâ bilgi işlem altyapıları oluşturacağız.

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret ediniz: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2924724/image1.jpg