Yang Chaobin ze společnosti Huawei: Vytváření mobilní hodnoty vede k lepšímu inteligentnímu světu
News provided byHuawei
Mar 04, 2026, 14:45 ET
BARCELONA, Španělsko, 4. března 2026 /PRNewswire/ -- Yang Chaobin, generální ředitel divize ICT Business Group společnosti Huawei, dnes na veletrhu MWC 2026 v Barceloně vyzval odvětví informačních a komunikačních technologií, aby intenzivně pracovalo na zajištění přístupu všech k rychlé cestě AI. Součástí jeho výzvy byla doporučení týkající se spektra a síťových kapacit pro rozšíření sítě 5G-Advanced a pro podporu nových AI aplikací a také apel na rozšíření inkluzivní konektivity k překlenutí digitální propasti v nedostatečně pokrytých regionech.
Ve svém hlavním projevu Yang uvedl: „Inteligentní éra se rychle blíží. Každý den vznikají nové AI aplikace, a je tedy čas, aby se odvětví spojilo a plně využilo potenciál sítě 5G-A. Musíme efektivně využít nové spektrální zdroje, jako je U6 GHz, k vytváření nové hodnoty pro odvětví a zároveň musíme připravit cestu pro evoluci k 6G."
Vzhledem k tomu, že AI aplikace, jako je převod textu na video nebo nákup poháněný umělou inteligencí, jsou čím dál běžnější, spotřeba tokenů prudce vzroste. Počet denně spotřebovaných tokenů se za poslední dva roky zvýšil 300krát. Yang věří, že to vytváří obrovské příležitosti pro mobilní průmysl.
Tyto úspěchy však zároveň odhalily mezery, které podle něj musí průmysl řešit. Zaprvé se sítě musí přestat orientovat pouze na downlink a začít poskytovat ultravysokou šířku pásma jak pro uplink, tak downlink, aby podporovaly multimodální výměnu dat mezi zařízeními a cloudem pro AI. Zadruhé musí sítě zajistit bezpečnou, spolehlivou a ultranízkou latenci pro podporu spolupráce AI v reálném čase a inteligentního rozhodování.
Standardizace 6G je také již v plném proudu a podle projektu 3GPP se neočekává, že její standardy budou finalizovány před březnem 2029. Yang vysvětlil, že příštích pět let vytvoří okno příležitostí jak pro rozmach mobilních AI služeb, tak pro odvětví při tvorbě nové hodnoty, pokud operátoři budou efektivně investovat do 5G-A. Tento mezikrok mezi 5G a 6G již hraje v odvětví klíčovou roli, protože poskytuje 10krát vyšší rychlosti uplinku, lepší zkušenost s AI službami, nové technologie Internetu věcí, jako je snížená schopnost (RedCap) a pasivní Internet věcí, a AI pro diferencované síťové možnosti.
Síť 5G-A byla komerčně nasazena ve velkém měřítku ve více než 300 městech po celém světě a její nasazení se rozšiřuje na všechna frekvenční pásma. Pro ještě větší možnosti sítě 5G-A jsou potřeba nové a přepracované spektrální zdroje, zejména v zemích a regionech, kde jsou zdroje v pásmu C omezené. Klíčem k využití potenciálu této sítě je pásmo U6 GHz.
Po několika kolech diskusí na Světové radiokomunikační konferenci (WRC) bylo pásmo U6 GHz stanoveno jako hlavní frekvenční pásmo pro budoucí mobilní komunikace. 5G-A již podporuje U6 GHz, přičemž hlavní čipové sady a řetězec odvětví pro zařízení 5G-A jsou rovněž vyspělé. To znamená, že 5G-A je připraveno pro rozsáhlé komerční nasazení. Yang vyzval účastníky, kteří přihlíželi jeho projevu a všichni působí v telekomunikačním průmyslu, aby se ještě více zapojili do spolupráce na 5G-A a frekvenčních pásmech, jako je U6 GHz, aby podpořili rostoucí poptávku po AI službách.
Druhým bodem Yangova projevu byla naléhavá potřeba odvětví řešit globální nerovnosti v přístupu k digitálním službám. Podle GSMA nemá více než 300 milionů lidí přístup k mobilní širokopásmové síti. Za poslední dvě dekády se telekomunikační průmysl snažil digitální propast překlenout, ale zdá se, že rychlý růst umělé inteligence tuto mezeru dál rozšiřuje. Je potřeba silnějších iniciativ pro digitální inkluzi a pokračující inovace.
Yang vyzval k dalšímu zkoumání i inkluzivních strategií konektivity, jako jsou kombinace různých frekvenčních pásem a nákladově efektivnější návrhy řešení. Společnost Huawei sama spustila inovativní řešení pro všechny scénáře RuralStar s cílem poskytnout inkluzivní mobilní přístup 170 milionům lidí v 80 zemích, stejně jako řadu dalších programů pro inkluzi. Do těchto programů patří například učebny DigiTruck, které poskytují digitální vzdělávání studentům na venkově v Keni, inkluzivní finanční služby pro obyvatele venkova v Bangladéši a mobilní lékařské služby pro vesnice v Argentině.
Na závěr svého projevu vyzval Yang všechny hráče v odvětví, aby pokračovali ve spolupráci na komerčním nasazení sítě 5G-A ve velkém měřítku, aby bylo možné řešit naléhavé potřeby vznikajících AI služeb a připravit cestu pro evoluci k 6G.
Veletrh MWC 2026 se bude konat od 2. do 5. března ve španělské Barceloně. Během akce představí společnost Huawei své nejnovější produkty a řešení na stánku 1H50 v hale Fira Gran Via 1.
Éra agentních sítí se rychle blíží a komerční nasazení 5G-A ve velkém měřítku nabírá na tempu. Společnost Huawei aktivně spolupracuje s operátory a partnery po celém světě, aby plně využila potenciál 5G-A a připravila cestu pro evoluci k 6G. Společnost rovněž vytváří řešení AI-Centric Network pro zajištění inteligentních služeb, sítí a síťových prvků, urychluje rozsáhlé nasazení autonomních sítí úrovně 4 (AN L4) a využívá umělou inteligenci k modernizaci svého hlavního byznysu. Společně s dalšími hráči v oboru bude společnost Huawei vytvářet špičkové sítě orientované na hodnotu a páteřní sítě pro výpočetní techniku AI pro plně inteligentní budoucnost.
Více informací naleznete na stránce: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/.
Share this article